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Общество

Рейс из Бишкека, Lexus и миллионы долларов. Что известно об ограблении в Домодедово

В аэропорту Домодедово подтвердили факт ограбления на привокзальной площади

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Михаил Терещенко/ТАСС
В московском аэропорту Домодедово совершено ограбление: неизвестные налетчики отобрали сумку с наличными долларами у мужчин, прилетевших рейсом из Бишкека. По некоторым данным, граждане Киргизии прибыли в российскую столицу для покупки бизнеса. Похитители скрылись на двух машинах с несколькими миллионами долларов, позже машины нашли в лесу. Полиция уже объявила план «Перехват». Подробности дерзкого преступления — в материале «Газеты.Ru».

Что писали СМИ

Первым об ограблении со стрельбой в Домодедово сообщил телеканал «Рен-ТВ». По данным источника, неизвестные злоумышленники открыли огонь из автоматического оружия по автомобилю Lexus, после чего похитили крупную сумму денег и скрылись на внедорожнике Chevrolet Tahoe.

Позже Telegram-канал Baza сообщил, что жертвами ограбления стали граждане Киргизии, которые прилетели в Москву с $4 млн наличными для покупки бизнеса. У них было несколько сумок с деньгами. Как только они задекларировали валюту и вышли из здания аэропорта, к ним подъехали две машины, откуда выскочили мужчины с автоматами. При этом издание отмечает, что стрельбы не было — приезжие из Киргизии под угрозой оружием отдали деньги. Преступники скрылись, два их автомобиля позже обнаружили брошенными в лесу.

Что сообщили в аэропорте

Сначала представители пресс-службы аэропорта в беседе с «Газетой.Ru» заявили, что ничего не знают об инциденте и проверяют сообщения о стрельбе. После проверки в Домодедово официально подтвердили факт совершения преступления.

«На привокзальной площади произошло ограбление. Факт стрельбы аэропорт Домодедово не подтверждает. Линейное управление МВД проводит проверку», — сообщили в пресс-службе.

ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники приводят дополнительные детали происшествия. По данным агентств, двое мужчин действительно прилетели в Москву из Бишкека. В сумках граждан Киргизии было около $4 млн.

При выходе из аэропорта к ним подъехали два внедорожника — Lexus и Toyota Land Cruiser, откуда и выскочили неизвестные грабители. Именно эти машины потом обнаружат в лесу, выяснилось, что они числятся в угоне. После этого грабители пересели уже в другой внедорожник — Chevrolet Tahoe. Полиция объявила в столичном округе план «Перехват».

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