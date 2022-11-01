Совет блогеров призвал разблокировать Instagram* и FB. В Совфеде сказали, что такой организации нет

Российские блогеры считают, что, заблокировав Instagram и Facebook**, Россия лишилась канала коммуникации для формирования позитивного образа страны. Они призвали президента Владимира Путина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева исключить эти ресурсы из списка запрещенных. Блогеры назвали себя Советом при Совфеде РФ. При этом в самой палате парламента утверждают, что такого органа не существует.

Что случилось

Совет блогеров обратился к президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть решение о блокировке соцсетей Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), сообщают «Ведомости». Блогеры уточнили, что работают при Совфеде.

Издание ознакомилось с копиями писем, подлинность которых подтвердила координатор совета Валерия Рытвина. Представитель Медведева заявил, что письмо не получено, а в Кремле пока не ответили на запрос СМИ.

Блогеры считают, что ограничение доступа к иностранным соцсетям «несет в себе негативные последствия для российских блогеров и риски для всей страны».

Они утверждают, что отечественные аналоги «не обладают такой популярностью у российских пользователей и тем более у иностранных граждан».

«Россия утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа страны, а российские пользователи – возможность создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны», – утверждают авторы обращений. Российские ресурсы не стали «равноценной и эффективной заменой запрещенным сетям», говорится в письме.

Блогеры полагают, что из-за запрета на использование Instagram и Facebook Россия «теряет позиции в информационной войне» во время спецоперации на Украине.

Ответ Совфеда

Российский сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале обратил внимание, что соцсети – это инструмент связи между властью и обществом. При этом стоит «избегать избыточного регулирования». Так он прокомментировал новость «Ведомостей» о направленных Путину и Медведеву обращениях.

В Telegram-канале Совфеда при этом заявили, что никакого Совета блогеров как органа власти нет. Там уточнили, что Валерия Рытвина (она обычно представляется координатором Совета блогеров) является координатором секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» экспертного совета при комитете Совфеда по науке, образованию и культуре. При этом ее инициативы – это не официальная позиция Совфеда.

В сообщении верхней палаты парламента отмечается, что Рытвину исключат из состава экспертов. Причина – неоднократные нарушения регламента работы секции и заявления от «несуществующей организации при СФ». Это решение комитет принял единогласно.

Сотрудничали два года

В комментарии «Газете.Ru» Валерия Рытвина рассказала, что сотрудничество с Совфедом началось два года назад. Тогда блогеры проводили опросы, а их результаты приводила спикер палаты Валентина Матвиенко «на заседании экспертного совета в Кремле».

«Очень жаль, что за прошедшее после этого время нам не оказали поддержки в курирующем нас госоргане», – подчеркнула она.

По ее словам, Совет блогеров за это время «сделал немало». Например, готовил инициативы по регулированию блогосферы, а также проводит благотворительные акции, в том числе в Донбассе.

«Несмотря на принятое решение, мы планируем зарегистрировать общественную организацию и продолжить нашу работу на благо общества», – подытожила Рытвина. «Это был самый настоящий бунт сытых» Волнения в Ливии начались на следующий день после того, как стало известно о бегстве... 31 октября 10:01

В совет входят более 100 человек. Среди них есть блогеры с аудиторией от сотен тысяч до 19 млн подписчиков, популярные артисты – Эдгард Запашный, Митя Фомин. У совета есть сайт, где в профилях большинства членов указаны ссылки на Instagram.

21 октября Telegram-канал Mash рассказал о ссоре двух Советов блогеров – при Госдуме и при Совфеде. Якобы блогеры не смогли поделить аудиторию и обвинили друг друга в плагиате. «Мол, воруют идеи, подписчиков и пишут кляузы, потому что завидуют. Те в ответ заявили, что ничего не знают, контент авторский, а воруют, наоборот, у них», – пишет Mash.

В Telegram-канале самого Совета блогеров, который насчитывает 43 подписчика (на момент публикации), публикуются новости о деятельности блогеров в верхней палате парламента. Например, они обнародовали социальный ролик против буллинга и травли в школе, рассказали о поездке в Донбасс и «коллективном иске к Meta (запрещенная в РФ организация, признана экстремистской) в связи с нарушением прав пользователей».