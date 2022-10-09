«Это акт терроризма». Бастрыкин доложил Путину о взрыве на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой СК Александром Бастрыкиным. Она была посвящена расследованию подрыва Крымского моста. По словам Бастрыкина, произошедшее классифицируется как теракт. Он также рассказал об организаторах взрыва и обозначил маршрут следования грузовика со взрывчаткой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Власти России квалифицировали взрыв на Крымском мосту как теракт. «Сомнений нет – это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации», – согласился с докладом главы СК РФ Александра Бастрыкина президент России Владимир Путин.

Бастрыкин на встрече с Путиным отчитался, что произошедшее – «это акт терроризма». Такой вывод, по его словам, позволяют сделать «все данные первоначального этапа расследования».

По версии следствия, «теракт готовили украинские спецслужбы, и целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации, особенно в Крыму».

Путин подчеркнул, что «авторы, исполнители, заказчики – спецслужбы Украины».

Бастрыкин уточнил, что подготовить взрыв помогали «граждане России и зарубежных государств».

Взрыв на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября. Проезжавший по мосту грузовик внезапно взорвался, из-за чего два пролета моста упали в Керченский пролив, нарушилось движение транспорта. Предположительно, погибли пять человек. Дальнобойщик и гиды. Кто погиб при взрыве на Крымском мосту Водитель фуры, которая взорвалась на Крымском мосту, Махир Юсубов вез груз из Армавира... 10 октября 00:06

По этому делу следователи работают более суток. «Наша следственная группа Главного следственного управления, эксперты, криминалисты, очень оперативно прибыла на место происшествия», – добавил в разговоре с Путиным Бастрыкин.

Глава ведомства заверил, что они вместе со специалистами взрывного дела «детально осмотрели место происшествия, сделали предварительные обоснованные выводы». В Кремле ответили на вопрос о применении ядерной доктрины после теракта на Крымском мосту Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал «совсем неверной постановкой... 09 октября 23:06

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 «Терроризм», добавил Бастрыкин.

Допрошены свидетели и очевидцы ЧП. Кроме того, эксперты начали и «в значительной степени» завершили специальные исследования: взрывотехническую экспертизу, генетическую, криминалистическую, сообщил руководитель СК России.

«Даны соответствующие поручения о проведении оперативно-разыскной деятельности органам ФСБ, МВД России. Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв, – это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край», – сказал Бастрыкин.

По его словам, правоохранители также установили «перевозчиков – лиц, которые участвовали в организации движения этого грузовика».

«С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, которые действуют на территории Российской Федерации», – заявил он, добавив, что цели и задачи этого подрыва уточняются. Как происходит транспортное сообщение после взрыва на Крымском мосту Власти восстанавливают транспортное сообщение между материковой частью России и Крымом. По Крымскому... 09 октября 18:45

Telegram-канал Baza пишет, что груз, с помощью которого могли взорвать Крымский мост, привезли на территорию РФ из Грузии 4 октября. Границу он пересек примерно в 6 утра.

«Ни таможенники, ни другие службы, проверявшие грузовик, ничего подозрительного не обнаружили. После этого он был перенаправлен в Армавир и 7 октября [водитель взорвавшейся фуры Махир] Юсубов повез груз в сторону Симферополя», – утверждается в посте.

8 августа после взрыва, продолжает Telegram-канал, сотрудники ФСБ опросили не только тех пограничников, которые проверяли груз, но и работников других смен.

Журналист «КП» Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что «в операции по Крымскому мосту были задействованы две большегрузные машины».

По его словам, грузом стали 22 поддона пленки, то есть примерно 22 тонны. Товар «прибыл по морю в грузинский порт Поти из Болгарии». Коц утверждает, что заказчиком был украинец. В рулоны с пленкой была завернута взрывчатка.

«Из Поти грузовик отправился в Армению, где груз был растаможен по правилам Таможенного союза — говорят, это типичный, не вызывающий подозрений маршрут едущих в Россию», — добавил журналист.

После этого фура вновь въехала в Грузию, а через нее — в Россию (КПП Верхний Ларс). «Конечной точкой был город Армавир, где поддоны перегрузили на другую фуру, которая отправилась в сторону Крыма», — констатировал Александр Коц.

Ранее Baza сообщала, что 6 октября водитель фуры Юсубов через сайт АТИ принял заказ на перевозку 21 тонны пленки. Ему пообещали за работу 48 тыс. рублей. Товар он вез из Армавира в Симферополь. Причем в конечной точке он должен был быть ровно в 10 утра 8 октября, хотя мог бы приехать и раньше.

Чтобы соблюсти договоренности, 7 октября Махир Юсубов остановился на ночлег, о чем сообщил родственникам. Больше на связь он не выходил.