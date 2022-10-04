«От каждого из нас зависит будущее России». Роль патриотизма сегодня

В условиях серьезных внешних вызовов и угроз, с которыми столкнулась Россия, президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Затем последовала церемония подписания договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, следствием которого стали результаты проведенных референдумов. Президента поддержали депутаты новой волны, которые отметили высокий уровень общественной консолидации и подъем патриотического духа граждан. Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко рассказала, как проходит работа с патриотической повесткой в условиях проведения частичной мобилизации и присоединения новых территорий в состав России.

— Как вы отнеслись к обращению президента Владимира Путина 30 сентября и последовавшему за ним подписанию договоров с главами четырех территорий, которые после проведенных референдумов входят в состав РФ? На ваш взгляд, какой вклад каждый из нас может внести в налаживании мирной жизни на территории новых субъектов?

— Мы все стали свидетелями исторического события — вхождения новых территорий в состав России. Об этом будут рассказывать внукам, писать в учебниках, снимать фильмы. Вместе с тем выступление Владимира Путина определило ключевые задачи, которые мы должны решать в ближайшее время. Сегодня нам нужна консолидация всего общества. Впереди у нас большая совместная работа по восстановлению новых субъектов и налаживанию достойного уровня мирной жизни. Восстановление новых регионов станет важной исторической миссией России.

— Такие ключевые события, как заявление президента о частичной мобилизации в стране, всегда находят эмоциональный отклик у людей. Как вы восприняли решение Владимира Путина? Какую роль в этом деле могут сыграть депутаты Госдумы?

— Я полностью доверяю решению президента. Владимир Путин — настоящий патриот и профессионал, который делает все для защиты Родины, ее суверенитета. По моему мнению, сейчас нам важно сохранять спокойствие. Призываю граждан доверять только официальной информации о частичной мобилизации. От каждого из нас зависит будущее России, каждый на своем месте может внести свой вклад для общей победы. Пусть это будет личной мобилизацией, потому что бойцам в зоне специальной военной операции очень нужен надежный тыл.

— Как прошло голосование на референдумах по вопросу о вхождении в состав России Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей среди жителей, находящихся в Ленинградской области?

— Большинство голосов жителей Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей оказались за вхождение их территорий в состав России. По итогам обработки 100% протоколов в Луганской народной республике 98,42% избирателей проголосовали за вхождение в состав России. За присоединение Запорожской области к России проголосовали 93,11%. В Донецкой народной республике за вхождение в РФ проголосовали 99,23%. В Херсонской области этот вариант поддержали 87,05%.

В Ленинградской области жителям народных республик и освобожденных территорий, вынужденно покинувшим свои регионы, также удалось проголосовать. В Санкт-Петербурге было открыто пять участков для голосования по двум адресам. Два участка для жителей ДНР в Доме национальностей на Моховой улице. Три участка для жителей ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — в Едином центре документов на улице Красного Текстильщика. В регионе также были организованы выездные комиссии для тех, кто не смог самостоятельно явится на участок. По моему мнению, высокие показатели явки и результаты голосования— свидетельство того, что выбор жителей очевиден и не может быть никем оспорен. Поздравляю жителей Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с обретенной свободой. Теперь наши «Волонтеры Победы», сторонники и друзья с освобожденных территорий стали еще ближе.

— Вы ведете борьбу за признание факта геноцида времен Великой Отечественной войны в Ленинградской области, привлекая к участию в расследованиях молодежь. Изменилось ли как-то мнение о патриотизме у молодежи с учетом нынешней ситуации и ваше восприятие в целом?

