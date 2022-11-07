«Да, меня похищали»: продюсера «Елок 5» Архипова заставили копать себе могилу в питерском лесу

Вблизи музейного комплекса «Шалаш Ленина» в Сестрорецке похитили петербургского режиссера Ивана Архипова. Об этом он сам, как пишут местные СМИ, сообщил правоохранителям, как только смог сбежать от злоумышленников. Сообщалось, что неизвестные днем 6 ноября сели в машину к Архипову и приказали ему ехать, а затем отвели в лес и заставили копать себе яму. Сам продюсер «Елок 5» заявил, что данные СМИ «перевернуты с ног на голову». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Петербургский режиссер Иван Архипов в комментарии «Газете.Ru» подтвердил свое похищение. Но он утверждает, что информация, опубликованная в СМИ, «перевернута с ног на голову».

«Мне с утра накидали кучу ложной информации, которую явно продали менты. Все перевернуто с ног на голову. Да, меня похищали», – сказал он.

Ранее в Telegram-каналах (Shot, Mash на Мойке) и СМИ (РЕН, kp.ru, «Фонтанка», 78.ru и других) появились сообщения о том, что в воскресенье, 6 ноября, средь бела дня неизвестные похитили продюсера «Елок 5». «Фонтанка» сообщает, что расследованием произошедшего занимаются сотрудники полиции Курортного района Санкт-Петербурга.

«По словам заявителя, 6 ноября около 15:30 он находился в своем «Гелендвагене», припаркованном на обочине дороги к «Шалашу Ленина» [музейный комплекс в Сестрорецке] в Разливе. Внезапно в машину сели двое мужчин в балаклавах», – сообщил «КП-Петербург» источник.

АН «Оперативное прикрытие» уточняет, что Архипов якобы поехал туда на машине своего отца.

Неизвестные угрожали и заставили режиссера ехать в сторону Приморского шоссе. С оружием у виска он проехал несколько километров, злоумышленники приказали ему остановиться и повели в лес. Об этом, как передают местные СМИ, Архипов рассказал правоохранителям.

Мужчины якобы дали Архипову лопату и приказали копать себе яму. Воспользовавшись моментом, когда неизвестные отвлеклись, режиссеру удалось сбежать от них. По данным «Фонтанки», для побега он воспользовался своей же машиной.

«КП-Петербург» пишет, что деятель искусства добрался до станции «Водоканала» и вызвал полицию. По его словам, в Разлив он поехал, чтобы выбрать место к натурным съемкам. Архипов также утверждал, что злоумышленники не выдвигали никаких требований.

Как пишет «Фонтанка», в качестве доказательства своего рассказа, Архипов показал правоохранителям свою машину, лопату и могилу.

За то время, что полицейские осматривали место происшествия и собирали улики, питерский режиссер передумал писать заявление и якобы сказал, что сам разберется, отмечает издание.

Причем на странице Архипова во «Вконтакте» 6 ноября в 16 часов мск был опубликован пост с фотографией режиссера и информацией о его «трагической гибели». В посте указана дата «смерти» – 7 ноября и якобы номер телефона жены для сбора денег на похороны.

close 100% Иван Архипов/VK

«Газета.Ru» позвонила по номеру телефона, указанному в посте. Нам ответила жена режиссера Ксения Архипова и попросила позвонить позже. «Мы спим. Очень поздно легли, под утро», – сказала она в ответ на просьбу о комментарии.

Иван Архипов является продюсером и кинорежиссером в ООО «Медиа холдинг инферно». Среди работ, в которых он принял участие – «Грех», «Музыка крыш», «Позывной «Барон»», «Шифр 2», «В шаге от рая» и «Ёлки 5». По версии «cinema & Fashion», Архипов стал продюсером года за личный вклад в отечественный кинематограф в 2020 году.

Компания, в которой он работает, производит рекламу и клипы. Например, она снимала ролики для «Ленинграда», Филиппа Киркорова, Глюкозы.

«КП-Петербург» отмечает, что Архипов был режиссером боевика «Квест» с Олегом Тактаровым, съемки которого прошли в сентябре этого года под Петербургом в районе Разлива – в том месте, где Архипова якобы похитили.