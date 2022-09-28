«Она злая и агрессивная». Украинскую беженку-разлучницу арестовали в Британии

Британская полиция арестовала украинскую беженку Софью Каркадым после попытки проникнуть в дом бывшего возлюбленного Энтони Гарнетта. Недавно он бросил Каркадым, сославшись на беспокойство за собственную безопасность из-за ее приступов агрессии. Отношения охранника и беженки, разлучившей семью, продлились четыре месяца.

Британская полиция арестовала украинскую беженку из Львова Софью Каркадым после ссоры с бывшим возлюбленным Энтони Гарнеттом, пишет Daily Mail. Гарнетт с супругой Лорной приняли в своем доме Каркадым, которая покинула Львов из-за начала спецоперации ВС РФ. Впоследствии Гарнетт ушел от жены ради беженки спустя 10 лет брака.

По информации газеты, 22-летняя девушка дважды пыталась ворваться в дом Гарнетта и даже намеревалась выбить входную дверь. После того как соседи вызвали полицию, она попыталась спрятаться в кустах, но была поймана.

Впоследствии Каркадым отпустили из участка. Однако полиция запретила ей общаться с Энтони Гарнеттом любыми доступными средствами — лично, по телефону и в сообщениях.

«У меня здесь никого нет. Нет дома, нет денег, нет друзей. Я остаюсь здесь, в отвратительном месте, куда меня поместила полиция в Брэдфорде», — рассказала Каркадым.

Гарнетт же порадовался, что у Каркадым скоро истекает виза. Он выразил надежду, что девушка будет в безопасности во Львове.

«Вот так Софья отплатила мне»

Гарнетт со своей женой Лорной в конце мая приютили Каркадым, однако уже через 10 дней глава семейства бросил супругу после 10 лет брака, оставил двоих детей и ушел к украинке.

«Я решила, что это правильно — дать кому-то крышу над головой и помочь ему, когда он в этом отчаянно нуждается, и вот так Софья отплатила мне за то, что я дала ей дом», — поделилась Лорна.

Она отметила, что Каркадым вела себя вызывающе и преследовала Тони с первого дня.

«В течение дня она не красилась, не делала прическу и не прилагала никаких усилий к своей внешности. Но это менялось после 5 вечера, когда Тони должен был вернуться домой. Один раз она спустилась вниз в красном липпи и в топе с низким вырезом. Сначала я сказала себе, что мне это показалось или я иррационально ревную. Но, к сожалению, я была права все это время», — рассказала брошенная с двумя детьми Лорна Гарнетт.

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«В ней есть сторона, с которой я не могу мириться»

Спустя четыре месяца Гарнетт объявил о расставании с Каркадым и признался, что жалеет, что вступил с ней в отношения. Девушка вела себя агрессивно, а после одной из ссор ему пришлось даже вызвать полицию.

«Я на 100% покончил с ней. С нами покончено как с парой. Я больше не могу терпеть ее оскорбления или гнев. Я думал, что был влюблен в нее. Но в ней есть одна сторона, с которой я просто больше не могу мириться. Она злая и агрессивная, а в субботу взяла нож и несколько раз ударила им стену. Меня это очень напугало, и у меня не было другого выбора, кроме как позвонить в полицию. Я беспокоился о своей безопасности», — сетовал Тони. Алкогольные клизмы и отваливающиеся анусы: кому и за что вручили «Шнобеля» в 2022 году Сердца влюбленных стучат в унисон, мороженое при химиотерапии защищает от побочных эффектов... 16 сентября 09:47

Он добавил, что его «достало» иррациональное поведение девушки, ее оскорбления и агрессия. «Я совершил ошибку, начав отношения с Софьей», — заключил он.

Бывшая супруга Лорна прокомментировала новость о расставании бывшего мужа с беженкой коротко: «Я знала, что это закончится катастрофой. Я не приму его обратно даже спустя миллион лет».

Гарнетт владеет охранной фирмой, с которой сотрудничала Национальная служба здравоохранения Британии, но ведомство решило разорвать контракты.

Во время отношений с Каркадым 30-летний Гарнетт говорил, что теперь хочет отправиться на Украину, «чтобы помогать людям на передовой», пишет Yorkshire live. Однако он не намеревался брать в руки оружие, а хотел собирать деньги для людей, которые ухаживают за сиротами и ранеными. Он запустил сбор средств и надеялся закрыть его на отметке в 10 000 фунтов стерлингов, чтобы распределить сумму нуждающимся.

«Я бросил жену ради украинской беженки. Теперь мы собираемся отправиться в охваченную войной страну – я могу спасти сотни жизней», - говорил он.