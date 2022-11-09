Работал в КГБ, писал про «чекистский крюк». Скончался экс-глава ФСКН Виктор Черкесов

Бывший глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Черкесов скончался на 73-м году жизни. Он начинал карьеру в советское время с должности следователя — в частности, занимался делами ленинградских диссидентов и инакомыслящих. В 2003 году стал первым руководителем ФСКН, а в 1998-м был первым заместителем директора ФСБ, когда спецслужбу возглавлял Владимир Путин. Впоследствии Черкесова называли близким соратником действующего президента России. Подробнее о его жизненном пути — в материале «Газеты.Ru».

Экс-глава Госнаркоконтроля и бывший полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, генерал-полковник Виктор Черкесов умер в ночь с 8 на 9 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом в среду сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Трагическое известие: сегодня ночью на 73-м году жизни скончался генерал-полковник Виктор Черкесов, бывший руководитель службы наркоконтроля и полпред президента в СЗФО. Высказал вдове свои соболезнования. Виктор Васильевич был замечательным человеком и настоящим государственником. Вечная ему память!», — написал он в своем Telegram-канале. От Черкесова к Бастрыкину У главы Следственного комитета Александра Бастрыкина появился новый, уже пятый заместитель. Владимир Путин... 20 июня 11:38

Черкесов родился 13 июля 1950 года в Ленинграде, его родители трудились на судоремонтном заводе. Окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета. В 1973-1975 годах работал в прокуратуре города, затем — следователем в местном управлении КГБ. Обучался в спецшколе Комитета госбезопасности СССР и Высшей школе КГБ.

Расследовал дела о коррупции, шпионаже, об антисоветской деятельности и контрабанде. Был следователем по делам ленинградских диссидентов и инакомыслящих.

В 1998 году Черкесов стал первым заместителем Владимира Путина, когда тот занимал должность директора ФСБ России.

Весной 2000 года участвовал в первой президентской избирательной кампании Путина, работал в его предвыборном штабе.

Позднее он был полпредом президента РФ в СЗФО (2000-2003), первым директором Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (2003-2008), руководителем Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств (2008-2010) и депутатом Госдумы шестого созыва (2011-2016) от КПРФ. В нижней палате парламента Черкесов занимал пост первого зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции.

В 2007 году Виктор Черкесов написал для газеты «Коммерсантъ» статью под названием «Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев», в которой рассказал о «войне групп» внутри спецслужб (ФСБ и ФСКН).

В статье он говорил о «чекистском крюке», на котором «удержалось» постсоветское общество. «Терпение народа дошло до точки кипения» Арабская весна в Иордании не привела к смене власти, но страна все равно считается одной... 09 ноября 08:19

В том материале Черкесов, в частности, призвал «чекистов» отказаться от личного обогащения и взять на себя ответственность за страну. Как писала испанская El País, в ответ каста «чекистов» начала воспринимать его как угрозу, а сам Путин якобы посоветовал ему «выбросить его статьи на помойку».

11 июня 2010 года президент освободил Черкесова от его последней должности на госслужбе. «Русский Newsweek» отмечал, что эта отставка «стала первым случаем, когда ближайший соратник Путина уходит в никуда».

На следующий год стало известно, что Виктор Черкесов вошел в федеральный список КПРФ на выборах в Госдуму, что некоторые политологи назвали «главной сенсацией компартии». Объясняя свой выбор, Черкесов сказал:

«Я считаю, что разговоры о бесплодности социализма, его историческом крахе, мягко говоря, беспочвенны. Советский опыт, конечно, состоит из трагических ошибок и великих свершений. Но сводить его к одним ошибкам — нелепо».

Черкесов также был председателем постоянной комиссии по обороне и безопасности Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Среди полученных им наград — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Имел звание заслуженного юриста РФ и почетного сотрудника контрразведки.