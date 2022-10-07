«Поступки определяют личность человека»: как Владимира Путина поздравляют с 70-летием

День рождения президента России Владимира Путина, судя по обилию поздравлений, поступающих в его адрес, стал настоящим народным праздником. Юбиляру шлют свои пожелания коллеги-политики, деятели культуры и искусства, ученые и бизнесмены, гражданские и военные, молодые и пожилые – кажется, все считают нужным сказать главе государства несколько слов и почувствовать собственную причастность к событию.

«Мы вами бесконечно гордимся»

Президент России Владимир Путин сегодня, 7 октября, отмечает свой 70-й день рождения. Поздравления в его адрес начали поступать еще утром, и их поток с течением дня только окреп, превратившись в настоящий шквал. К главе государства обращаются с пожеланиями самые разные люди, но, пожалуй, больше всего среди них представителей мира искусства.

Так, директор Государственного академического театра им. Е. Вахтангова Кирилл Крок в своем поздравлении вспомнил об указе Владимира Путина о праздновании 100-летия театра, который стал действенным инструментом развития театра.

«Как результат — по распоряжению правительства РФ был создан оргкомитет по подготовке и проведению празднования. Благодаря этому указу многое удалось сделать: отремонтировать Основную сцену, поменять оборудование, приблизиться к нашей мечте вернуть Вахтангову его Дом во Владикавказе. И за все это огромное человеческое спасибо», — написал Крок на своей странице «ВКонтакте».

Также он благодарен главе государства за то, что в рамках подготовки к празднованию векового юбилея театра государственными и ведомственными наградами и званиями были удостоены 195 артистов и сотрудников.

«Я всегда считал, что именно поступки определяют личность человека. Отношение Владимира Владимировича к театральному искусству в России в целом и к Театру Вахтангова в частности говорит, как мне думается, само за себя. От всей души поздравляю нашего президента с этой красивой датой», — заключил Кирилл Крок.

Популярен оказался и формат видеообращений – не всем хотелось писать, многие поздравляющие предпочли обратиться к президенту лично и поделиться не только словами, но и эмоциями.

Так, видеопоздравление записала актриса Анастасия Макеева. «Спасибо вам большое, что вы отстаиваете нашу историю, нашу свободу, наши традиции. Мы вами бесконечно гордимся!» — заявила она. Появилась на экране и артистка Анна Семенович, поздравившая главу государства с праздником и пожелавшая ему в этот день хотя бы немного отдохнуть. Еще одна актриса театра и кино, Яна Поплавская, в своем видеообращении к главе государства пожелала ему веры, надежды и любви. «Желаю, чтобы рядом плечом к плечу шли вера, надежда и любовь!» — сказала она, стоя на фоне храма.

«Доверяем, поддерживаем, поздравляем»

Поздравители используют и другие способы донести до президента свои пожелания, мысли и чувства. Например, в Мелитополе на стенах жилых многоэтажек, как пишет Telegram-канал «Zащитники», появились баннеры «С днем рождения, освободитель!», где надпись дополняет фотография улыбающегося Владимира Путина. Еще одно поздравление направила ветеран Великой Отечественной войны из Мариуполя Тамара Федченко, поблагодарившая президента РФ за помощь, все, что он уже сделал и продолжает делать для жителей освобожденных территорий.

Сотрудники компании «Сима-ленд» пошли дальше и устроили в честь главы государства масштабный флешмоб, в котором приняли участие 5 000 человек. Выстроившись аккуратными рядами, люди в черно-белой одежде в окружении российских флагов скандируют на видео: «Победа будет за нами! Владимир Владимирович, мы с вами!».

Хватает и поздравлений от иностранцев – как от знаменитостей уровня Стивена Сигала, так и от простых граждан, желающих всего самого лучшего российскому президенту. Например, итальянский подписчик Telegram-канала Readovka Мариус Палладино, проживающий в провинции Кьети, записал видео, в котором поздравил Владимира Путина с Днем рождения. «Мне нравится Россия и спецоперация на Украине. С днем рождения, мудрый президент Владимир Путин. За православие, за мир, за Россию, за президента!» — сказал он.

Традиционно не остались в стороне и «Ночные волки». Президент мотоклуба Александр Залдастанов («Хирург») опубликовал видео, на котором колонна байкеров на Васильевском спуске кружит вокруг красного баннера с белыми буквами: «Один Владимир Русь крестил, другой вернул ей колыбель крещенья».

«Мы благодарим президента за то, что вернул стране право на существование. За то, что научил нас заново быть русскими. За то, что расправил нам плечи и словно тонущую девку за волосы вытащил страну из пропасти 90-х. Подарил стране новых героев и мучеников. Наконец, Россия перестала терять и отдавать. Наконец, Россию перестали пинать и оскорблять. Наконец-то, мы дали отпор ненавидящему и унижающему нас врагу. С днем рождения президент России! Доверяем, поддерживаем, поздравляем», — написал он под видео.