«Риск большого блэкаута». Киевлян предупредили о продолжительных отключениях света

В Киеве и области вынуждены прибегнуть к «беспрецедентным чрезвычайным ограничениям», так как дефицит электричества в городе составляет 30% потребления. Сроки отмены ограничений не называются, а граждан и бизнес призывают максимально экономить электроэнергию. Отключения света в городах Украины начались после российских ударов по инфраструктуре.

В Киеве и Киевской области ввели чрезвычайные ограничения в сфере энергосбережения на неопределенный срок, заявили в энергохолдинге ДТЭК «Киевские региональные электросети».

«Чтобы не допустить полного отключения от электроснабжения столицы и центральных регионов Украины, госэнергокомпания «НЭК «Укрэнерго» вводит беспрецедентные экстренные ограничения», — сообщили в компании.

Там подчеркнули, что графики аварийных отключений, составленные ранее, уже не являются актуальными.

Компания уже составляет обновленный график с «более жесткими и продолжительными отключениями».

Администрация Киева сообщила, что из-за повреждения инфраструктуры в столице дефицит электроэнергии достиг 30%. Были поражены несколько критически важных объектов, поэтому киевлян призвали экономно расходовать электроэнергию.

28 октября в Харькове, а также в Киевской и Черниговской областях Украины начались аварийные отключения электроэнергии и ввод новых графиков энергоснабжения. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба указывал, что ситуация в регионе остается напряженной и говорить о стабилизации системы «еще рано».

«Большой блэкаут»

Мэр Киева Виталий Кличко допустил вероятность «большого блэкаута» в столице Украины из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

«Есть риск так называемого большого блэкаута, когда недостаток энергии может привести к еще большим последствиями и еще большим отключениям», — объяснил мэр.

По его словам, экстренные отключения света происходят по всем районам Киева в связи с большим дефицитом электроэнергии. «Если не будет чрезвычайных ситуаций, специалисты «Укрэнерго» надеются в течение двух-трех недель устранить дефицит», — добавил Кличко.

«От 20% до 50% у нас дефицит электроэнергии, этот баланс зависит от потребления, от пиковых нагрузок», — уточнил он. Для экономии электроэнергии городские власти сняли с маршрутов много троллейбусов, заменив их автобусами.

«Очень важно экономить, — добавил Кличко. — Мы обращаемся ко всем жителям, мы обращаемся к бизнесу, если есть возможность, то отключите ваши заведения, отключите рекламу».

По словам мэра города, власти не исключают сценарий отключения отопления. «Это худший сценарий, мы надеемся, что этого не будет», — отметил глава киевской администрации. По его словам, власти планируют оборудовать почти тысячу пунктов обогрева в Киеве.

Кроме того, киевлян призвали использовать светоотражающие элементы на одежде в темное время суток из-за отключений уличного освещения. Такая мера поможет водителям замечать пешеходов в темное время суток.

Миллион человек без света

Энергетическая компания Yasno сообщила, что после российских ударов по энергетическим объектам потребление в Киеве пришлось сократить почти на 40% и без электричества остались около 1 млн жителей города.

«В Киеве на данный момент отключено 159 тысяч квартир, а за день более 320 тысяч. А это где-то миллион киевлян, которые не могут нормально планировать свой день, нормально работать, это тысячи предприятий, которые теряют возможность работать на нашу экономику», — заявил глава энергокомпании Сергей Коваленко.

По его словам, в Киевской области ситуация еще хуже. Там более 500 тыс. абонентов остались без света днем, а почти 260 тыс. потребителей были без электричества вечером.

Коваленко призвал сограждан экономить электричество и потреблять его ответственно. «Энергетики делают все возможное, чтобы преодолеть последствия атак. К сожалению, времени на восстановление нормального питания нет», — сказал он. «Мы бросали камни, просто как дети» 17 декабря 2010 года 26-летний торговец фруктами и овощами Мохаммед Буазизи, проживавший... 28 октября 12:42

В ночь на 27 октября власти Киевской области сообщили об ударе по значимому энергетическому объекту. Атака привела к дефициту электричества в центральной части Украины. В частности, в Киеве и Киевской области, а также в Житомирской, Черниговской и Черкасской областях начались экстренные отключения света.

10 октября российские военные начали наносить массированные удары по объектам украинской инфраструктуры. Это произошло через два дня после взрыва грузовика на Крымском мосту: Москва заявила, что за ним стоят украинские спецслужбы. Минобороны РФ неоднократно сообщало о поражении объектов военной и энергетической инфраструктуры Украины.

Президент страны Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября в стране разрушено 30% электростанций. По его мнению, предстоящая зима будет самой сложной для страны за всю историю.