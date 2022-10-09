Дальнобойщик и гиды. Кто погиб при взрыве на Крымском мосту

Водитель фуры, которая взорвалась на Крымском мосту, Махир Юсубов вез груз из Армавира в Симферополь, где должен был оказаться ровно в 10 утра 8 октября. Хотя он мог привезти товар еще 7 октября, но, чтобы соответствовать графику, решил остановиться на ночлег, о чем сообщил родным. Рано утром грузовик двинулся дальше и через некоторое время взорвался. Кроме того, стали известны личности еще двух погибших, которые ехали по мосту рядом с грузовиком. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Стало известно, как водитель фуры, которая взорвалась на Крымском мосту и привела к его разрушению, нашел заказ и договаривался с клиентом о грузоперевозках. Хронологию событий восстановил Telegram-канал «112».

Водителя зовут Махир Юсубов. Аккаунт на популярном сайте АТИ (биржа грузоперевозок) зарегистрирован на его жену. 6 октября Юсубовым поступила заявку на поставку «тары и упаковки». Договор с водителем заключала компания ООО «ТЭК-34», пишет «112».

Согласно данным с сайта АТИ, эта компания является грузовладельцем-перевозчиком. «Входит в число лучших грузовладельцев АТИ из 370 в г. Ульяновск», – говорится на сайте.

Telegram-канал «112» пишет, что 7 октября фура прибыла в Армавир, чтобы провести загрузку. Отмечается, что это был обычный гаражный кооператив. Уже утром следующего дня грузополучатель должен был выгрузить товар в Симферополе.

Махир Юсубов вез груз без задержек. По данным Telegram-канала «112», заказчики его все равно постоянно торопили и требовали, чтобы ровно в 10 утра он прибыл в Симферополь.

Водитель фуры подъехал к Крымскому мосту уже вечером 7 октября. Чтобы точно приехать в обозначенное время, он остановился для ночевки. Рано утром он двинулся дальше, и в 6 утра прогремел взрыв на Крымском мосту. После этого, утверждает «112», «грузополучатель перестал выходить на связь и выключил телефон».

Дальнобойщиком мужчина работал 25 лет.

Telegram-канал Baza, уточняет произошедшее. Отмечается, что Юсубов перевозил 21 тонну пленки (так указано в документах), уложенную на паллеты. За перевозку мужчине обещали заплатить 48 тыс. рублей.

О том, что Юсубов остановился на ночлег, он сообщил родным и после этого выключил телефон.

Раньше он с компанией ООО «ТЭК-34» не работал.

Сам грузовик, как сообщает Baza, был оформлен на племянника Махира Юсубова – Самира. Это сам Самир подтвердил в своем обращении, заявив, что никакого отношения к случившемуся не имеет. Telegram-канал уточняет, что в домах его родных проходят обыски, а сам молодой человек находится за границей.

Махир Юсубов решил переоформить машину, чтобы ее не арестовали из-за аварии с бензовозом. В ДТП он попал под Казанью и остался должен денег, отмечает Telegram-канал Baza.

Во время взрыва рядом с фурой ехал легковой автомобиль Cadillac. По данным Mash, в ней находились четверо: Глеб О., Зоя С., Сергей М., Эдуард Ч. Все они погибли, говорится в сообщении этого Telegram-канала.

Mash сообщил, что среди погибших на Крымском мосту – семейная пара из Санкт-Петербурга: 53-летний Эдуард и 33-летняя Зоя.

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Они были известными в Петербурге гидами, а также вели небольшой семейный Youtube-канал «HedgehogTB» («ЕжикТВ»). На него были подписаны 470 человек (сейчас – 1,18 тыс.). Зрителям они рассказывали о последних Романовых.

«Мы снимаем полнометражные исторические документальные фильмы и сериалы по истории России и Санкт-Петербурга. Наш девиз: «Скажи «Нет!» унылым документалкам». Все наши фильмы веселые и интересные», – говорится в описании к Youtube-каналу.

В то же время Telegram «112» пишет, что после взрыва на мосту, предварительно, трое человек пропали без вести и трое числятся погибшими. На месте продолжают работать водолазы. Извлечены тела мужчины и женщины, их личности устанавливаются.

«Известно, что кроме водителя фуры погибли водители и пассажиры двух машин – Cadillac и Mitsubishi», – сообщает «112».