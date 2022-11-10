Дело о пожаре в ночном клубе. Депутата Мирзоева отправили в СИЗО на два месяца

Депутат Костромской облдумы Ихтияр Мирзоев и владелец здания, в котором располагался клуб «Полигон», задержан и останется под стражей до 5 января 2023 года. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности в ночном клубе, где при пожаре погибли 13 человек. Сторона защиты ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, но суд в этой просьбе отказал. Директора компании-арендатора «Империя» Наталью Беленогову также арестовали на два месяца.

Басманный суд Москвы заключил под стражу депутата Костромской облдумы и владельца сгоревшего здания, в котором находился клуб «Полигон», Ихтияра Мирзоева в рамках уголовного дела о нарушении правил пожарной безопасности. «Терпение народа дошло до точки кипения» Арабская весна в Иордании не привела к смене власти, но страна все равно считается одной... 09 ноября 08:19

«Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ, Мирзоева Ихтияра Илдыр оглы до 5 января 2023 года», — сообщает пресс-служба суда.

Сторона защиты ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или иной меры, не связанной с заключением под стражу, но получила отказ. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Московском городском суде.

Как сообщили в СК России, Мирзоева задержали в Костроме.

Ранее Мирзоев выразил соболезнования родственникам и близким погибших и пообещал оказать финансовую поддержку семьям. «Окажу всю необходимую помощь родным и близким погибших. Семьям предоставлю и финансовую, и организационную поддержку», — сказал он.

Кто такой Мирзоев

Мирзоев — депутат Костромской областной думы V, VI созывов и теперь уже бывший член фракции «Единая Россия». 7 ноября Президиум генерального совета партии приостановил членство по решению комиссии по этике.

«Это сделано на основании решения партийной комиссии по этике и личного заявления депутата, который владеет сгоревшим кафе «Полигон», где в минувшие выходные в результате пожара погибли люди», — сообщили в «ЕР».

Там отметили, что решение было принято на основании рекомендации комиссии партии по этике, с учетом особо тяжких последствий трагедии и последующего широкого общественного резонанса.

Как следует из биографической справки на сайте партии, Мирзоев окончил Костромской технологический институт. С 1987 по 1989 год проходил службу в Ракетных войсках стратегического назначения.

С декабря 2006 года по настоящее время — генеральный директор ООО «Полигон».

Сотрудник противопожарной службы МЧС России работает на месте пожара в ночном клубе «Полигон» на Никитской улице в Костроме, 5 ноября 2022 года Сотрудник СК РФ на месте пожара в кафе «Полигон» в Костроме, 5 ноября 2022 года Сотрудники МЧС России работают на месте пожара в кафе «Полигон» на Никитской улице в Костроме, 5 ноября 2022 года Последствия пожара в кафе «Полигон», 5 ноября 2022 года Сотрудники МЧС России работают на месте пожара в кафе «Полигон» на Никитской улице в Костроме, 5 ноября 2022 года Полную галерею можно посмореть

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Что за ООО «Империя»

Компания «Империя» организовывала работу сгоревшего клуба «Полигон». Как следует из показаний Мирзоева, он не имеет отношения к деятельности «Империи», просто сдавал ей в аренду помещения. Электропроводку в здании сгоревшего клуба, по его словам, устанавливал арендатор, который в том числе самостоятельно занимался договорами по охране развлекательного центра, куда входил и «Полигон». Участник СВО погиб в клубе «Полигон» при пожаре, устроенном другим военным При пожаре в костромском ночном клубе «Полигон» погиб участник военной спецоперации Александр... 08 ноября 21:32

При этом известно, что в 2010 году депутат от своего имени подавал в МЧС декларацию пожарной безопасности на кафе «Полигон», в которой он был указан как генеральный директор.

Также отмечается, что Мирзоев сменил арендатора здания перед запланированной проверкой инспекторов Государственного пожарного надзора, поэтому проверка в результате не состоялась.

К 1 октября 2018 года прокуратура утвердила план проверок юрлиц на 2019 год, в перечень попало и ООО «Полигон» как арендатор развлекательного центра «Полигон». Однако уже после утверждения этого плана Мирзоев в начале декабря 2018 года сдал здание в аренду ООО «Империя», в итоге пришедший с запланированной проверкой в ООО «Полигон» инспектор был уведомлен, что компания не осуществляет никакой деятельности в этом развлекательном заведении.

«В связи с этим был составлен акт о невозможности проведения плановой проверки. При этом к данному времени был утвержден план проверок на 2020 год, и новый арендатор — ООО «Империя» — в него попасть не смог», — пояснили в правоохранительных органах.

Свердловский районный суд Костромы 6 ноября арестовал на два месяца директора «Империи» Наталью Беленогову. Она останется под стражей до 4 января 2023 года. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ей грозит до десяти лет колонии.

Согласно показаниям свидетелей, Беленогова находилась в ночь пожара на месте и помогала спасать людей.