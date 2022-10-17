Дай краба. Почему регионы против второго этапа распределения рыбных инвестквот

Проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (в части совершенствования механизма распределения инвестиционных квот добычи водных биологических ресурсов) предусматривает проведение второго этапа перераспределения квот на добычу водных биоресурсов. Так, 24% квот на добычу сельди и минтая в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне выделят под строительство современных судов или береговых рыбоперерабатывающих заводов. В 2017 году под инвестиции уже выделили 20% квот.

Также государство планирует провести аукционы с инвестиционными обязательствами, то есть после победы на аукционах компании должны будут построить суда или береговые рыбоперерабатывающие заводы. Таким образом перераспределят 100% квот на добычу дальневосточных моллюсков и прочих водных беспозвоночных и 50% всех квот на добычу крабов. Примечательно, что другие 50% крабовых квот аналогичным образом перераспределили в 2019 году. Законопроект был подготовлен Минсельхозом и Росрыболовством. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года. Здесь важно понимать, что квоты просто заберут у их владельцев, которые в 2018 году заключили договоры с государством на 15 лет.

Обсуждение новых резонансных поправок продолжается почти год, и вот оно подходит к своей кульминации – парламентским слушаниям, назначенным на 19 октября.

«Законопроект разработан в целях обновления основных производственных фондов с повышением экономической эффективности использования водных биологических ресурсов, – говорится в пояснительной записке к внесенному в Госдуму документу. – Достигнуть указанной цели в условиях ограниченной ресурсной базы возможно только путем изменения структуры производства, повысив степень и глубину переработки и, соответственно, обеспечив большую добавленную стоимость». Но дискуссия, судя по отрицательной реакции на документ представителей отрасли, дальневосточных чиновников и даже представителей федеральных министерств, будет очень горячей.

Я не вижу твоих кораблей

Отрицательные отзывы на законопроект в начале октября сделали депутаты Магаданской и Сахалинской областных дум, Заксобрания Камчатского края и Архангельское областное собрание депутатов. Копии документов имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

Председатель совета Магаданской облдумы Сергей Абрамов подчеркнул на заседании, что перераспределение общего допустимого улова рыбных объектов промысла через механизм аукционов с инвестиционным обязательством приведет, по предварительным расчетам, более чем к 40-процентному снижению доходов бюджета Магаданской области, поступающих от деятельности рыбохозяйственных предприятий. Кроме того, снизится сырьевая обеспеченность большинства хозяйствующих субъектов региона, затруднится участие рыбопромышленных компаний в инвестпроектах.

«Уменьшение исторической части квот минтая, сельди, крабов и трубачей, закрепленных за магаданскими предприятиями, составит более 26% от действующих в настоящее время. В пересчете на рыночную стоимость продукции потери составят более 7 млрд. рублей, из-за недозагруженности производственных мощностей на 300 единиц сократится количество рабочих мест», – говорится в отзыве на проект Совета Магаданской областной Думы.

Сахалинская областная дума предложила Госдуме вернуть на доработку проект поправок. «Указанный законопроект затрагивает социальные аспекты жизни Сахалинской области, забирает рабочие места у местных предприятий, осуществляющих промысел этих объектов ВБР, что приведет к росту безработицы и социальной напряженности в регионе», - заявил депутат Максим Козлов, напомнив, что несколько лет назад у сахалинских рыбаков уже изъяли 50% квот на краба и 20% квот на минтай. Под обязательства первого этапа инвестиционных квот фактически построено только 6 судов, хотя планировалось около сотни.

В рамках второго этапа у региона собираются изъять еще 24% квот на рыбу, оставшиеся 50% квот на краба и 100% квот на моллюски. «В отличие от первого этапа в качестве обременения под инвестквоты планируется, что инвестор должен одновременно построить береговой завод по переработке ВБР и промысловые суда, что невозможно», - сказал Максим Козлов.

Отрицательную оценку законопроекту дали и депутаты Заксобрания Камчатского края. «Считаем переход ко второму этапу инвестквот в сложившихся условиях несвоевременным и не отвечающим государственным интересам», – сказала председатель Заксобрания Ирина Унтилова. В числе негативных прогнозируемых последствий принятия законопроекта – потеря до трети всех уловов рыбохозяйственного комплекса в регионе, банкротство предприятий малого и среднего бизнеса, закрытие до двух тысяч рабочих мест, снижение налоговых бюджетных поступлений. Ранее спикер говорила о том, что потери предприятий рыбной отрасли Камчатского края в результате принятия законопроекта составят более 180 млрд рублей, закроются свыше 2 тыс. рабочих мест, созданных для береговой обработки. Под угрозой банкротства окажутся малые и средние предприятия. «Такое решение идет вразрез с государственной задачей по развитию Дальнего Востока», - заявила Ирина Унтилова.

Архангельское областное собрание депутатов 6 октября направило отзыв на исследование Центра отраслевой экономики НИФИ Минфина РФ о результаты первого этапа программы. По данным депутатов, в регионе снизилось число занятых граждан. Отмечено, что по сравнению с 2018 годом поступления от рыбаков в региональный бюджет сократились на 19% по итогам 2021 года. Еще более неутешительные выводы сделала местная Счетная палата. «Предварительные итоги реализации этапа «Инвестиционные квоты» показывают, что «судостроительная кампания» идет с отставанием, отечественные верфи в виду субъективных и объективных причин не готовы к оговоренным в договорах срокам строительства судов, что приводит к дополнительным расходам рыбодобывающих компаний, к сокращению налогов и сборов в бюджеты всех уровней», – говорится в итоговом документе депутатов.

