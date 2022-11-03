«Наверное, меня посадят»: директор дельфинария выбросил в море дрессированных дельфинов

В Севастополе директор дельфинария «Флиппер» Владимир Калниболотский выпустил в море дрессированных дельфинов. По словам Калниболотского, он подготовил животных к возвращению в дикую природу, а выпустить решил из-за отсутствия денег на их содержание. Губернатор Севастополя Развозжаев заявил о начале операции по спасению млекопитающих. Власти утверждают, что дельфины могут погибнуть на воле. Животные чипированы, но найти их вряд ли получится, полагает эксперт.

2 ноября в Севастополе на пляже возле Парка Победы в море выпустили дрессированных дельфинов. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю, на место происшествия выехали полицейские.

«К правоохранителям обратился очевидец. Он сообщил, что на пляже в районе Парка Победы неизвестные выбрасывают в море дельфинов. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. Ситуация находится на контроле у руководства УМВД», — говорится в сообщении.

Губернатор города Михаил Развозжаев заявил, что утром 3 ноября началась операция по спасению дельфинов-афалин. Лесси была мальчиком, Белый Бим умер в приюте. 10 историй об актерах-животных Немецкая овчарка Рин Тин Тин спасла студию Warner Bros. от банкротства, поросенок вместе с Владимиром... 04 мая 22:03

По его словам, четыре выпущенные в море дельфина более 10 лет содержались в неволе. Сославшись на специалистов городского природнадзора, губернатор заявил, что дельфины погибнут в диких условиях.

«Есть человек — дрессировщик из дельфинария Коктебеля, она работала именно с этими дельфинами изначально там. Утром она вместе со специалистами Севприроднадзора, Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя выйдет в море, чтобы попытаться найти афалин», — заявил Развозжаев в своем Telegram-канале.

Дельфинов ищут с помощью чипов

Тем не менее глава Росприроднадзора Светлана Радионова считает, что шансы спасти дельфинов невысоки.

«Скажу честно, шансы невысоки. Наши вчерашние надежды, что удастся выловить хотя бы двух дельфинов, которые прибились к берегу, не оправдались», — написала она в своем Telegram-канале.

Тренер дельфинов, специалист по морским млекопитающим из Севастополя Александр Жбанов в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что найти дельфинов, которые ушли в открытое море, невозможно даже с помощью дрессировщика.

«Они растворились в открытом море. Дрессировщик же не волшебник, он работает с дельфинами с помощью свистка и жестов. Каждому встречному дельфину тогда надо кланяться, делать жесты и свистеть в этот свисток. Я считаю, это невозможно. Они-то может быть его и узнают по свистку, например, но как он их узнает», — сказал эксперт.

«Я выпустил полмиллиона долларов»

Telegram-канал «Mash на волне» сообщает, что выпустил дельфинов директор частного дельфинария «Флиппер» Владимир Калниболотский. Мужчина объяснил, что содержание дельфинов требовало значительных денежных средств, а у него этих сумм не было. Он арендовал афалин в дельфинарии Коктебеля.

«У меня нет средств к содержанию краснокнижных животных, я их отпустил в среду обитания, домой. Мне нужно, чтобы до следующего сезона дожить, 25-30 млн рублей. У меня не осталось ни копейки. Я на пенсию сколько смог протянул, сегодня их выпустил домой, естественно, подготовив к этому», — сказал Калниболотский.

По словам мужчины, он мог продать или передать животных в другие руки — но решил просто выпустить в море.

«Я мог их продать, передать – да что угодно. Я сегодня выпустил полмиллиона долларов. Минимум по 100 тысяч долларов. Рыночная [стоимость], естественно, Китай», — добавил он. «Навязать демократию – значит сломать страну» Главным мотивом устранения режима полковника Муаммара Каддафи называют усталость. Он правил страной... 02 ноября 10:58

По словам Калниболотского, учредители его дельфинария «в шоке».

«Мои учредители в шоке. У них план на бизнес был другой. Наверное, меня посадят, хотя не знаю, за что. Не убил и не продал. На меня и так смотрят как на лунатика. У меня от эмоций разрывается душа и сердце. Хочу своим детям смс-ку отправить – батя сделал это, и у меня все получилось», — подчеркнул директор дельфинария.

Директор дельфинария сообщил, что сначала животные пользовались популярностью и приносили хороший доход, однако со временем он стал падать. Поэтому он решил отвезти афалин на машине к морю и выпустить.

Пресс-служба городского главка МВД заявила, что по факту инцидента было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). Виновному грозит наказание до трех лет лишения свободы.