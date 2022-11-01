Курорты Ставрополья готовятся к зимнему сезону

Ставропольский край — будто сотканное из лоскутов цветное одеяло, собравшее в одно целое воспетые поэтами природные ландшафты, знаменитые курорты и архитектурные достопримечательности. Территория Ставрополья, раскинувшись между бассейнами Каспийского, Азовского и Черного морей, сложилась в причудливый пазл из равнин, пустынь, плодородных степей и величественных гор. Гостеприимные города, небольшие села, уютные хутора и аулы давно привыкли к интересу туристов. Эти места любили Лермонтов и Толстой, Пушкин и Шаляпин, Грибоедов и Одоевский. Это и сегодня центр притяжения для туристов, регион с огромным ресурсным потенциалом, который планомерно развивает рынок санаторно-курортных и туристских услуг.
Жители и гости курортного региона могут наслаждаться чистым свежим воздухом, набираться сил, энергии и здоровья. Круглогодично санатории городов-курортов региона обеспечивают необходимые современные условия для отдыха и оздоровления. Цены на отдых на курортах Ставрополья, которые предлагают выбор широкого спектра услуг, остаются доступными. При этом данное направление считается одним из лучших на внутреннем туристском рынке и в зимний сезон.
Природа распорядилась таким образом, что Ставропольский край был создан для туризма. С юга на север здесь тянутся горы Большого Кавказского хребта, которые упираются в Предкавказскую равнину. Если смотреть с высоты птичьего полета, поверхность края напоминает ступени огромной каменной лестницы. Она причудливо изгибается, ярус за ярусом спускаясь к земле от самого неба. При всей своей живописности горы Ставрополья имеют небольшие перепады высот, что обеспечивает безопасные и удобные маршруты для пешего туризма.
Наиболее высокими на Ставрополье считаются гора Бештау (1,4 тыс. м) и гора Верхний Джинал (1,5 тыс. м). В обоих случаях уникальные памятники природы являются местом притяжения для жителей и гостей региона. Например, пешие маршруты опоясывают Бештау двумя тропами. Дорога к вершине занимает не более трех часов, на протяжении которых путешественникам гарантированы незабываемые впечатления. Самые настойчивые туристы бывают вознаграждены видом на просторы Ставрополья и снежные шапки величественного Эльбруса, напоминающего о том, что лучше гор могут быть только горы, которые пока не покорены.
Также в окрестностях Кисловодска находится гора Кольцо, возвышающаяся на 900 м над уровнем моря. Она получила свое название из-за причудливой нерукотворной формы: в скале образовалось отверстие диаметром в 10 м, напоминающее кольцо.
Визитной карточкой Ставропольского края является зона Кавказских Минеральных Вод, которая занимает 58% всей площади региона и при этом привлекает более 70% общего туристского потока. Еще при Александре I был подписан указ «О признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и необходимости их устройства». Сегодня это группа курортов федерального значения и особо охраняемый эколого-курортный регион страны.
Туристический поток в этом направлении не иссякает зимой и удваивается летом. Климатотерапия и порядка трехсот минеральных источников воды, разнящейся по своему составу, обеспечивают востребованность курортно-оздоровительного комплекса Кавказских Минеральных Вод. Кроме лечения гости региона могут заняться спортивным, рыболовным, охотничьим, этнографическим, сельским или паломническим туризмом.
В зимний период Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Минеральные Воды или Лермонтов особенно хороши: здесь можно полноценно отдохнуть, окунувшись в новогоднюю атмосферу, напитаться свежестью гор, воздухом гуляющих между ущельями ветров. И при этом получить традиционный набор предновогоднего волшебного периода в виде украшенных витрин, огней новогодних елок, праздничной мишуры, но без раздражающей всеобщей суеты. Свою умеренность природа будто распространяет на ритм жизни.
Кисловодск — город-парк — раскинулся в живописной долине между величественными склонами Кавказских гор. Еще с царских времен это место славилось чистым горным воздухом и минеральными источниками. Ежегодно курорт принимает более 300 тыс. туристов, что составляет 35% от общего объема турпотока Ставрополья. В 2022 году Кисловодск оказался в пятерке самых популярных направлений отдыха на майские выходные.
