«С начала года совершено 23 теракта». Патрушев рассказал о диверсантах в Центральной России

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел в Брянске совещание по безопасности в ЦФО. Он заявил, что в Центральной России активизировались «украинские разведывательно-диверсионные группы», а также попытки проникновения на российскую территорию «представителей радикальных и экстремистских групп» с целью совершения терактов. Перед этим ФСБ сообщила о задержании человека в Севастополе, обвинив его в подготовке теракта на топливном складе.

Совещание Патрушева

15 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Брянске совещание по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе, сообщает РИА Новости.

В мероприятии приняли участие также полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернаторы округа, а также представители федеральных министерств и ведомств.

Патрушев заявил, что в Центральной России стали активнее действовать украинские «разведывательно-диверсионные» группы. В первую очередь – в приграничных регионах.

«В последнее время обстановка в округе, особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп, систематическими обстрелами населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых на Украину США и другими странами НАТО»,

— заявил Патрушев в Брянске.

По его словам, целями обычно выбирают объекты гражданской инфраструктуры, поскольку их повреждение может поставить под угрозу мирное население или навредить экономике. ФСБ назвала организатора взрыва на Крымском мосту. Он грозил России терактами ФСБ назвала предполагаемого организатора взрыва на Крымском мосту. По версии спецслужбы, им является... 12 октября 13:56

«Значительно активизировались попытки проникновения на территорию России представителей радикальных и экстремистских структур с намерениями ведения подрывной деятельности и совершения терактов», — добавил секретарь Совбеза РФ.

По его словам, в ЦФО с начала 2022 года совершено 23 теракта, предотвращено 28 преступлений террористической направленности, в их числе – девять диверсий. Он подчеркнул, что властям регионов ЦФО нужно усилить противодействие диверсантам и усилить защиту объектов, «уделив внимание переоценке их уязвимости в зависимости от характера угроз». Кроме того, Патрушев потребовал установить на каждом объекте «соответствующий [угрозам] уровень безопасности».

Совещания по вопросам обеспечения нацбезопасности по поручению президента РФ Владимира Путина регулярно проходят в каждом из российских федеральных округов. Предыдущее совещание в ЦФО прошло в октябре 2021 года в формате видеоконференции, обсуждалась «информационная безопасность» в регионах и меры по ее укреплению.

Патрушев об Америке

Рассуждал Николай Патрушев на совещании в Брянске и о политических вопросах. По его мнению, западные правительства поощряют неонацизм, чтобы вычеркнуть из память людей ужасы нацизма.

«Героизация и поощрение неонацизма при поддержке государств, которые вместе с Советским Союзом вели беспощадный бой с фашистским нацизмом, свидетельствует о том, что Запад сознательно стремится вычеркнуть из памяти ужасы и страдания, которые принесла человечеству нацистская идеология», — сказал российский чиновник.

Он добавил, что США и их союзники с помощью такой политики пытаются подтолкнуть мир к глобальной войне. Он также указал на формирование американским руководством антироссийских альянсов и обвинил Вашингтон в наращивании военной мощи.

«При этом марионеточный киевский режим, захвативший при поддержке англосаксов власть в результате государственного переворота, используется как таран против России», — добавил Патрушев. «Полиция бежала. От мародеров защищались плетками и ножами» Вывод о том, что поводом для волнений в Египте в 2011 году стало затянувшееся 30-летнее... 14 ноября 17:08

По его словам, Америка хочет уничтожить Россию. «Цель США — ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Для этого они, сея ненависть к многонациональному российскому народу, поддерживают развитие ультраправых экстремистских и националистических идей, которые проповедуют возродившиеся на Украине бандеровские формирования», — сказал он.

Наконец, Патрушев в очередной раз повторил слова представителей российских властей — «задачи специальной военной операции будут выполнены», несмотря на западную помощь Киеву. Кроме того, он заявил, что РФ «вынуждена была начать СВО», поскольку не получила от Запада гарантий безопасности и увидела на Украине угрозу создания ядерного и биологического оружия массового поражения.

Обвинения в диверсиях

14 ноября газета «Известия» без указания источников сообщила в своем Telegram-канале, что в Белгородской области (ЦФО) была задержана якобы диверсионно-разведывательная группа Украины, «прошедшая подготовку на территории Европы».

Издание заявило, что в состав «ДРГ» входило три человека. «У одного из диверсантов были изъяты поддельные документы, а также оружие, которое есть на вооружении у ВСУ», — говорится в публикации.

Дальнейшая судьба задержанных не раскрывается, подробностей произошедшего «Известия» не приводят.

15 ноября ФСБ заявила о задержании жителя Севастополя (входит в состав Крымского федерального округа, КФО), якобы планировавшего устроить теракт на складе с топливом в городе. Спецслужба называет его сторонником украинского национализма.

«Установлено, что 20-летний житель региона, являясь сторонником украинского национализма, планировал совершить поджог склада горюче-смазочных материалов», — заявили в пресс-службе УФСБ по Крыму.

Имя и фамилия задержанного не уточняются. По информации спецслужбы, по месту жительства подозреваемого обнаружили две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации и листовки экстремистского содержания.

Следователями УФСБ возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению теракта. Молодой человек арестован на два месяца.

12 октября пресс-служба ФСБ сообщила, что в Брянске (ЦФО) был задержан украинский диверсант, которому СБУ дала задание устроить теракт на транспортно-логистическом терминале. 55-летний россиянин якобы хотел заложить взрывное устройство на одном из складов компании-грузоперевозчика. У него изъяли «изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около 3 кг в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ».