«Каждому времени — своя картинка». Умер первый председатель ВГТРК Олег Попцов

На 89-м году жизни умер первый председатель ВГТРК Олег Попцов, возглавлявший телерадиокомпанию с момента ее основания в 1990 году до февраля 1996-го. Позднее он также руководил московским телеканалом «ТВ Центр». Его коллеги-журналисты Сергей Брилев и Павел Гусев рассказали «Газете.Ru», что его имя наверняка войдет в историю новой России.

Заслуженный деятель искусств РФ, бывший председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олег Попцов скончался в возрасте 88 лет. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщил депутат Госдумы, телеведущий Евгений Попов в своем Telegram-канале.

«Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Ему было 88 лет. Царствие небесное», — написал он.

13 июля 1990 года ВС РСФСР постановил учредить Государственное телевидение и радио РСФСР. На следующий день, 14 июля, занимавший на тот момент пост председателя Верховного совета Борис Ельцин подписал постановление президиума ВС РСФСР об образовании ВГТРК. Ее гендиректором был назначен Анатолий Лысенко, а председателем стал Олег Попцов. Гусев заявил, что журналист Попцов «много сделал для новой России» Глава союза журналистов Москвы, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев прокомментировал... 16 октября 16:24

Российское радио как часть ВГТРК было создано на базе радиостанции «Юность». В начале работы Попцов поставил задачу обойти по популярности радио «Маяк». Он занимал руководящий пост в ВГТРК с момента основания телерадиокомпании до февраля 1996 года и был уволен перед началом президентской кампании.

Попцов связывал негативное отношение к себе в Кремле в том числе со своей отрицательной позицией по поводу войны в Чечне.

В день его увольнения президент РФ Борис Ельцин сказал, что «ОРТ подает информацию нормально, а на РТР — все время чернуха». «У Попцова трупы здесь, трупы там», — цитировал Ельцина «Коммерсантъ».

Позднее, в 2000-2005 годах, Попцов занимал должность гендиректора ОАО «ТВ Центр». Журналист Брилев вспомнил любимую фразу умершего экс-председателя ВГТРК Попцова про верблюда Руководитель студии авторской программы Сергей Брилев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что... 16 октября 16:24

«Человек, который точно войдет в историю новой России»

Главный редактор и владелец газеты «Московский Комсомолец» Павел Гусев отметил, что Попцов был «государственником, человеком, который очень болел за Россию».

«Долгие годы я его знаю и знал. Это очень цельная фигура медийная, очень ответственный человек. И когда он возглавлял и российское телевидение, и московское телевидение, он был очень ответственным за каждое слово, которое было и в программах, и он развивал телевидение. Каждому времени, конечно же, своя картинка, свой опыт развития телевизионный.

Мне кажется, за те периоды жизни, когда он возглавлял эти два канала, он сделал очень много для развития российского телевидения, нового российского телевидения, новой России.

Он очень по-доброму относился ко мне, и я с ним был в очень дружеских отношениях, и он долгое время был колумнистом газеты. Он сам пришел, говорит: «Я очень хочу попробовать и у тебя». И он писал на самые разные темы, очень ответственно писал», — рассказал Гусев в беседе с «Газетой.Ru».

В свою очередь, руководитель студии авторской программы Сергей Брилев отметил, что именно Попцов принял его на работу в 1995 году, и он «всегда говорил не о гуще событий, а о пучине событий»:

«Очень любил всегда в этой пучине оказываться. Потому что, конечно, создание РТР, как это тогда называлось, в 1991 году, роль «Вестей» во время событий августа 1991-го и особенно октября 1993-го — это все Олег Максимович Попцов. Я вот сейчас пересмотрел кое-какие материалы, когда пришла печальная новость и вспомнил одно из его любимых выражений, которое по большому счету на себя может примерить любой:

«Особенно закаляет то, когда ты постоянно доказываешь, что ты не верблюд».

В этой фразе весь Олег Максимович. Мы не так часто виделись в последние годы, но тем не менее я у него на юбилее был. Он, конечно, сохранял замечательные форму и жизнелюбие, несмотря на то, что у него давно были серьезные болячки. Человек, который точно войдет в историю новой России», — заключил Брилев в разговоре с «Газетой.Ru».