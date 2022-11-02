Сибирь ждет «Большую перемену»

На базе международного детского центра Артек состоялась торжественная церемония закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди обучающихся в старших классов. Для финалистов и победителей самого массового конкурса в России все только начинается. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов пригласил ребят посетить регион и предложил своими глазами увидеть бескрайние просторы Севера.

Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» собрал около полутора тысяч участников со всей страны, около 600 из них стали победителями. Ребята могут быть довольны собой, они проделали большой путь, продемонстрировали свои навыки и увлеченность, выходящие за рамки школьной программы. Для тех, кто вошел в число финалистов и победителей, открываются новые двери. Старшеклассников, прошедших дополнительный отбор, ждет путешествие на Ямал — загадочный регион приоткроет перед ними свои секреты и удивит ледяными просторами.

Финалистов и победителей всероссийского конкурса пригласил посетить регион губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, который также является председателем комиссии Госсовета по молодежной политике.

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«Благодаря «Большой перемене» вы много ездите по стране, для вас создана замечательная программа, когда вы на поезде проезжаете через всю страну. Я очень хочу, чтобы вы познакомились с нашим Севером. Ребята в этом году уже ездили, увидели, где добывается энергия, ледоколы ломают льды Ледовитого океана. Теперь я приглашаю всех вас — мы еще больше участников свозим на Ямал, чтобы вы могли увидеть, как прекрасна наша страна», — заявил Дмитрий Артюхов.

Некоторые детали будущей экскурсионной поездки уже известны. Предполагается, что около ста ребят из числа финалистов и победителей конкурса после дополнительного отбора смогут посетить регион уже весной 2023 года. Для них будет организовано посещение Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения, вахтового поселка ООО «Газпром добыча Ямбург».

Участники получат уникальную возможность своими глазами увидеть процессы промышленного освоения недр, посетить третье по величине в мире месторождение природного газа и узнать, как живут и работают ямальские газовики.

Кроме того, для ребят будут организованы культурная программа в Салехарде, знакомство с традициями и укладом жизни коренных народов Севера.

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Как сообщил губернатор, 34 человека уже отобраны для будущей поездки. Это участники мотивационной встречи, в которой принимал участие Дмитрий Артюхов, а также первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

На встрече ребята рассказали видение развития нового общероссийского движения детей и молодежи, создания дополнительных возможностей для участников и наставников конкурса «Большая перемена».

close 100% Пресс-служба губернатора Ямала

Всероссийский конкурс «Большая перемена» проходит с 2020 года. В этом году в нем принимают участие более 3,9 миллионов школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования из всех регионов страны.

Главным критерием конкурсного отбора является не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьникам

в современном мире, в том числе умение вести коммуникацию и находить нестандартные решения в сложных ситуациях.

Конкурс проходит по 12 тематическим направлениям: новые медиа, искусство и творчество, экология, среда обитания, здоровый образ жизни, наука и технологии, добро, путешествия и туризм, историческая память, новое образование, предпринимательство и гражданская безопасность.