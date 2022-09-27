Список из 195 специальностей IT. В Минцифры уточнили, кого освободят от мобилизации

Список из 195 специальностей для отсрочки от мобилизации опубликован в Telegram-канале Минцифры. Там же размещена форма подтверждения соответствия сотрудника критериям для непривлечения его к военной службе. В перечень вошли актуальные специальности, которые были утверждены приказами Минобрнауки в 2013 году, и специальности, «по которым обучались раньше» — между ними установлено соответствие.

В Telegram-канале Минцифры опубликовали список из 195 специальностей в сфере IT и связи, подходящих под критерии освобождения соответствующих сотрудников от частичной мобилизации. Агропроизводители и строители попросили отсрочку от мобилизации для сотрудников Агропроизводители и стройотрасль попросили отсрочку от объявленной в России частичной мобилизации... 27 сентября 08:39

«Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости.

Уточнили, какое образование имеют профильные специалисты в IT-компаниях и операторах связи. IT и связь развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей», — говорится в сообщении ведомства.

В список вошли актуальные специальности, которые были утверждены приказами Минобрнауки в 2013 году, и специальности, «по которым обучались раньше». В Минцифры пояснили, что между этими специальностями установлено соответствие.

В перечень входят IT-специальности в таких направлениях, как математика, ядерная физика, астрономия, химия, биология, архитектура, информационная безопасность, лазерные технологии, судебная экспертиза, самолето- и вертолетостроение, оптотехника, кораблестроение, управление персоналом, PR, геология, металлургия, графика и другие.

С полным списком можно ознакомиться на сайте Минцифры. Кроме того, в Telegram-канале ведомства разместили форму подтверждения соответствия сотрудника критериям для непривлечения его к военной службе в рамках частичной мобилизации.

«Заявление на отсрочку будет формироваться самим сотрудником, но к нему надо будет приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, которое должно быть заверено электронной подписью генерального директора организации», — указали в министерстве. Минцифры опубликовало подходящие для отсрочки от мобилизации IT-специальности Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей, подходящих под критерии освобождения от... 27 сентября 10:35

Эту форму нужно заполнить, сохранить файл в формате CSV, подписать у гендиректора компании с помощью его УКЭП (электронный аналог подписи от руки, у большинства организаций она выдана ФНС), и отправить через портал госуслуг, когда откроется соответствующий сервис сбора сведений. В Минцифры пообещали, что сервис должен быть запущен 27 сентября.

На этом фоне агропроизводители и стройотрасль попросили отсрочку от частичной мобилизации для своих работников, указав на ухудшение производственного процесса и срыв уборочной кампании. Как пишет «Коммерсантъ», в своем обращении агропроизводители заявили, что под мобилизацию могут подпасть работники, которых почти невозможно заменить: агрономы, гидротехники, специалисты по защите растений, инженеры. Семьи мобилизованных в одном из районов Хакасии получат по 5 тыс. рублей на каждого ребенка Семьям мобилизованных жителей Алтайского района Хакасии ежемесячно будет выплачиваться по 5 тыс. рублей... 27 сентября 08:11

По оценкам представителей АПК, для отрасли необходимо сделать исключение, так как показатели по самообеспечению так и не были достигнуты. В стройотрасли в свою очередь отметили, что призыв на военную службу высококлассных специалистов может сорвать производственный процесс разных предприятий, в том числе и системообразующих.

О начале частичной мобилизации 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. В соответствии с законодательством она не коснется так называемых забронированных граждан (к ним относятся в том числе работники оборонных предприятий).

Кроме того, не призовут тех, кто занят постоянным уходом за членом семьи, имеет четырех и более детей в возрасте до 16 лет либо четырех и более братьев и сестер в возрасте до 8 лет (при условии, что мать воспитывает их без мужа). Не подлежат призыву и те, кто признан временно негодным к службе по состоянию здоровья.

Под мобилизацию не подпадают и россияне, которые постоянно живут за пределами страны и не состоят на воинском учете. Те, кто находится в краткосрочной поездке, могут быть призваны.