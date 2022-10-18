15 погибших, 43 пострадавших. Сутки после крушения Су-34 в Ейске

Замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила последние данные по жертвам крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в жилом массиве Ейска — 15 человек погибли, 43 пострадали. Местные власти планируют восстановить девятиэтажный дом, частично сгоревший после падения самолета — повреждения получили больше 70 квартир в трех подъездах. Жителям соседних семи подъездов разрешили вернуться в свои квартиры.

Жертвы и пострадавшие

Число погибших при крушении военного самолета Су-34 во дворе жилого дома в Ейске увеличилось до 15, сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова в своем Telegram-канале.

«Погибли 15 человек, в том числе 3 детей. В 17.30 умер 51-летний пациент в ККБ №1», – написала она.

Мужчина вместе с еще тремя тяжело раненными жильцами дома был доставлен санавиацией в Краснодар. Он получил ожоги 80% тела, переломы и отравление угарным газом, сообщила Минькова.

Также в краевой центр доставили 17-летнего подростка в стабильно-тяжелом состоянии (отравление угарным газом и ожог дыхательных путей, на ИВЛ), 73-летнюю пенсионерку в тяжелом стабильном состоянии (на ИВЛ) и пятилетнюю девочку в тяжелом стабильном состоянии (на ИВЛ). На КТ врачи обнаружили у ребенка отек мозга с ишемическими повреждениями. Кроме того, она отравилась продуктами горения.

По последним данным, всего пострадали 43 человека, из них 9 детей.

«В стационарах 25 человек (22 средней степени тяжести, трое – тяжелой), в том числе две беременных и шесть детей. Амбулаторное лечение – три пациента», – говорится в посте чиновницы.

19 человек находятся в Ейской ЦРБ – все они в состоянии средней тяжести. Еще 4 пациента, двое из которых на ИВЛ, проходят лечение в Краевой клинической больнице №1. В детской краевой клинической больнице – пятилетняя девочка на ИВЛ.

«В Перинатальном центре Краснодара находится одна беременная в состоянии средней степени тяжести. Психологическую помощь получили уже 198 человек», – рассказала Анна Минькова.

Накануне она подтвердила «Газете.Ru», что три человека погибли при падении с верхних этажей дома в Ейске после крушения Су-34. Ранее об этом сообщили в соцсетях.

«Да, это люди, которые выпрыгивали с верхних этажей. Пока такая информация во всяком случае от главного врача. Мы там имеем многочисленные травмы, свидетельствующие о том, что эти прыжки были совершены с высоты», – сказала Минькова.

На месте катастрофы появился стихийный мемориал, местные жители приносят цветы и игрушки. В Ейском районе объявлен трехдневный траур с 17 по 19 октября.

Разрушения

17 октября истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение при наборе высоты во время учебно-тренировочного полета и упал во дворе жилых домов, сообщили в Минобороны России.

Пилоты катапультировались и выжили. По их словам, при взлете загорелся один из двигателей. О том, что самолет перед падением горел, «Газете.Ru» сообщали очевидцы.



Возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним). В качестве основной версии СК рассматривает техническую неисправность военного самолета.

После крушения из-за разлива топлива начался пожар. Он охватил несколько этажей жилого дома на площади 2 тыс. кв. м, были повреждены больше 70 квартир. Пожар тушили несколько часов.

18 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о завершении поисково-спасательных работ на месте ЧП. По его словам, разрушенную часть многоэтажки можно восстановить, понадобится около пяти месяцев.

Местные службы приступили к аварийно-восстановительным работам. «Сейчас оказываем помощь жильцам в доступе в свои квартиры для того, чтобы взять документы, необходимые вещи», – сообщил начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский рассказал, что в пункте временного размещения есть приемная.

По его словам, наиболее частые вопросы жителей касаются информации о родственниках и о восстановлении документов.

Губернатор региона поручил выплатить семьям погибших по 1 млн рублей, а также по 200 тыс. и 400 тыс. рублей — пострадавшим. Назначена и единовременная выплата — в размере 10 тыс. рублей.

Тем, кто полностью потерял имущество, выдадут по 100 тыс. рублей на каждого прописанного члена семьи и по 50 тыс. рублей — при частичной потере имущества, пишет «Коммерсантъ».

Всего в многоэтажке было прописано 675 человек, более пятисот разместились у родственников и знакомых, утверждает «ЛенТВ24».