Честная игра или развод: почему лотереи обвиняют в мошенничестве и состоятельны ли эти обвинения

В лотереи играют едва ли не в каждой стране мира, и Россия — не исключение. По данным социсследований более 36 млн россиян участвуют в розыгрышах хотя бы раз в год, но в то же время нередко можно встретить мнение, что, например, «Русское лото» — мошенничество, и выиграть по-крупному в принципе нереально. Из этого делается вывод, что те, кто участвует в розыгрышах — недалекие люди, а лотерея — это налог на глупость. Где же правда, и что такое лотерея — очередной способ отъема денег у доверчивых граждан или честная игра? «Газета.Ru» попыталась разобраться в этом.

Доверяют ли россияне лотереям?

Согласно исследованию компании «ГФК-Русь», в 2021 году в розыгрышах лотерей принимали участие 31% взрослого населения Российской Федерации, хотя в 2017 году таких людей было всего 17%. Рост в 14 процентных пунктов — это довольно много и говорит об устойчивом

повышении уровня доверия к российским лотереям.

Но в то же время, по данным других опросов, достаточно велико число тех, кто отказывается от участия в лотереях. Например, опрос, проведенный Институтом общественного мнения «Анкетолог», показал, что 91% респондентов когда-либо покупали лотерейные билеты, но

продолжают это делать и сейчас только 41%.

Казалось бы, здесь доля участников розыгрышей даже выше, чем в предыдущем исследовании. Однако на себя обращает внимание тот факт, что половина опрошенных пробовали играть в лотереи раньше, но впоследствии отказались от этого увлечения.

Эксперты «Анкетолога» узнали и причины, по которым некоторые люди перестали интересоваться или никогда не интересовались «Русским лото» и другими лотереями. Самые распространенные ответы были такими:

— 52% заявили, что не верят в возможность выиграть приз;

— 38% считают, что нет шансов на значительный выигрыш;

— 31% не имеют свободных средств для покупки билета;

— 22% предпочитают зарабатывать деньги традиционными способами;

— 19% признались, что имели неудачный опыт участия в розыгрышах и т.п.

Как видим, значительная часть недовольства связана с тем неизбежным негативом, который возникает в случае проигрыша в лотерею. Люди предсказуемо расстраиваются, когда удача улыбается не им.

Таким образом, сегодня есть разнонаправленные тенденции: с одной стороны, в лотереях с каждым годом участвует все больше людей, с другой – многие остаются разочарованы этим опытом и отказываются от дальнейшего участия.

Лохотрон или нет: что говорят о «Русском лото» в интернете

Результатам опроса от «Анкетолога» соответствуют и самые распространенные отзывы реальных потребителей о «Русском лото». Чаще всего люди, считающие «Русское лото» лохотроном, подкрепляют свое мнение следующими соображениями:

— я купил много билетов, ни на один не выпал приз;

— я выигрывал, но мизерные суммы, которые не окупают затрат на участие в игре;

— я не знаком ни с одним человеком, получившим крупный выигрыш.

close 100% СТОЛОТО

Если выражаться проще, то все эти негативные отзывы можно свести к утверждению, что «Русское лото» - развод и кидалово, и выиграть в лотерею невозможно. Именно такие заявления нередко и встречаются в соцсетях и на специальных сайтах, публикующих отзывы.

Приводятся даже возможные способы обмана — порой весьма экзотические. Так один пользователь полагает, что выигрышные билеты на тиражи «Русского лото» печатаются уже после проведения розыгрыша. Другой человек считает, что среди используемых для розыгрышей бочонков могут быть крапленые, которые специально сделаны тяжелее остальных или шершавыми на ощупь. Кого-то смущает набор чисел в счастливом лотерейном билете очередного победителя, а кто-то уверен, что обладатели крупных выигрышей — актеры,

работающие за вознаграждение.

Стоит ли говорить, что за подобными обвинениями не стоит никаких фактов. Но для многих, кому не удалось выиграть, они звучат убедительно.

Реально ли выиграть в «Русское лото»

Понять недовольство людей, от которых отвернулась удача, можно – каждому хочется выиграть и желательно побольше. Но, если вдуматься, «разоблачения» недовольных розыгрышами не выдерживают критики. Ведь сама идея любой лотереи в том, что выиграть можно только за счет проигравших.

По закону в призовой фонд лотереи направляется от 50 до 70% выручки от продажи билетов. Соответственно, если предположить, что призы достанутся всем участникам розыгрыша, то они и получат меньше, чем потратили на лотерейные билеты. Понятно, что это абсурд, и лотереи устроены по-другому — выигрывают не все. И чем меньше победителей, тем большую сумму выиграют те, кому повезет.

Здесь, впрочем, можно впасть в другую крайность — если призов будет слишком мало, участники могут потерять интерес. Именно поэтому в лотереях можно выиграть разные призы: кому-то везет по-крупному, и он выигрывает миллионы, кто-то получает тысячи, а кому-то достаются небольшие выигрыши, сравнимые с ценой лотерейного билета. Естественно, что есть и те, кто не выигрывает ничего.

close 100% Столото

Как показывает статистика, в среднем во всероссийских гослотереях «Столото» выигрывает каждый четвертый билет, хотя иногда вероятность удачи выше. Например, в новогоднем тираже «Русского лото» в январе 2021 года счастливым стал каждый второй билет. Это значит, что выиграть вполне реально.

