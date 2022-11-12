«Не верится, что моей Тоньки и ее сына больше нет». В Пермском крае зарезали семью

В городе Оса Пермского края зарезали семейную пару с четырехлетним сыном. В СК сообщили, что подозреваемый в совершении преступления «свел счеты с жизнью». Знакомая семейной пары рассказала «Газете.Ru», что подозреваемый — это друг семьи. По ее словам, убитая женщина была работящей, очень любила мужа и сына.

В Пермском крае убили семейную пару с четырехлетним сыном. Как сообщили в Следственном комитете России, трагедия произошла днем 10 ноября.

В квартире одного из жилых домов города Оса обнаружили тело 30-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

«В ходе проведения обыска по месту проживания убитого в квартире жилого дома были также обнаружены тела супруги погибшего и их малолетнего сына», – говорится в сообщении СК.

Следователи установили, что к совершению этих особо тяжких преступлений причастен 25-летний мужчина, «который свел счеты с жизнью».

СУ СК России по Пермскому краю возбудило уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего).

Отмечается, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о проводимом комплексе следственных действий и экспертиз, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

«Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – заключили в ведомстве.

Знакомая убитой Марина (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», что правоохранители подозревают в совершении преступления друга семьи. Женщина также опровергла предположения о том, что убитая была с ним в романтических отношениях.

«Я очень близко общалась с Антонидой. Они были обычные люди, следствие сводит все к (знакомому семьи — «Газета.Ru) Петухову, так как Колю, ее мужа, нашли убитым у него. Говорят, что Коля его знал. Она не изменяла мужу, это бред. Даже по фото, какой был Коля и какой Петухов. Нет, это точно, я бы знала, и сын всегда при ней был, это невозможно просто», – подчеркнула Марина.

Марина уточнила, что работала с погибшей с 2021 года, Антонида была продавцом. «Девчонка работящая, никогда не прогуливала работу, очень ответственная, мы с ней сдружились», – вспоминает женщина.

По ее словам, Антонида «обожала своего сына до безумия, всегда была с ним».

«Она очень хороший была человек. Коля работал на севере заездами месяц, иногда два. Колю Тоня очень любила, даже когда были семейные, скажем так, скандальчики. Они всегда были вместе», – подчеркнула Марина.

Знакомая убитой семьи отметила, что «Николай выпивал, но запойным не был».

«Мы должны были встретится в эти выходные, но вчера мне сообщили страшную новость. Мне до сих пор не верится, что моей Тоньки нет и ее сына тоже», – заключила она. «Терпение народа дошло до точки кипения» Арабская весна в Иордании не привела к смене власти, но страна все равно считается одной... 09 ноября 08:19

По данным РЕН ТВ, 30-летнего мужчину убили ударом ножа в шею, а его супругу и ребенка тоже зарезали. Издание отмечает, что тела нашли в разных квартирах.

Родственники погибших рассказали kp.ru, что глава семьи работал в ЖКХ, а его супруга была самозанятой, их сын ходил в детсад.

«Вечером я поехал на работу, и мне позвонили и сообщили о том, что мой брат, его жена и их ребенок убиты. Сказать, что мы в шоке – ничего не сказать. 13 ноября состоятся их похороны», – рассказал брат Николая.

При этом он отрицает, что у его убитого родственника было пристрастие к алкоголю.

«Одна из версий – конфликт на фоне резко возникшей неприязни. После расправы над семьей преступник ушел из квартиры, где остались тела всех троих, и позже покончил с собой. Но следствие только началось», – рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

По данным Shot, подозреваемый в убийстве Владислав Петухов ранее был судим за действия сексуального характера с девочкой, не достигшей 16 лет, за избиение своего отца и грабеж.