— По моему мнению, молодежь сейчас более осознанно относится к патриотическому воспитанию, и на это во многом повлияла специальная военная операция. Многие записываются добровольцами. Волонтерское движение также активно. Молодые люди отправляются в ДНР, ЛНР и на освобожденные территории с гуманитарной миссией. Конечно, есть и трагические моменты. Не так давно под Авдеевкой погиб один из участников движения «Волонтеры Победы» Дмитрий Гладун. Молодой парень записался добровольцем в ряды военнослужащих после встречи с ветераном Великой Отечественной войны, который спросил, готовы ли молодые сейчас защищать их. А в свой единственный увольнительный, который ему дали в честь дня рождения, он с другими волонтерами занимался разгрузкой гуманитарной помощи. Для нашего движения это большая потеря. Такие, как Дима — это люди, которые, в первую очередь, думают не о себе, а о других, даже в самые непростые времена.

— Вы активно продвигаете патриотические инициативы. К примеру, законопроект, который вы подготовили вместе с секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы. Какие у вас есть еще законодательные инициативы, связанные с сохранением исторической памяти, которые вы бы хотели реализовать в ближайшее время? Почему считаете их актуальными?

— Историческая память — это не прошлое, а основа будущего. Один из главных наших поводов для гордости — это Победа в Великой Отечественной войне. Наши зарубежные соседи активно пытаются этот повод для гордости надломить, чтобы мы не гордились, а стыдились Победы. Так, в 2019 году Европарламент признал Советский Союз в равной степени ответственным за разжигание Второй Мировой войны наряду с нацистской Германией. В Латвии с 2021 года Георгиевская лента запрещена и приравнена к свастике. Законопроект о защите Георгиевской ленты и признании ее символом воинской славы был единогласно принят в первом чтении в Госдуме. За публичное осквернение Георгиевской ленты будет наступать уголовная либо административная ответственность.

Также в Госдуме прорабатывается еще одна инициатива. В прошлом году на территории Ленинградской области произошла вопиющая ситуация, когда собственник земли не остановил строительные работы после обнаружения останков воинов Великой Отечественной войны. Конечно, когда об этом стало известно, стройку удалось приостановить. За это время на месте работали поисковики, которые подняли более 70 останков, а имена 11 воинов удалось установить. По просьбе поисковиков Ленинградской области было принято решение внести поправки в КоАП и закрепить ответственность за собственниками земельных участков, которые обнаружили на своей территории останки бойцов и не уведомили об этом органы местного самоуправления. Также поисковики попросили дать возможность продлить сроки эксгумации останков погибших в годы Великой Отечественной войны с трех до шести месяцев с учетом климатических особенностей региона. Поскольку зимой поисковые работы проводить крайне затруднительно. По моему мнению, новая законодательная инициатива поможет в нашем общем деле — сохранении исторической памяти. В настоящее время началась работа по законодательному закреплению деятельности реконструкторского движения. Сегодня огромное сообщество реконструкторов фактически находятся вне правового поля. Так, военно-исторические реконструкторы имеют свои особенности работы, в том числе, с использованием охолощенного оружия.

В этой теме есть большое количество сложных моментов, которые до конца не урегулированы. Поэтому будем проводить отдельные мероприятия для того, чтобы актуализировать необходимость работы в данном направлении. По моему мнению, внесение такого законопроекта также поможет в историческом просвещении, формировании негативного отношения к нацизму.

— Вашу инициативу о проведении в Ленинградской области Международного антинацистского форума поддержал глава региона Александр Дрозденко. Насколько актуально, по вашему мнению, проведение таких мероприятий в сегодняшних реалиях?

— Международный антинацистский форум проводится в рамках масштабного проекта «Без срока давности», который поддержал президент нашей страны. Этот проект действует уже на протяжении нескольких лет в России, и его основная задача направлена на противодействие фальсификации истории, официальном признании геноцида народов СССР в период Великой Отечественной войны. Рассекречиваются документы, опрашиваются свидетели, проходят раскопки. В Ленинградской области прошло уже третье судебное заседание о признании факта геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Форум пройдет в ноябре, в даты начала Нюрнбергского процесса, где будут обнародованы новые факты, в том числе те, которые были приобщены к материалам судебных процессов, проходивших в разных регионах страны. Как мне кажется, то, что мы сейчас поднимаем эту тему важно не только для истории, но и для понимания современной ситуации. Мы видим, что иногда способы убийства людей нацистами во время Великой Отечественной войны совпадают с теми, которые используют сейчас неонацисты на территории Украины. Например, в Ленинградской области финны разбрасывали детские игрушки, начиненные взрывчаткой— это аналог «лепестков», от разрывов которых уже пострадали и погибли мирные жители Донбасса.

