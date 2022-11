В Госдуме нашли ЛГБТ-пропаганду в играх. В списке есть Sims и Fallout

Assassin's Creed Odyssey (Кассандра), Mass Effect (Шепард) и The Last of Us (Элли)

В России могут ввести штрафы за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх. Инициатором выступила первый зампред комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова. По ее мнению, игры, где присутствуют персонажи-геи, лесбиянки и бисексуалы, угрожают традиционным российским ценностям. Поэтому депутат подготовила поправки в КоАП, которые предусматривают административную ответственность за распространение такой пропаганды. Что о компьютерных играх думают в Госдуме, а что думают сами геймеры, выясняла «Газета.Ru».

Из-за чего на игры вновь ополчились в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова хочет ввести ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в играх. Для этого она подготовила соответствующие поправки в КоАП. Их могут рассмотреть уже в конце ноября в рамках второго чтения законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. По мнению парламентария, игры, где есть ЛГБТ-персонажи, негативно влияют на детей и подростков.

«В настоящее время оборот видео- и компьютерных игр должным образом не регулируется. Дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия. Отсутствует также и запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей и желание сменить пол в данном сегменте развлечений», — считает Лантратова.

К потенциально опасному контенту в видеоиграх она относит «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и желание сменить пол, а также иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий».

Известны и конкретные параметры возможных штрафов. Например, за пропаганду игр с ЛГБТ в СМИ и интернете физлица будут наказаны штрафом до 200 тысяч рублей, должностные лица — до 400 тысяч, а юрлица — до 4 млн рублей. Если такая пропаганда велась в отношении детей, штраф увеличат: 400 тысяч рублей, 800 тысяч рублей и 5 млн рублей для граждан, должностных и юридических лиц соответственно.

Коллеги Лантратовой по Госдуме уже готовы поддержать ее предложение. Так, член фракции КПРФ Нина Останина согласилась, что игровая сфера сейчас плохо регулируется законодательством. А депутат от «Справедливой России — За правду» Олег Нилов и вовсе назвал наличие нетрадиционных сексуальных отношений в играх «дьявольскими проявлениями», от которых они «обязаны зачистить общество».

Какие игры могут запретить

В беседе с «Газетой.Ru» Лантратова назвала конкретные игры, которые потенциально попадают под запрет.

«Inquisition, Assassin's Creed, Assassin's Creed: Brotherhood, Assassin's Creed: Rogue, Assassin's Creed: Syndicate, Assassin's Creed Odyssey, Borderlands, Divinity: Original Sin 2, Dragon Age: Origins, Dragon Age: Inquisition, Life Is Strange, The Last of Us, The Last of Us: Part 2, Fallout, Apex Legends, RimWorld, Overwatch и другие. Во всех этих играх есть геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы», — сообщила депутат.

При этом она уточнила, что запрещать российским мальчикам играть на компьютере за женских персонажей (и наоборот) не надо. «Нет, это запрещать не надо. Речь идет именно о пропаганде нетрадиционных отношений, когда их подают как норму, нечто привлекательное», — объяснила Лантратова.

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе считает, что включение компьютерных игр в сферу действия законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей — верное решение.

«Допускаю, что компьютерные игры, которые в наши дни построены на сложных и развернутых сценариях, могут нести в себе определенный набор ценностей. В этом смысле игровой мир не может быть изъят из сферы действия российского законодательства, запрещающего пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. При это сами компьютерные игры не потеряют в привлекательности и востребованности, если не будут продвигать извращения», — сказал Кипшидзе в разговоре с «Газетой.Ru».

А что думают геймеры

Традиционно любые высказывания законодателей и попытки цензурировать видеоигры встречает неприятие у игрового сообщества. Это свойственно не только России, но и всему остальному миру. Инициатива Лантратовой не стала исключением.

«Игр с ЛГБТ-персонажами полно, это часть культуры уже. Тут никто это не выделяет. Нормальные люди этого уже не замечают, а озабоченные депутаты Госдумы замечают. Бесполезно вспоминать, в каких играх были гомосексуалы — они есть сейчас везде. Хоть персонаж, хоть что-то. Mass Effect был, в третьей части особенно, там была целая группа персонажей. 10 лет назад это еще было в новинку. А сейчас этого никто не отмечает. Сознание по-другому работает, тебя это не колышет, кто там из персонажей какой. Меня такие вопросы не волнуют. Кого, видимо, заботит очень, кто переживает из-за своей ориентации, того заботят эти вещи. Нормальных людей не заботит», — выразил в беседе с «Газетой.Ru» игровой журналист Антон Логвинов.

Кроме того, он отметил, что запретом на ЛГБТ-пропаганду в играх депутаты ничего не добьются, поскольку официально игровые издатели и сервисы уже ушли из России после введения санкций.

«Никакой роли этот законопроект не играет, потому что вся игровая индустрия дружным образом вышла из России. Поэтому это чистой воды популизм. Они могут все что угодно запрещать — легально игры в России не продаются и не будут продаваться. Поэтому всей индустрии не горячо и не холодно — она вся уехала. В России нет легальной индустрии видеоигр сейчас, кроме Mail.ru и отечественных продуктов. А там ЛГБТ и не было. Сейчас, как в старые времена, все будут добывать окольными путями, регистрировать и покупать с турецких аккаунтов», — заключил Логвинов.

Игровой блогер Андрей Хестанов, известный под прозвищем TheDRZJ, на вопрос «Газеты.Ru» о влиянии законопроекта на индустрию видеоигр заявил, что эффект будет негативным.

«Законопроект крайне негативно скажется на и так полуживой российской игровой индустрии. Во-первых, не очень ясно что такое «пропаганда ЛГБТ». Любая демонстрация ЛГБТ персонажа? Тогда под запрет попадают многие сюжетные игры, включая мировые шедевры. Как бы то ни было, я сторонник того факта, что ориентацию невозможно пропагандировать. И уж тем более просто через наличие одного персонажа из сотни в огромной игре», — заключил Хестанов.

По его мнению, большинству издателей (если они будут работать в России) будет проще уйти с не самого крупного рынка, чем соблюдать регулятивные требования. «Даже Китай, который способен принести издателям и разработчикам огромные деньги (а эти издатели и разработчики платят налоги, разумеется) — так вот, даже Китай умудрился отторгнуть многих издателей своей политикой тотальной цензуры», — напомнил блогер.

Вместо запрета на пропаганду ЛГБТ в видеоиграх Хестанов предложил модернизировать систему возрастной маркировки.

«В игровой индустрии давно существуют возрастные рейтинги — ESRB и PEGI. Наличие насилия или любых сложных тем, включая ЛГБТ, всегда поднимает рейтинг игры до 16+ или 18+. Соответственно, если есть желание сверх этого модерировать рынок видеоигр, лучше подумать о системе маркировки, а не о запретах. Взрослые люди сами разберутся, во что им играть. В текущих условиях, следует упрощать издателям выход на рынок, а не запрещать игры по надуманным критериям. Про то, что игры скорее снижают, а не повышают уровень насилия в обществе, есть масса научных работ и популизм политиков здесь уже не работает — никто не верит что в школьных шутингах виноваты игры», — добавил блогер.