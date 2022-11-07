Эволюция препаратов: чем лечили COVID-19 в 2020 году и чем сейчас

Последние несколько лет человечество живет в условиях пандемии COVID-19, ставшей настоящим вызовом не только для систем здравоохранения разных стран, но и для мира в целом. Стремительное распространение нового коронавируса (SARS-CoV-2) первоначально вызвало шок: не было ясности, чем лечить заболевших, как мобилизовать медицинский персонал и инфраструктуру, как защитить здоровых и при этом не уничтожить экономику. К данному моменту ситуация коренным образом изменилась – на смену волнам локдаунов пришли точечные ограничительные меры, удалось разработать вакцины и организовать прививочную кампанию, а для лечения заразившихся теперь доступны новые препараты, которых так не хватало в начале пандемии.

Ослаблена, но не побеждена

Геополитические потрясения и экономические риски отвлекли внимание общественности от пандемии COVID-19, но это не значит, что вирус отступил или стал менее опасным. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения на 16 сентября 2022 года число подтвержденных случаев смерти от COVID-19 в мире превысило 6,5 млн, а число случаев заражения — 608 млн.

Заместитель директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Валерия Гульшина, которую цитирует ТАСС, 19 октября сообщила, что из-за пандемии коронавирусной инфекции ожидаемая продолжительность жизни в России уменьшилась на 3,3 года.

Общие признаки инфекции включают респираторные симптомы, лихорадку, кашель, одышку и трудности с дыханием. В более тяжелых случаях инфекция может вызвать пневмонию, тяжелый острый респираторный синдром и почечную недостаточность. При этом чрезвычайно опасной особенностью течения COVID-19, отличающей его от других коронавирусов, является возникновение гипервоспалительного ответа организма больного, или цитокинового шторма.

Цитокиновый шторм — это агрессивная иммунная реакция организма на вирусную инфекцию и лекарственные препараты, влекущая за собой системное воспаление и нарушение правильной работы иммунитета.

При цитокиновом шторме в организме нарушается функция свертываемости крови, вырабатывается избыточное количество медиаторов воспаления, а также очагов разрушения собственных клеток и тканей. Иммунная реакция становится неконтролируемой, и в этом «шторме» лимфоциты атакуют не только инфекционный возбудитель, но и жизненно важные клетки, в результате чего прекращается работа целых органов. И именно выраженность гипервоспалительного ответа, в частности, определяет тяжесть течения, скорость разрешения, исход и долгосрочные последствия перенесенного COVID-19.

И хотя глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в обозримом будущем пандемия COVID-19 должна закончиться, это не значит, что болезнь отступила совсем — просто летальных случаев стало меньше благодаря вакцинации и разработке более эффективных методов лечения коронавируса.

Даже спустя почти три года после начала пандемии в мире нет единого подхода к борьбе с распространением инфекции или ее лечению.

Каждое государство подбирает собственный комплекс мер, ориентируясь на рекомендации ВОЗ, но не ограничиваясь ими.

Одним из важных направлений работы, безусловно, является лекарственное обеспечение и разработка новых препаратов, способных показать высокую эффективность и спасти жизни.

Эволюцию подходов к борьбе с вирусом легко проследить по рекомендациям Минздрава РФ, который за время пандемии опубликовал 16 вариантов этого документа. Аналогичным образом обстоит ситуация и с методами, одобренными ВОЗ, которые постоянно подвергаются корректировке, пересмотру и дополнению.

Существующие на данный момент инструменты можно объединить в три основные группы: вакцины, противовирусные и патогенетические препараты.

Вакцины

В России зарегистрировано несколько вакцин для профилактики COVID-19, направленных на борьбу с возбудителем болезни.

«Спутник V» и «Спутник Лайт» от Исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи — векторные вакцины, полученные биотехнологическим путем. Вакцины созданы на основе аденовируса человека. При этом генетический материал аденовируса удаляется и вставляется материал с кодом белка коронавируса (s-белка шипа коронавируса).

