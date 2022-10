«Переправа стабильно работает». Что сейчас с Крымским мостом

Взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы, сообщила газета The New York Times со ссылкой на украинского чиновника. Сейчас на мосту восстановлено автомобильное движение, ночью по нему прошел первый после взрыва пассажирский поезд. Власти отмечают, что сроки восстановления моста будут названы в ближайшее время. В каком режиме работает Крымский мост — в материале «Газеты.Ru».

Украинский след

9 октября газета The New York Times со ссылкой на украинского чиновника сообщила, что взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины. Источник подтвердил, что взорвалась бомба, которая находилась в ехавшем по мосту грузовике. В статье подчеркивается, что объект рассматривался как основной маршрут для снабжения Крыма и российской военной группировки в зоне СВО. Ранее представитель киевских властей сообщил The Washington Post, что за подрывом стоят украинские спецслужбы.

В ночь на 9 октября Пентагон заявил РИА «Новости», что видел сообщения о взрыве на Крымском мосту, но сказать по этому поводу нечего. «Мы видели сообщения о взрыве на Керченском мосту, но нам нечего добавить о ситуации», — отметили там. Также в Пентагоне заявили, что

украинцы «сражаются... и сами решают, как, когда и где им это делать».

8 октября в 6:00 утра на Крымском мосту произошел подрыв грузовой фуры, который привел к обрушению двух пролетов его автомобильной части и сильному пожару на железнодорожной – взорвались 7 топливных цистерн. Три человека погибли — водитель фуры, а также мужчина и женщина из проезжавшего рядом автомобиля. Пока официально никто не взял на себя ответственность за произошедшее, однако российские парламентарии полагают, что взрыв устроили украинские спецслужбы. К ликвидации ЧП привлекли группировку из 380 человек и более 90 единиц.

Президент РФ Владимир Путин поручил усилить меры защиты транспортного перехода через Керченский пролив, а также электросетевого энергомоста и магистрального газопровода. Эти обязанности президент возложил на ФСБ.

Как сейчас организована переправа

В Минтрансе заявили о стабильной работе паромной переправы в Керчи и скором запуске пригородного железнодорожного сообщения.

«Паром «Керченский-2» с грузовыми автомобилями на борту отправился из Крыма в 01:52. Он доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. В порту Кавказ на паром загружены новые автомобили и доставлены в Крым. В 05:50 паром вышел в третий рейс. Паромная переправа работает стабильно», — говорится в сообщении Минтранса.

К вечеру 8 октября после проведения ремонтно-восстановительных работ на мосту началось движение грузовых поездов. Ночью пассажирский поезд №28 сообщением Симферополь — Москва проехал по мосту в направлении Краснодарского края, сообщил перевозчик «ГрандСервисЭкспресс». Всего планировалось пропустить через мост 12 пассажирских поездов. Железнодорожное движение уже восстановлено полностью, отметили в Минтрансе.

Также на мосту запущено реверсное движение для автобусов и легковых машин. Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что движение происходит с полным досмотром машин. Проверки осуществляются группами по 80 машин.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что дал поручение в течение суток составить план-график восстановительных работ Крымского моста. Он подчеркнул, что будет ежедневно проводить заседание штаба по восстановлению моста и оперативно решать все возникающие вопросы.

Ситуация на полуострове

В первые часы после информации о взрыве на Крымском мосту на местных заправках начали образовываться длинные очереди – автомобилисты опасались дефицита топлива. Однако местные власти сообщили, что запасов топлива, продовольствия и других товаров на полуострове достаточно и попросили не развивать панику.

Также в течение дня на территории паромной переправы в Керчи наблюдалась очередь из автомобилей, которые следовали на стоянку в ожидании запуска работы переправы. К обеду там было порядка 300 автомобилей. На стоянке рядом с паромной переправой организовали штаб, куда записывали всех, кто планирует переправиться через Керченский пролив. В первые часы туда записалось более 250 человек.

В субботу глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что всем туристам на полуострове бесплатно продлят размещение в отелях на сутки, деньги за билеты будут компенсированы. Взрыв на Крымском мосту: что известно Причиной ЧП на Крымском мосту был подрыв грузового автомобиля, сообщили в Национальном... 08 октября 14:20

Позднее директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено сообщил, что места для расселения пассажиров поездов, которые не смогут уехать с полуострова из-за взрыва на Крымском мосту, подготовят в Севастополе.

«Предварительно, готовимся к тому, что, конечно, будет задержка, и всех людей, которые на этот поезд купили билеты, мы с нашими коллегами в городе Севастополе разместим. Будем оперативно информировать. Людей не оставим, всех расселим», — пообещал он.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил оценить ущерб, нанесенный туристическим организациям полуострова, и разработать меры их поддержки. Ростуризм и Минтранс получили задачу в кратчайшие сроки обеспечить вывоз туристов, у которых закончились путевки. В ближайшее время заработает горячая линия.