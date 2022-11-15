Ветеран боевых действий напал на полицейских под Анапой. Они приехали отключать ему свет

Накануне вечером 56-летний Олег Лысаков, житель села Цибанобалка в пригороде Анапы, ранил двух полицейских ножом, забаррикадировался в своем доме и стал стрелять в сотрудников правоохранительных органов, ранив следователя. Ответным огнем он был убит. Все началось с того, что к мужчине в сопровождении полицейских приехали коммунальщики, чтобы отключить его дом от электричества за неуплату счетов. Что известно о перестрелке, – в материале «Газеты.Ru».

Поножовщина и стрельба

Вечером в понедельник к Олегу Лысакову, живущему в доме на улице Садовой в селе Цибанобалка в пригороде Анапы приехали сотрудники коммунальных служб, чтобы отключить жилище от электричества за неуплату, сообщается на сайте управления СК по Краснодарскому краю. На место также были вызваны сотрудники полиции. «Полиция бежала. От мародеров защищались плетками и ножами» Вывод о том, что поводом для волнений в Египте в 2011 году стало затянувшееся 30-летнее... 14 ноября 17:08

Согласно информации «АиФ», мужчина долгое время принципиально отказывался оплачивать коммунальные счета. На призывы заплатить он не реагировал, поэтому коммунальщики подали на мужчину в суд. Впервые взыскать долг с неплательщика суд решил еще в декабре 2020 года, позже состоялись еще два разбирательства. Но Лысаков игнорировал все постановления суда. Когда сумма долга превысила 50 тысяч рублей, было решено отключить дом мужчины от электроснабжения.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю рассказал, что мужчина не захотел подчиниться требованиям прибывших к его дому сотрудников правоохранительных органов, ранил двоих полицейских ножом.

В следственном комитете уточнили, что Лысаков ранил в бедро участкового и порезал ладонь стажеру. Пострадавших госпитализировали, а мужчина скрылся в своем доме и забаррикадировался. Авторы сообщества «Подслушано в Анапе» «ВКонтакте» сообщили, что он успел ранить ножом 27-летнего Романа К. и 22-летнего Евгения С., «который буквально недавно стал мастером спорта по дзюдо».

Когда к дому прибыли сотрудники следственного управления, 56-летний мужчина начал по ним стрелять из «неустановленного оружия». Одного следователя он ранил, но, как сообщили в ведомстве, его жизни ничего не угрожает.

Лысаков «не реагировал на неоднократные требования правоохранителей сдаться» и продолжал стрелять. Как заявили силовики, около 22.30 во время штурма он был «убит ответным огнем».

Тихий экстремист

Следственный комитет возбудил против Лысакова два уголовных дела — посмертно. Первое – за посягательство на жизнь следователя, а второе – за применение насилия к двум полицейским.

Согласно информации Telegram-канала 112, 56-летний мужчина утверждал, что «родился в СССР, поэтому должен получать свет бесплатно». Telegram-канал Shot сообщил, что Лысаков был сторонником запрещенной в России экстремистской организации «Граждане СССР».

Согласно открытым источникам, сторонники этой организации считают, что Советский Союз по-прежнему юридически существует, отказываются соблюдать законы современной России, подчиняться нынешним властям и использовать российские паспорта и другие документы.

«Его вся деревня знает. Он тихий, молчаливый, всю жизнь на велосипеде проездил. Собачки у него охотничьи. Он ветеран боевых действий», — рассказал РЕН ТВ сосед Лысакова. В Петербурге полицейский застрелил напавшего на него мужчину с ножом В Санкт-Петербурге сотрудник полиции застрелил напавшего на него мужчину с ножом, сообщается... 31 октября 08:34

Он уточнил, что призывал мужчину выйти из дома и сдаться, но тот отказался.

«Ну и все, он со второго этажа начал из окна стрелять. Это продолжалось в течение часа, я уже домой зашел», — отметил сосед.

Местные жители написали в сообществе «Подслушано в Анапе» «ВКонтакте», что мужчина любил выпить. Перед началом штурма кто-то даже предлагал не трогать его до утра, предположив, что, отоспавшись, мужчина сам сдастся полицейским.

А местная жительница Татьяна написала, что у Лысакова были деньги, чтобы платить за коммунальные услуги – он «возил бетон».

Жительница Анапы Юлия рассказала «Газете.Ru», что видела Лысакова практически каждый день, ходила мимо его дома. При этом она не согласна с людьми, называющими мужчину алкоголиком.

«Он жил в старом доме, сложенном из камня — как на юге строили раньше. Он не производил впечатление пьющего или опустившегося человека, наоборот, несколько строгий даже. Пишут, что человек из организации «Граждане СССР». В это поверю, у него там на доме надписи какие-то коммунистические. Соседи о нем положительно отзывались. Но, говорят, что его сын с ним не общался», — рассказала она.