Всплеск туристической активности ожидается в Кисловодске и в период новогодних праздников. По данным сервиса бронирований Tvil.ru, Кисловодск вошел в топ-10 популярных направлений для раннего бронирования на Новый год. Так, с начала сентября спрос на бронирования вырос в 5 раз по сравнению с прошлым годом.
Зимний отдых в Кисловодске не испортит погода: здесь не бывает сильных ветров, а снег не задерживается надолго. Зато по количеству солнечных дней в году Кисловодск не уступает лучшим курортам планеты. Помимо традиционного реабилитационного туризма, направленного на лечение заболеваний кровообращения, дыхания, нервной системы, в Кисловодске обширная карта достопримечательностей и различных форм досуга для любых категорий туристов. Горные реки, водопады, живописные плато и долины дополняют один из самых крупных в Европе Кисловодский национальный парк, музеи, экскурсии, колоритная архитектура и национальная кухня.
Всего в 10 км от Кисловодска, который является самым южным городом Ставропольского края, располагается уникальное место для любителей катания на горных лыжах, сноубордах и санках. Гора с запоминающимся названием Баран оборудована подъемниками, здесь работают инструкторы и запущен пункт проката снаряжения. Уникальная природная рекреация расположена в Предгорном районе, на границе Ставрополья и Карачаево-Черкесской республики, и является местом притяжения для любителей зимних видов спорта и активного досуга. Туристов привлекают спокойные спуски с высоты 1 300 метров, впечатляющие пейзажи первозданной природы, комфортная предсказуемая погода, полный цикл инфраструктуры для комфортного отдыха и не завышенный ценник. В зимнем сезоне 2022 года данная локация оказалась в числе самых посещаемых мест региона. Только в период новогодних праздников гору посетило более 6 тыс. человек.
Популяризации туристической зоны, сформировавшейся на горе Баран, способствуют инициативы администрации Предгорного округа, в которой работают над новыми активностями для гостей региона. Например, в календаре зимних событий этого сезона может появиться фестиваль креативных санок, концепция которого пока находится на стадии разработки. Пока же оборудование подъемника и трассы проходят предсезонную подготовку, чтобы начать работу в срок.
Пятигорск — крупнейший город Кавказских Минеральных Вод и второй в крае после Ставрополя — воспет в произведениях М.Ю. Лермонтова. Поэт провел здесь последние месяцы жизни и получил смертельную рану у подножия горы Машук, одной из главных достопримечательностей Кавказских Минеральных Вод сегодня. Впрочем, Пятигорск остается центром притяжения туристов не столько из-за культурного наследия, сколько из-за разнообразных природных лечебных ресурсов. Город называют «природным музеем минеральных вод». Зимой он особенно колоритен: великолепные белоснежные пейзажи радуют глаз, а мягкий климат и большое количество лесополос и парков не ограничивают любителей длительных пеших прогулок.
В октябре Пятигорск, по данным сервиса бронирования Tvil.ru, вошел в десятку самых популярных направлений для коротких туристических поездок осенью. В короткие осенние путешествия гости города предпочитали останавливаться в отелях (57%) и квартирах (39%), реже в домах (3%) и кемпингах (2%). При этом Пятигорск в первом полугодии 2022 года посетили свыше 110 тыс. отдыхающих, что на 19% выше показателей января-июня прошлого года. При этом город обладает широким гостиничным фондом и развитым санаторно-курортным комплексом, где в общей сложности может быть размещено до 10 тыс. отдыхающих.
В атмосферу южнорусской архитектуры и дореволюционного времени погружает гостей региона город-курорт Ессентуки. В представлении он не нуждается: курорт не покидает топ-10 популярных направлений для лечебного отдыха внутри России. В Ессентуках находится крупнейшая в Европе питьевая галерея, которая одномоментно может принять 5 тыс. посетителей. При этом целебную воду можно получать здесь бесплатно. Герб города украшает золотая чаша с бьющими из нее вверх золотыми водяными струями — Ессентуки по праву гордятся своими минеральными источниками, оказывающими благотворный эффект при лечении заболеваний ЖКТ, печени, желчевыводящих путей и серьезных нарушений обмена веществ.
