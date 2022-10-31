Депутат сбил шестилетнего мальчика и уехал

Уголовное дело по статье «Оставление в опасности» завели в Новосибирской области против районного депутата. В сети появилось видео, на котором видно, как депутат совдепа Татарского района Сергей Мамонтов на машине сбивает шестилетнего ребенка и скрывается с места ДТП. Мальчик доставлен в больницу. Депутат признал свою вину и находится под арестом.

Дело против депутата

Следственное управление СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности» в отношении депутата Совета депутатов Татарского района, члена «Единой России» Сергея Мамонтова. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-служба регионального СУСК не называет имя и должность подозреваемого.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего жителя города Татарска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного [статьей] 125 УК РФ» — говорится в релизе.

Наказание по статье предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до 1 года.

Следствие сообщает, что подозреваемый ехал по двору в Татарске и наехал на шестилетнего мальчика. Утверждается, что фигурант не принял мер к оказанию первой помощи и скрылся с места ДТП. На водителя составили административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Еще одно административное дело возбудили в связи с нарушением ПДД, повлекшем легкий или средний тяжести вред здоровью.

Ребенок впоследствии был госпитализирован, его доставили в центральную районную больницу. Сейчас он в реанимации. Известно, что 67-летний водитель вскоре сам пришел в полицию. По итогам медосвидетельствования выяснилось, что он был трезв.

31 октября Мамонтова арестовали на одиннадцать суток, сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

«Мировой судья 1-го судебного участка Татарского судебного района рассмотрел административное дело в отношении 67-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении административного правонарушения», — отмечается в документе.

На судебном заседании Мамонтов признал вину.

Что произошло

30 октября в сети появилось видео с камер наружного наблюдения одного из дворов в городе Татарске. На кадрах видно, как джип Toyota наезжает на ребенка, затем из машины выходит мужчина. Посмотрев на ребенка, он садится обратно в автомобиль и уезжает.

Видевшая ДТП своими глазами местная жительница сообщила NGS.RU, что сбитый мальчик вышел во дворе поиграть с кошкой.

«Ребенок вышел посмотреть кошку свою, и тут бабах! Машины там нечасто ездят, мальчик постоянно выходил туда», — сказала женщина.

По ее словам, скорую помощь вызвали прохожие, однако ребенок сам зашел в подъезд и вернулся домой. Оттуда его забрали врачи. Мать мальчика рассказала журналистам, что у ее сына подозрение на перелом, есть черепно-мозговая травма.

«Наложили швы, перелом есть. Но под вопросом пока что. Об этом позже смогу сказать, когда будет полное обследование. Черепно-мозговая травма», — сказала она.

Предполагаемый виновник ДТП с женщиной не связывался. В местном отделении ЕР заявили, что окажут пострадавшим всю необходимую помощь и поддержку.

Кто был за рулем

Накануне местное издание NGS.RU сообщило, что в социальных сетях «всплыла информация о том, что за рулем кроссовера, сбившего ребенка, находился депутат Совета депутатов Татарского района Новосибирской области, директор Татарского дорожного ремонтно-строительного управления (филиал АО «Новосибирскавтодор») Сергей Мамонтов».

В региональном отделении «Единой России» заявили, что Мамонтова исключат из партии «с позором».

«Поступок депутата Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова. Он должен понести наказание по всей строгости закона», — говорится в заявлении главы регисполкома ЕР Юлии Швец.

NGS.RU сообщает, что Сергей Мамонтов — «один из самых обеспеченных» местных депутатов. В 2021 году бизнесмен заработал почти 2,7 млн рублей, его супруга — 217 тыс. «В его собственности квартира (владеет вместе с женой), гараж и земельный участок. Также ему принадлежит автомобиль Toyota RAV4, но по базам ГИБДД и союза автостраховщиков машина записана на жену Мамонтова», — утверждают местные СМИ.

Прокомментировала инцидент детский омбудсмен в Новосибирской области Надежда Болтенко. Она пообещала лично контролировать ход расследования. По ее словам, виновный должен быть наказан в любом случае.

«Версия о том, что ребенка сбил депутат, никак не может повлиять на расследование по поводу нахождения виновных в этой аварии. Виновный должен быть наказан вне зависимости от его статуса и положения», — сказала она.

Она также отметила, что дети дошкольного и младшего школьного возраста всегда должны быть под присмотром взрослых. По словам Болтенко, пострадавшего ребенка планируют направить на лечение в областную клиническую больницу в Новосибирск.