Парламентарии из разных краев и областей независимо друг от друга отмечают, что для дальнейшей реализации программы инвестиционных квот необходимо детально проанализировать результаты первого этапа, а реализацию второго этапа отложить.

В качестве альтернативы они предлагают повысить ставки сбора за пользование водными биоресурсами для увеличения доходов бюджетной системы Российской Федерации.

Слово губернаторам

«Полагаю целесообразным и необходимым дать всестороннюю оценку результатов первого этапа программы инвестиционных квот с выводами по корректировке негативных эффектов, – обращается к спикеру Госдумы Вячеславу Володину губернатор Магаданской области Сергей Носов. – А в настоящее время решения о запуске второго этапа программы отложить». Наряду с Носовым в августе к Володину обратились главы и других прибрежных регионов с просьбой организовать широкое обсуждение законопроекта о квотах (копии документов имеются в распоряжении «Газеты.Ru»).

«Увеличение финансовых издержек предприятий приведет к снижению на 1 млрд. рублей объемов ежегодных поступлений в бюджетную систему Мурманской области налогов на прибыль, ЕСХН, НДФЛ, сократятся также обязательные отчисления во внебюджетные фонды», – говорится в письме главы Мурманской области Андрея Чибиса.

«После ввода в эксплуатацию всех объектов инвестиций и последующего перераспределения квот водных биоресурсов между его участниками, ресурсное обеспечение рыбохозяйственного комплекса Камчатского края сократится на 13%, – отмечается в обращении губернатора Камчатского края Владимира Солодова. – Реализация недостаточно взвешенных решений при проведении второго этапа программы инвестквот может существенно сократить ресурсную базу предприятий, увеличив потери рыбохозяйственного комплекса Камчатского края до трети всех уловов. Учитывая, что рыбная отрасль формирует 30% валового регионального продукта и обеспечивает занятость более 18 тысяч человек, такие последствия весьма неблагоприятно отразятся на социально-экономическом положении Камчатского края».

«Принятие Законопроекта может привести к неблагоприятным социально-экономическим последствиям для Сахалинской области», – вторит губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Принятие законопроекта может привести к неблагоприятным социально-экономическим последствиям для Приморского края, – говорит губернатор Приморского края Олег Кожемяко. – А именно: срыву исполнения обязательств перед кредитными организациями по заключенным контрактам, прекращению реализации долгосрочных программ, инвестиционных проектов, банкротству предприятий, сокращению рабочих мест в удаленных поселках».

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в письме Вячеславу Володину утверждает, что «абсолютное большинство предприятий Хабаровского края в настоящее время не способно принять участие в программе распределения инвестиционных квот вследствие финансовой нагрузки, обусловленной высокой капиталоемкостью проектов по строительству новых рыболовецких судов и удаленности промысловых районов». А губернатор Архангельской области

Александр Цибульский утверждает, что дальнейшее увеличение производственных мощностей по вылову и переработке приведет к их переизбытку в регионе и «будет способствовать браконьерству и подрыву биоразнообразия».

Где отчет

Еще в марте Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), проведя анализ законопроекта пришла к выводу, что потери рыбной отрасли от второго этапа инвестквот кратно превысят инвестиции. «Издержки предприятий для исполнения требований, содержащихся в проекте федерального закона составят не менее 471 млрд рублей, – говорится в отчете ассоциации. – С учетом указанных в финансово-экономическом обосновании суммарных экономических потерь в размере 527 млрд рублей, совокупные потери для отрасли составят 998 млрд рублей, что в 3,2 раза превышает объем инвестиций». Ранее ВАРПЭ, РСПП и «ОПОРА России» выступили за введение моратория на внесение изменений в главный закон, регулирующий работу отечественного рыбохозяйственного комплекса.

Есть вопросы и у Счетной палаты. Аудитор Сергей Мамедов говорил, что результаты проверки эффективности первого этапа инвестквот будут готовы к декабрю. Но уже завершена проверка крабовых аукционов. В отчете СП по ее итогам указано, что результатом аукционов стало увеличение монополизации в отрасли, а реальные поступления в бюджет оказались заниженными.

Главную тревогу у аудиторов вызывает провал программы обновления промыслового флота: из 105 запланированных единиц флота построено всего девять, при этом по 20 судам строительство даже не начато.

«Может быть, сначала разобраться с первым этапом, довести его до логического завершения, показать эффективность этой меры, а потом уже действовать дальше? – заявила в начале октября глава Совета Федераций Валентина Матвиенко на правительственном часе, обращаясь главе Росрыболовства Илье Шестакову. – Все рыболовецкие регионы прислали отрицательные отзывы на этот закон. И если они против, мы не сможем принять такой закон, потому что наши сенаторы представляют интересы этих регионов».

Спикер Совфеда предложила главе Росрыболовства сначала отчитаться о результатах первого этапа аукционов. «Если все признают, что он был эффективным, и надо следующий этап, мы согласимся. Но пока вы этого не можете сказать, – сказала Валентина Матвиенко. – Жалко бизнес, который государство не может, извините за сленг, взять и кинуть». По ее словам, сейчас «не время разрушать то, что работает».