«Выстрел, все горит, давка и паника». Что известно о трагедии в костромском кафе

В ночь на субботу, 5 ноября, в костромском кафе «Полигон» начался пожар. Предположительно, он начался после конфликта посетителей, один из которых выстрелил в помещении из ракетницы. Огонь быстро охватил здание, обрушилась кровля. Трагедия унесла жизни 15 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело, стрелявший из ракетницы мужчина объявлен в розыск. Что известно о пожаре – в материале «Газеты.Ru».

Выстрел из ракетницы

Сообщение о пожаре в костромском кафе «Полигон», расположенном на улице Никитской, 49а, поступило в экстренные службы в 2:37 ночи, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что площадь пожара составила около 3500 кв. м, из здания эвакуировали 250 человек.

Трагические события этой ночи, по словам источника ТАСС в правоохранительных органах, начались с массовой драки посетителей «Полигона». Telegram-канал 112 уточнил, что один из оппонентов выстрелил в помещении из ракетницы. После выстрела начался пожар. Мужчина сбежал, и сейчас его разыскивают.

В экстренных службах сообщили ТАСС, что пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре в кафе сработали в штатном режиме. По данным Telegram-канала Baza, как только здание «Полигона» охватило пламя, обрушилась крыша, и люди не успели выбраться. Тела погибших до сих пор находят спасатели, разбирая завалы.

Кроме того, источник канала в правоохранительных органах рассказал, что во время пожара в «Полигоне» доступны были только три аварийных выхода. Еще четыре двери для эвакуации были заперты. Пожарным пришлось выламывать двери, чтобы люди могли выйти из горящего здания. Эвакуацию сильно усложняло то, что большинство посетителей были пьяны.

Позже представители МВД по Костромской области сообщили, что сотрудники полиции смогли задержать человека, который подозревается в поджоге костромского клуба «Полигон». По данным ТАСС, сейчас подозреваемый передан следственным органам. Ведется проверка обстоятельства трагедии в заведении.

Вскоре Baza назвала еще одну версию случившегося. Пожар мог начаться из-за фейерверка в честь дня рождения. Его, по данным канала, запустили прямо на танцполе. Почти сразу после запуска пиротехники «на виновника накинулись несколько человек, но огонь уже начал распространяться».

Владелец «Полигона», Ихтияр Мирзоев, пообещал оказать финансовую поддержку семьям, чьи родные и близкие погибли в пожаре.

«Окажу всю необходимую помощь родным и близким погибших. Семьям предоставлю и финансовую, и организационную поддержку <...> Я дал указание своим сотрудникам оказывать все необходимое содействие следственным органам», — цитирует ТАСС его заявление, которое распространила пресс-служба губернатора Костромской области.

Уголовные дела

Управление следственного комитета по Костромской области возбудило уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Следователи и криминалисты прибыли к «Полигону», опрашивают очевидцев и готовятся осмотреть место происшествия после полной ликвидации пожара, сообщается на сайте регионального управления СК.

Прокуратура Костромской области также организовала проверку в связи с пожаром, сообщается на сайте ведомства. Ее сотрудники дадут оценку соблюдению требований пожарной безопасности в кафе, а также действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов.

Вскоре в региональной прокуратуре заявили ТАСС о возбуждении уголовного дела по еще одной статье – «о ненадлежащем оказании услуг».

Согласно информации РИА Новости, для выяснения обстоятельств трагедии на место пожара выехала комиссия центрального аппарата МЧС во главе с замминистра.

Состояние пострадавших

Пресс-служба губернатора Костромской области Сергея Ситникова сообщила в его Telegram-канале, что чиновник выезжал на место пожара. Согласно его данным, из-за задымления были эвакуированы не только посетители кафе, но и 15 жителей крайнего подъезда ближайшего дома. Для обогрева их разместили в пассажирских автобусах.

Позже губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также поручил «оказать необходимую помощь» их семьям.

В канале Ситникова также уточнили, что открытое горение удалось ликвидировать в 7:29 утра. При пожаре «пять человек получили легкие травмы», «им оказана необходимая медицинская помощь». Пресс-служба губернатора добавила со ссылкой на данные регионального департамента здравоохранения, что «госпитализация людям не требуется».

Однако источник Telegram-канала Mash рассказал, что четыре посетителя «Полигона» впали в кому. А еще «около 60 человек обратились в травмпункт, большую часть везли на автобусах, остальные добрались своим ходом».

Вскоре представитель ГУ МЧС по Костромской области заявила РИА Новости, что люди, эвакуированные из дома рядом с кафе, вернулись в свои квартиры.

«Как только рассеялось задымление, люди вернулись в свои квартиры», — сказала она, добавив, что пожарные «дотушивают» возгорание.

«Полигона» больше нет»

«Полигона» больше нет, сгорел полностью», — приводит RT слова одного из очевидцев.

В паблике «Кострома» «ВКонтакте» выжившие посетители кафе рассказали о том, что произошло. Ольга поблагодарила одного из посетителей «Полигона» Андрея Кузьмина. По ее словам, мужчина спас многих людей от смерти.

close 100% Андрей Кузьмин Телеграм-канал »Baza»

«В Полигоне прозвучал выстрел, потом пожар, в секунды дым, все горит, толпа, все по сторонам, давка, паника, едкий дым, ничего не видно. Кузьмин Андрей знал, где находится запасной выход, повел нас, выбил не с первого раза дверь, и мы вышли первые, уже наглотавшись дыма», — написала женщина.

А Мария поблагодарила за работу сотрудников МЧС и водителя такси Дениса, который бесплатно отвез домой замерзающих посетителей «Полигона». По ее словам, после начала пожара люди выбегали на улицу, оставив все вещи в горящем здании.