По данным разработчика, общая эффективность вакцины «Спутник V» составляет 97,6%, а от тяжелого течения заболевания достигается полная защита.

«ЭпиВакКорона» от научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработана на основе синтетических пептидов (коротких участков поверхностного вирусного белка), прикрепленных к белку-носителю.

Наконец, вакцина «КовиВак» от центра М. П. Чумакова представляет собой специально выращенный, а затем инактивированный коронавирус (SARS-CoV-2).

Кроме того, в марте этого года была зарегистрирована созданная Центром имени Гамалеи назальная форма вакцины «Гам-КОВИД-Вак», которая также вошла в последние рекомендации.

Против вируса и воспаления: противовирусные и патогенетические препараты

К противовирусным препаратам, используемым для лечения COVID-19, можно отнести несколько препаратов, в том числе «Фавипиравир», «Ремдесивир» и «Ингавирин», вошедший в 16 версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

«Фавипиравир» — это синтетический противовирусный препарат, селективный ингибитор РНК-полимеразы, активный в отношении РНК-содержащих вирусов. В РФ зарегистрированы препараты на основе фавипиравира для приема внутрь (в таблетированной форме) и для парентерального применения.

Противовирусный препарат «Ремдесивир» представляет собой пролекарство, активный метаболит которого препятствует репликации вирусной РНК. «Ремдесивир» прошел несколько испытаний и показал общую эффективность в лечении COVID-19.

Еще одно лекарственное средство, включенное в августе в рекомендации Минздрава РФ — «Ингавирин» (имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты). В документе говорится, что он «на уровне инфицированных клеток активирует факторы врожденного иммунитета, подавляемых вирусными белками».

Говоря о лекарственных препаратах для лечения и профилактики коронавирусной инфекции в эфире «Коммерсантъ FM», заведующий отделением клинической фармакологии московской больницы имени Юдина Игорь Сычев подчеркнул, что все эти средства прошли серьезные клинические исследования и имеют доказательную базу. Как отметил эксперт, у каждого из них, разумеется, могут быть побочные действия и противопоказания, но это свойственно любой химическом молекуле, которая попадает в организм человека.

Что касается патогенетических препаратов, то они позволяют спасти пациента в случае возникновения «цитокинового шторма», который современная концепция патофизиологии называет одним из ведущих механизмов прогрессирования COVID-19 и развития фатальных осложнений. Кроме того, в результате атаки иммунитета на самого себя у некоторых пациентов могут развиться вторичные бактериальные и грибковые инфекции.

В числе лекарственных средств этой группы можно выделить «Будесонид», который используется в виде ингаляций. Этот глюкокортикостероид для местного применения оказывает противовоспалительное действие в бронхах и используется, в том числе, для лечения астмы.

Недавно в данной группе лекарственных средств появилась еще одна опция — препарат упреждающей противовоспалительной терапии «Атериксен», который контролирует вирусное воспаление, а значит помогает управлять течением заболевания и предотвращать развитие осложнений. Препарат был зарегистрирован в конце февраля 2022 года на основании результатов ряда клинических исследований, в настоящее время продолжается изучение эффективности в других областях применения.

Лекарственное средство способствует снижению выработки провоспалительных цитокинов — основных факторов развития «цитокинового шторма» (гипервоспалительного ответа). Кроме того, «Атериксен» прост в применении, поэтому хорошо подходит для амбулаторного лечения.

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 стала мощным стимулом для развития медицины.

В кратчайшие сроки фармацевтическим и биотехнологическим компаниям удалось разработать новые лекарственные препараты, а также вакцины от заболевания, что привело к возникновению инновационных схем лечения. Таким образом, страшная болезнь в каком-то смысле поспособствовала развитию науки, заставляя ее делать новые и новые шаги вперед. И эти шаги, безусловно, пойдут человечеству на благо, даже когда пандемия наконец останется позади.