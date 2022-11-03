Андрей Караулов назвал обыск в своем доме «вторым актом пьесы «Ксения Собчак»

Обыск прошел в доме Андрея Караулова. По словам журналиста, заявление на него написал глава «Ростеха» Сергей Чемезов по статье УК РФ «Клевета». Караулов уточнил, что это — «второй акт пьесы «Ксения Собчак». Ранее коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского взяли под стражу по обвинению в вымогательстве 11 млн рублей у Чемезова. Караулов, как и Собчак, находится за границей.

В доме журналиста Андрея Караулова под Наро-Фоминском прошел обыск. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.

«Обыск закончился 10 минут назад. Участвовали: две овчарки и два кинолога (овчарки натренированы на наркотики и взрывчатку, обнюхали каждый уголок моего дома и устроили дикую перепалку с попугаем Савелием, который не понимал, что делают овчарки в доме, где была абсолютная чистота).

Помимо кинологов, в обыске участвовали свыше десятка автоматчиков, сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом, руководил процессом капитан полиции и дознаватель по делу Сергей Гудилин», — заявил Караулов.

В 10:15 мск журналист сообщил, что обыск в его доме начался по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова по статье «Клевета». Он отметил, что силовики пытались вырезать ворота на участок болгаркой. Сам Караулов находится за границей. По его словам, он проходит по делу в качестве свидетеля.

Караулов подчеркнул, что по российским законам в доме свидетеля не имеют право проводить обыски. По его словам, о новом статусе его заведомо не уведомляли, позднее об этом заявил дознаватель.

«Они сейчас говорят, вроде как, я свидетель. Нет, я с ним вчера говорил, с этим дознавателем, объяснял, что я в больнице, что у меня операция на сердце впереди, к сожалению, если решатся врачи», — сказал журналист в разговоре с РИА Новости.

В беседе с Mash он уточнил, что уже месяц проходит медицинское обследование в Дубае. Нарусова подтвердила израильское гражданство у Собчак и заявила о ее возвращении в Россию Сенатор Людмила Нарусова, мать журналистки и телеведущей Ксении Собчак, подтвердила, что у ее дочери есть... 02 ноября 14:53

«И вот я уехал в Дубай на месяц. Ну, пока мне приказали похудеть: сердце может операции не выдержать. Я уже похудел на 3 кг — надо еще 10 сбросить. Потом будут решать, что со мной делать», — пояснил Андрей Караулов.

Обыск и следственные мероприятия журналист назвал «вторым актом пьесы «Ксения Собчак».

Дело Собчак

В конце октября суд арестовал коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда глянцевого журнала Tatler Ариана Романовского. Их обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере – 11 млн руб. По статье 163 УК РФ им грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие утверждает, что Суханов и Романовский подготовили для якобы аффилированного с Собчак Telegram-канала «Тушите свет» статью, которая «могла причинить вред правам и законным интересам Сергея Чемезова или его близких».

Публикацию якобы удалили после достижения договоренностей с представителями главы «Ростеха». «Она через Белоруссию уехала в Литву». Что известно об обыске в доме Собчак Коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан... 26 октября 15:58

Ксения Собчак назвала арест Суханова «облавой на последнюю свободную редакцию в России». По делу она проходит как свидетель. Журналистка покинула Россию, но ее мать, член Совета Федерации Людмила Нарусова, сообщила о планах дочери вскоре вернуться в Россию.

Кроме того, Собчак отвергла сообщения о том, что она якобы связана с Telegram-каналом «Тушите свет».

«Так, я к этому отношения не имею, сразу скажу. Это фейк и вообще не оригинальный «Тушите свет», — написала Собчак в своих соцсетях. Журналистка добавила, она никогда не писала в «Тушите свет».

В доме Ксении Собчак также прошли обыски. ТАСС сообщал, что у журналистки был статус подозреваемой.

Арестованный Ариан Романовский в суде подтвердил, что написал скандальный пост. В записи речь шла о дне рождения миллиардера Андрея Бокарева, который его отметил с шиком, пишет Telegram-канал Baza. В посте указывалось, что среди гостей были Сергей Чемезов и певец Григорий Лепс. Журналист заявил, что ничего предосудительного в этом не видит.

close 100% Екатерина Чеснокова/Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Переговоров с Чемезовым я не вел, деньги не обсуждал. Прошу рассмотреть возможность не заключать меня под стражу. Я всю жизнь прожил в Москве, сотрудничаю со следствием. Я единственный сын матери-пенсионерки, она ветеран труда», — сказал Романовский.

Суханов был пойман с поличным – при получении транша в размере 800 тыс. руб. от представителя Чемезова. В зале суда Суханов признался, что деньги получил, но заявил, что вымогательством не занимался и к публикации статьи не причастен.

Кто такой Андрей Караулов

Андрей Викторович Караулов – советский и российский тележурналист. Он работал ведущим на каналах ТНТ, «ТВ Центр», «Пятый канал», НТВ — вел, в частности, программы «Русский век» и «Момент истины». Журналист — автор книг «Вокруг Кремля» и документального четырехсерийного фильма «Неизвестный Путин».

Это не первый скандал, связанный с именем Караулова. В 2019 году первый замгубернатора Красноярского края Сергей Пономаренко заявил, что Андрей Караулов просил 2,4 млн руб. якобы за отказ от публикации видеоролика с критикой властей региона. Караулов ответил, что попросит Генпрокуратуру проверить заявления Пономаренко.

«Пусть Генеральная прокуратура проверит все эти заявления о вымогательстве. А если этого не было, тогда это либо клевета, либо препятствие работе журналиста — это уже статьи Уголовного кодекса», — сказал тогда журналист.