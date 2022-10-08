Взрыв на Крымском мосту: что известно

Причиной ЧП на Крымском мосту был подрыв грузового автомобиля, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Взрыв привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета моста частично обрушены, движение машин и поездов остановлено. Ведутся аварийные работы, билеты на ближайшие поезда и автобусы в Симферополь и в обратном направлении не продаются.

Рано утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту вспыхнул пожар. На одном из участков переправы загорелась цистерна с топливом в хвосте грузового поезда. По предварительным данным, пострадавших нет. Движение составов временно приостановлено.

Что случилось на железнодорожной части моста...

Подробности инцидента раскрыли в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД). «В 06:05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Росморречфлот: cудоходство в Керченском проливе не останавливалось из-за ЧП на Крымском мосту Судоходство в Керченском проливе не приостанавливалось из-за инцидента на Крымском мосту. Об этом... 08 октября 11:37

Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда», — цитирует сообщение ТАСС.

В КЖД также проинформировали, что локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы, устанавливаются причины происшествия.

В свою очередь, в пресс-службе ФКУ «Управление автомобильных дорог «Тамань» добавили, что автомобильное движение на Крымском мосту приостановлено. Военная операция ВС РФ на Украине. День 227-й Цистерна с топливом горит на железнодорожной части Крымского моста, движение по переправе... 08 октября 11:56

...и на автомобильной

Позднее в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, передает РБК:

«Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета моста частично обрушены», — говорится в сообщении.

Для автомобилей, которые не могут проехать Крымский мост, в Керчи организована стоянка с водой и туалетами, сообщил мэр города Святослав Брусаков.

Врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко рассказал, что готовится запуск паромной переправы через Керченский пролив. «Ограничено движение по автомобильной и железнодорожной частям.

Ведутся работы по возможному запуску паромной переправы», — сказал он, порекомендовав воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

Судоходство в проливе не приостанавливалось , передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, судоходные арки не были повреждены в результате инцидента, регион обеспечен запасом горючего и продовольствия. По его словам, все логистические схемы на случай ЧС отработаны.

Дорожное полотно на Крымском мосту повредили «украинские вандалы», заявили спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

Он добавил, что повреждения «не носят тяжелого характера» и «будут оперативно восстановлены»

Как отреагировали в России...

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. СК возбудил уголовное дело.

Глава региона Сергей Аксенов заявил, что сроки восстановления движения по переправе будут ясны после тушения пожара.

«Произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения», — пояснил Аксенов.

На этом фоне на АЗС в Керчи выстроилась длинная очередь из автовладельцев, опасающихся перебоев в поставках топлива.

...и первые комментарии на Украине

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк после взрыва на Крымском мосту в своем Twitter указал, что «все незаконное должно быть уничтожено, все украденное — возвращено Украине».

«Крым, мост, начало», — написал он.

Крымский мост протяженностью 19 км соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Его начали строить в 2016 году и закончили в 2019 году. Сооружение состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного.

Украина неоднократно выступала против возведения Крымского моста. С начала российской военной операции власти страны заявляли о планах атаки объекта. В частности, глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что если у армии Украины будет возможность нанести удар по нему, она ею воспользуется.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко назвал Крымский мост «целью номер один для поражения», поскольку он является «путем подтягивания резервов», который необходимо «обрезать».

В июле этого года советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович уточнял, что Крымский мост может стать объектом поражения ВСУ, как только у Киева «появится первая техническая возможность». При этом он отметил, что данное западным партнерам обещание не бить по целям на российской территории не распространяется на Крымский мост.

«Не бить по Российской Федерации? Так не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает», — сказал он, добавив, что с Крымским мостом «могут случиться всякие неприятности».