Патроны, свастика и два пистолета: на школу в Ижевске напал бывший ученик

Утром 26 сентября 34-летний Артем Казанцев зашел в школу №88 Ижевска, где ранее учился, и расстрелял несколько человек. 13 убиты, 23 пострадали — большинство дети. Расследованием уголовного дела занимаются следователи главного управления СК. С 26 по 29 сентября в Республике Удмуртия объявлен траур.

При стрельбе в ижевской школе № 88 погибли 13 человек, среди них девять детей. 20 школьников и трое взрослых получили ранения. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Следователи главка СК продолжают устанавливать обстоятельства стрельбы, информация по погибшим и раненым уточняется. Как пишет ТАСС, как только будут сформированы списки пострадавших, они появятся на сайте Министерства здравоохранения Удмуртии.

Автомобили экстренных служб у школы №88 в Ижевске, где произошла стрельба, 26 сентября 2022 года Школа №88 в Ижевске, где произошла стрельба, 26 сентября 2022 года Баррикады у двери в одном из классов школы № 88 в Ижевске, где произошла стрельба, 26 сентября 2022 года Надпись, которую ижевский стрелок нанес на обоймы для оружия Автомобили экстренных служб у школы №88 в Ижевске, где произошла стрельба, 26 сентября 2022 года Полную галерею можно посмореть

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Ранее в СК РФ рассказали, что нападавший покончил с собой. Им оказался выпускник этой школы – Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец Ижевска.

«В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», – говорится в заявлении СК.

Отмечается, что «он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву». В Telegram-канале ведомства опубликовано видео с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему»).

По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина этим уголовным делом занимается главное управление ведомства.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что нападавший вооружился «двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами». Эту информацию подтвердили в Росгвардии и заявили, что стрелок не стоял на учете в ведомстве как владелец оружия. СК опубликовал фото запасов патронов стрелка, на обоймы нанесена надпись: «Ненависть».

Школа располагается в центре Ижевска, недалеко от здания администрации города. По информации в группе учебного заведения в соцсетях, в школе учатся 982 ученика, работают 80 учителей.

Ученики и сотрудники учебного заведения эвакуированы. На месте работают спецслужбы, ФСБ, Росгвардия, следователи, криминалисты и 14 бригад скорой помощи.

К школе приехал глава республики Александр Бречалов. В своем Telegram-канале он сообщил, что весь периметр школы оцеплен. «Человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей, раненые. Сейчас практически закончена эвакуация. По моей информации, сам [нападавший — «Газета.Ru»] застрелился», — рассказал он в посте в 11 часов утра (мск).

Бречалов добавил, что с 26 до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88. По телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06 родственники и близкие погибших и пострадавших смогут получить психологическую поддержку.

На место прибыла также министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова, туда направляется также глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Группу специалистов для оказания медпомощи направил туда и Минздрав.

Президент России Владимир Путин глубоко скорбит в связи с трагедией в школе в Ижевске, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Свои соболезнования выразили также главы регионов России. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале выразил соболезнования от имени всех крымчан.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что «искренне потрясен трагедией, которая произошла сегодня в школе Ижевска». «Чудовищный по своей жестокости поступок. Приношу соболезнования родным и близким погибших. Разделяю боль и скорбь со всеми жителями Удмуртской Республики», – написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор Ульяновской области, уроженец Ижевска Алексей Русских заявил о готовности оказать всю необходимую помощь: «Страшная трагедия у наших соседей в Ижевске. Больно читать сводки, много пострадавших и погибших. Невинные дети, сотрудники школы. Их уже не вернуть. Выражаю соболезнования всем жителям Удмуртии. Ульяновская область скорбит вместе с вами».

В связи с произошедшим отложены инаугурация главы Удмуртии и первая сессия Госсовета. Эти мероприятия были запланированы на 27 сентября.