— Не так давно вы вошли в состав оргкомитета по подготовке к 80-летию победы в Сталинградской битве, затем заняли должность координатора направления Народной программы «Единой России» «Гражданская солидарность и молодежная политика». Какие задачи в этом направлении планируете решать в первую очередь?

— Касаемо подготовки в 80-летию победы в Сталинградской битве. Вместе с движением «Волонтеры Победы» проработали интересные форматы вовлечения в эту деятельность молодежь. Во-первых, мы предполагаем разработку настольных и онлайн игр с историческим уклоном, посвященных теме Сталинградской битвы. Во-вторых, будем привлекать к этой теме молодежь через добровольчество. В Волгоград, к юбилейной дате, приедут потомки тех, кто сражался в Сталинградской битве и лучшие добровольцы, которые помогут в организации ключевых событий, посвященных великому сражению. Для молодежи это действительно интересно, так как данные мероприятия позволят изучать историю через волонтерство и организацию патриотических мероприятий, а также благодаря общению с ветеранами —участниками Сталинградской битвы.

Мне доверили блок «Гражданская солидарность и молодежная политика» в Народной программе партии. В данном направлении есть пункт, связанный с поддержкой центров краеведения, вовлечение молодежи в сохранение истории, создание музейных экспозиций. Так, 24 сентября вместе с представителями Российского исторического общества дали старт созданию реестров музеев в высших учебных заведениях нашей страны. Музеи в вузах — важный элемент патриотического воспитания и исторического просвещения молодежи. У нас есть музеи в вузах, где хранится много ценных экспонатов, при этом статус вузовских музеев нормативно не определен. Следствием этого становится комплекс проблем, в частности, ректор вуза не может официально через государственное задание финансировать музеи по госзаданию. По моему мнению, важно на законодательном уровне проработать этот вопрос, чтобы обеспечить возможность финансирования и развития вузовских музеев, интеграции их в образовательный и воспитательный процессы

— Как оцениваете итоги первого года работы в ГД?

— На тот момент, когда была членом Общественной палаты России, приходилось много взаимодействовать с депутатским корпусом и, скорее всего, поэтому работа парламентария мне была вполне понятна, несмотря на то, что это мой первый опыт в должности. По моему мнению, депутат — это тот же волонтер, только возможностей для оказания помощи больше. Считаю важным, чтобы депутат отчитывался за свою работу перед избирателями. Поэтому был подготовлен презентационный материал по итогам моей депутатской деятельности за первый год, который распространили в регионе. За первый год удалось внести в Госдуму шесть авторских законопроектов. А в каникулы – еще один. В частности, законопроект о праве добровольцев на компенсацию услуг связи и отмене НДФЛ с нее. Госдума приняла законопроект о компенсациях за вред жизни или здоровью волонтеров.

Также были приняты три мои поправки ко второму чтению. Например, поправка о создании отделения Российского движения детей и молодежи в детских домах. Считаю, что для детей, оставшихся без попечения родителей, вовлечение в такое движение дает дополнительные возможности для личностного развития.

— В чем, по вашему мнению, заключается работа депутата?

— Во-первых, депутат выполняет законотворческую функцию, которая направлена на улучшение жизни граждан Российской Федерации. Вторая функция — это представительная. Я представляю в Госдуме Ленинградскую область и стараюсь также помочь в продвижении интересов региона. Третья составляющая в работе депутата — помощь в решении вопросов жителей страны. Постоянно веду приемы граждан, общаюсь с подписчиками в социальных сетях, где стараюсь уделить внимание каждому обращению.