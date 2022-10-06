Публициста Кара-Мурзу обвинили в госизмене. Это его третье уголовное дело за полгода

Источники ТАСС и RT в силовых структурах сообщили, что публицисту и общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе* предъявлено новое обвинение – в государственной измене. Это уже третье уголовное дело в отношении Кара-Мурзы — с апреля он сидит в СИЗО по обвинениям в распространении ложной информации о ВС РФ и о руководстве нежелательной организацией. Подробности нового уголовного дела – в материале «Газеты.Ru».

О возбуждении нового уголовного дела против Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом) рассказал источник в правоохранительных органах — первым об этом сообщил телеканал RT.

«Следователи выяснили, что на протяжении многих лет зампред «Открытой России» оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России», — говорится в сообщении RT.

Как утверждает источник, за это «публицист получал около $30 тысяч в месяц (около 1,7 млн рублей)». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Источник агентства ТАСС уточнил, что новое обвинение в государственной измене по 275-й статье УК России было предъявлено публицисту «в четверг в присутствии адвокатов». По мнению следователей ФСБ, Кара-Мурза «долгое время сотрудничал с одной из стран НАТО».

В публикации уточняется, что в новой редакции УК РФ 275-я статья «предусматривает уголовную ответственность за выдачу иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну, переход на сторону противника либо оказание иностранному государству финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи, направленной против безопасности» России.

Два первых обвинения

11 апреля этого года адвокат Вадим Прохоров сообщил РИА «Новости», что Кара-Мурзу задержали около его дома и оставили на ночь в ОВД «Хамовники». Согласно полицейскому протоколу, он «при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться».

В МВД заявили, что при задержании Кара-Мурза «оказал активное сопротивление», отказавшись предъявить документы и проследовать в служебный автомобиль. Защита публициста настаивала, что его уже ждали во дворе дома в припаркованном полицейском автобусе и при выходе из машины незамедлительно задержали.

На следующий день Хамовнический суд Москвы назначил ему 15 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции.

22 апреля стало известно, что в отношении Кара-Мурзы возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Как уточнило РИА «Новости», санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет колонии по первой части или от 5 до 10 лет по второй.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Следственный комитет РФ действует в соответствии с законом.

В пресс-службе Басманного суда Москвы РИА «Новости» уточнили, что в вину публицисту «вменяется выступление в палате представителей американского штата Аризона 15 марта сего года», там, по мнению следствия, он и озвучил фейки. Как уточнял ТАСС, в правоохранительных органах считают, что Кара-Мурза безосновательно обвинил российскую армию в использовании запрещенных средств и методов ведения боевых действий на Украине. В тот же день Басманный суд арестовал оппозиционера.

27 июля против Кара-Мурзы возбудили новое уголовное дело – об участии в деятельности нежелательной организации. Об этом в соцсетях сообщил его адвокат Вадим Прохоров. Как уточнил ТАСС, оппозиционеру вменяют в вину проведение конференции в поддержку политзаключенных, которая состоялась в московском Сахаровском центре 27 октября 2021 года. Мероприятие было приурочено ко Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября. По мнению следствия, конференция была оплачена НПО Free Russia Foundation, которая признана нежелательной в России организацией. В Верховном суде потребовали реже сажать людей в тюрьму В России необходимо чаще применять меры пресечения, не связанные с заключением под стражу... 18 августа 16:46

9 августа Басманный суд Москвы продлил арест оппозиционера до 12 октября.

Что известно о Кара-Мурзе

Согласно открытым источникам, Владимир Кара-Мурза младший — российский оппозиционный политик, тележурналист, режиссер и публицист. Он – сын журналиста и теле- и радиоведущего Владимира Кара-Мурзы старшего. В 2015–2016 годах он был заместителем председателя Партии народной свободы. Кроме того, Кара-Мурза — член бюро демократического движения «Солидарность», координационного совета российской оппозиции и вице-президент Фонда «Свободная Россия». С сентября 2019 по февраль 2022 года он был ведущим программы «Грани недели» на радио «Эхо Москвы».

22 апреля этого года оппозиционера включили в список иноагентов по решению Минюста России.

В 2015 году и 2017-м он дважды попадал в реанимацию с острыми симптомами отравления. Оба раза его лечил Денис Проценко, ныне член общественной палаты Москвы, главный врач больницы в Коммунарке. В 2015 году Проценко, будучи главным реаниматологом столицы, руководил лечением политика в 1-й ГКБ, а в 2017 году был директором городской клинической больницы имени С. С. Юдина, куда доставили Кара-Мурзу.

Сам Кара-Мурза считает свои отравления покушениями из-за оппозиционной деятельности. Однако в 2021 году стало известно, что Московское управление Следственного комитета отказалось возбуждать уголовное дело об отравлениях публициста.