Ессентуки занимают около 50 км площади у северных склонов Кавказского хребта. Уникальные природные ресурсы и многолетние традиции курортно-лечебного комплекса делают город интересным с точки зрения туристов вне зависимости от сезонности. Природа была щедрой к этим землям: она создала плачущие гроты – уникальные пещеры, где можно наблюдать, как зарождается минеральный источник; медовые водопады в глубоком ущелье, до которых нужно спускаться по пологим каменным ступеням; озера и река Подкумок, берущая начало в горах Большого Кавказского хребта. Зимой и летом Ессентуки ждут гостей. За первое полугодие 2022 года Ессентуки получили почти 43 млн руб. в рамках курортной программы, что свидетельствует о высокой степени загруженности курорта.
Регион Кавказских Минеральных Вод является национальным лидером в сфере санаторно-курортного лечения и оздоровления в России. Это обусловлено имеющимися уникальными бальнеологическими ресурсами, высокопрофессиональным кадровым медицинским потенциалом и новыми, современными методиками и технологиями поддержки здоровья отдыхающих в любом возрасте. На фоне непростой ситуации с распространением коронавирусной инфекции в РФ санатории и здравницы Ставрополья разработали и широко применяют реабилитационные программы для граждан, перенесших COVID-19. Помимо общего оздоровления и профилактики сопутствующих заболеваний такое лечение позволяет укрепить иммунитет, привести в норму нервную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы.
В частности, в Кисловодске успешно лечат заболевания кровообращения, дыхания, нервной системы. В Ессентуках — желудочно-кишечного тракта, печени и нарушения обмена веществ. Пятигорск чаще всего выбирают желающие подлечить суставы, нервную систему. В Железноводске специализируются на помощи пациентам с проблемами в области органов пищеварения и почек. Помимо использования целебных минеральных вод, физиотерапии, климатолечения, повышению выносливости организма в том числе после перенесенной коронавирусной инфекции способствуют дозированная ходьба по размеченным маршрутам и прогулки по горным пешеходным тропам.
Устойчивое развитие туризма в Ставрополь обеспечивается за счет повышения предпринимательской и инвестиционной активности. Для этих целей в крае была запущена госпрограмма Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс», стартовавшая в 2019 году сроком на шесть лет. Объем инвестиций в инфраструктуру рекреационных территорий, гостиничного хозяйства, культурных и спортивных сооружений в ближайшие годы составит 45 млрд руб. Еще на территории края реализуются 48 инвестиционных проектов санаторно-курортного и туристского назначения, 22 из них — строительство новых и обновление уже действующих здравниц. В частности, к 2023 году в Пятигорске запустят здравницу на 60 мест, а в Кисловодске заработает бывший корпус санатория имени Кирова.
Реализация туристского потенциала Ставрополья придает импульс развития десяткам смежных направлений экономики региона. Создание одного рабочего места в туризме ведет к появлению пяти новых рабочих мест в торговле, сфере общественного питания, сельском хозяйстве, производстве товаров народного потребления и т.д. Подобный синергетический эффект благоприятно сказывается на экономике региона в целом, перестраивает и укрепляет ее внутренние связи, делает ее менее уязвимой от внешних шоков.
Потоки внутреннего туризма претерпели значительные изменения в последние несколько лет. Но особенно чувствительные потрясения индустрия испытала в 2022 году. По данным ВЦИОМ, минувшим летом за рубежом отдыхали только 2% наших сограждан, а каждый третий россиянин и вовсе провел отпуск дома. Смещение внимание туроператоров на перспективные внутренние направления и возросший спрос со стороны населения на организованные пакетные туры перекроили географию путешествий в текущем году. Из-за сложной геополитической обстановки внутренний туризм получил импульс развития: туристы стали осознанно отказываться от выезда за границу в пользу юга России. В пользу отдыха на курортах Кавказских Минеральных Вод говорит и стоимость туров, которые предлагаются на любой бюджет. Чаще всего россияне стали делать выбор в пользу поездки в Кисловодск, Железноводск и Пятигорск. Высокий летний туристический сезон 2022 года для региона был успешным. При этом трендом текущего года можно назвать переход туристов из сегмента самостоятельных путешествий в организованный. В ближайшие годы туризм будет менять характер со стихийного на системный. Важно, чтобы регионы, в том числе Ставрополье, отреагировало на запрос в конкурентоспособных туристических продуктах.
Спецпроект подготовлен в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие туризма и курортов» государственной программы Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс».