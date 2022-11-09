Блогера Некоглая депортируют. Но не за пародию на пехотинца с гранатами

Суд в Москве постановил оштрафовать на 5 тысяч рублей и депортировать блогера Некоглая за нарушение миграционного законодательства. Накануне тиктокер выложил пародию на видео с российским военнослужащим и гранатами. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала обратиться в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить публикацию блогера на дискредитацию ВС РФ. Сам Некоглай заявил, что со всем уважением относится к солдатам и их подвигам и не понимает, «с чего такая реакция».

В Москве задержали блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев), передает в среду, 9 ноября, Telegram-канал Mash. В сообщении отмечается, что это произошло «через сутки после публикации тиктока с пародией на российского военного». «Терпение народа дошло до точки кипения» Арабская весна в Иордании не привела к смене власти, но страна все равно считается одной... 09 ноября 08:19

«По нашей информации, полиция настигла Некоглая в квартире в Красногвардейском проезде (это «Москва-Сити»). Сотрудники запросили у блогера и сожителей документы, удостоверяющие личность.

Паспорта у 22-летнего блогера — гражданина Молдавии — не оказалось. Его задержали до выяснения личности. Пока», — говорится в материале.

Как сообщил «Газете.Ru» менеджер тиктокера Никита Артемчук, юридически задержание не было связано с публикацией видео.

«Да, его задержали, но, как мне известно, это не связано с тиктоком. Проблема с документами», — сказал Никита Артемчук.

Позже ТАСС со ссылкой на Пресненский суд Москвы сообщил, что

Некоглай признан виновным в нарушении миграционного законодательства и что его выдворят за пределы России.

«Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Лебедев Николай признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение миграционного законодательства). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации путем принудительного перемещения», — говорится в сообщении суда.

При этом решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в ходе апелляции.

Ранее Некоглай записал и выложил пародию на видео с российским солдатом, отбившимся от атаки дрона с гранатами. На видеозаписи, лежа на ковре, Некоглай отбрасывает «гранату», а затем совершает кувырок через голову назад. В качестве саундтрека Некоглай использовал кавер песни «Rasputin» группы Boney M.

Тогда же стало известно о намерении Лиги безопасного интернета обратиться в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить видео блогера Некоглая на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ.

«Лига безопасного интернета обратится в Генпрокуратуру и МВД в связи с наличием признаков состава преступления в действиях блогера Некоглая, предусмотренных статьей 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ», — заявила директор лиги, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

В ответ на жалобу Мизулиной блогер записал видеообращение, в котором прибавил к возрасту общественницы семь лет, возмутившись, что «за свои 45 лет жизни» она якобы «так и не выучила английский язык даже на самом базовом уровне».

Некоглай мог иметь в виду текст песни, под которую он повторил трюк российского солдата. Дословно прозвучавшие слова переводятся как:

«Давным-давно жил в России один человек. Он был большим и сильным, в его глазах пылал огонь». Блогер Некоглай пообещал не подавать на Мизулину в суд из-за оскорблений Блогер Некоглай заявил в своем Telegram-канале, что не будет подавать в суд на назвавшую его... 09 ноября 15:30

Затем блогер выложил еще одно видео, в котором заявил, что «точно не хотел глумиться и смеяться над этой ситуацией»:

«Я вообще не понимаю, с чего такая реакция. Это просто бред. Посмотрите этот ролик, послушайте музыку на фоне, внимательно ее послушайте. А мои рога – это мой атрибут как блогера. Я в них снимаюсь в клипах, даю интервью. Это мой образ.

Я со всем уважением отношусь к солдатам и их подвигам», — написал он. Некоглай спародировал ролик с военным. Мизулина назвала тиктокера «выродком» и обратится в МВД Блогер Некоглай выложил ремейк ставшего популярным видеоролика, на котором российский солдат дважды... 09 ноября 15:32

9 ноября стало известно, что солдат с видео, который отбрасывал от себя гранаты, оказался пехотинцем из Ленинградской области. Власти региона заявили, что гордятся мужеством Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района, передает агентство «Москва».