Насколько редок большой куш?

Статистика по выигрышным билетам касается всех выигрышей, включая совсем незначительные. Крупные призы выпадают гораздо реже мелких, а джекпот и вовсе срывают единицы.

Для примера можно рассмотреть праздничный тираж «Русского лото» от 1 января 2021 года, в котором было продано более 39,7 млн билетов, а выигрыш в 1 млн рублей пришелся на 581 билет. Еще 593 билета выиграли по 706 577 рублей. Это довольно много, но участников, которые в этом тираже выиграли небольшие суммы по 100 — 200 рублей еще больше — их миллионы.

Получается, что выиграть крупный приз довольно сложно, а небольшой — относительно легко. И здесь нет ни противоречия, ни обмана. Таковы правила лотерейной игры.

Если говорить не только о «Русском лото», но о гослотереях «Столото» в целом, то счастливчиков, ставших благодаря участию в них миллионерами, уже довольно много — свыше 7 300 человек. Но, если учесть, что в России проживает более 140 миллионов, то аргумент «никто из моих знакомых не выигрывал значительные деньги» выглядит неубедительно, ведь число получивших миллионы — это доли процента от всего населения нашей страны. Соответственно, шанс лично знать лотерейного победителя с крупным выигрышем так же невелик, как и быть знакомым с олимпийским чемпионом или звездой кино.

Впрочем, со временем шансы повстречать лотерейного миллионера лично будут расти — ведь чем больше россиян участвуют в лотереях, тем больше появляется победителей и тем крупнее становятся призы.

Разумно ли доверять «Русскому лото» и другим российским лотереям?

В истории разоблачений «Русского лото» есть и еще один нюанс, психологический. Негативные эмоции чаще побуждают к публичным высказываниям. Логика здесь простая: если все прошло хорошо, зачем об этом писать? Это касается любых отзывов о товарах и услугах.

Но в сфере лотерей своя специфика: обладатели крупных выигрышей, боясь осуждения и зависти, предпочитают делиться историями побед только с узким кругом близких, в итоге на сайтах-отзовиках появляются, в основном, лишь комментарии проигравших.

close 100% Столото

Правда, отзывы реальных людей, выигравших значительные суммы, регулярно публикуются на официальном сайте «Столото» и в соцсетях бренда. Таких историй успеха с фотографиями и видео уже свыше 3000, и поверить отзывам критиков, что они фейковые, сложно. Кроме того, не стоит забывать, что с победителями работают десятки сотрудников «Столото», а, следовательно, если бы манипуляции с выигрышами имели место, они не остались бы в тайне.

В то же время гарантом честности всех лотерей в России выступает государство, о чем многие до сих пор не знают.

Согласно закону, с 2014 года и «Русское лото», и другие лотереи — государственные. Их организаторами выступают Минфин и Минспорта России. Именно эти ведомства уполномочены утверждать условия гослотерей и осуществлять конкурсный отбор лотерейных операторов, которые и занимаются непосредственным проведением розыгрышей.

В итоге частные компании — операторы лотерей — выступают как государственные подрядчики и вся их деятельность находится под контролем государства.

Государственный надзор за лотереями осуществляет Федеральная налоговая служба. В базу данных этого органа попадает информация о

каждом проданном билете. Кроме того, ФНС следит за честностью и прозрачностью выплат выигрышей и целевых отчислений государству.

Естественно, контролируется и проведение тиражей. За каждым розыгрышем призов по закону «О лотереях» наблюдает тиражная комиссия, а сохранность и неизменность базы играющих билетов проверяется с помощью независимых системы контроля на стороне организаторов — Минфина и Минспорта.

В случае с «Русским лото», розыгрыши проходят в телестудии на глазах у множества зрителей и под прицелом телекамер. То есть за тиражом следит не только тиражная комиссия, но и десятки пар независимых глаз.

Перед розыгрышем тиражная комиссия на глазах у зрителей осматривает бочонки и мешок, проверяя, нет ли каких-то аномалий.

А в ходе тиража бочонки из мешка вытягивает не только постоянный ведущий, но и приглашенные гости. Места для обмана в таких условиях не остается.

Этот многоступенчатый контроль делает махинации с лотерейными билетами и призами в принципе невозможными. В пользу того, что все выигрыши не обман, а реальность, говорит и практика — за всю историю российских гослотерей не было ни одного случая мошенничества.

Все решает случай

Тем не менее, обвинения в обмане при проведении «Русского лото» и других государственных лотерей вряд ли когда-либо прекратятся полностью. И чисто эмоционально авторов негативных отзывов можно понять: трудно смотреть на лотереи объективно, если хронически не везет.

Но лотереи как в России, так и во всем мире основаны на принципах случайности и равновероятности.

Первый заключается в том, что все выигрыши абсолютно случайны и повлиять на результат розыгрыша невозможно, а второй — что все купленные билеты могут стать счастливыми с одинаковой вероятностью.

close 100% Столото

Таким образом, участие в лотерее для каждого человека — это личные отношения с удачей, только от нее зависит успех в игре, и списывать отсутствие везения на обман со стороны операторов и распространителей лотерейных билетов вряд ли разумно.

От магии до математики

Кстати, многие из тех, кто участвуют в лотереях, верят, что удачу можно приманить. Способов повлиять на победу в сети можно найти, пожалуй, не меньше, чем обвинений лотерей в обмане.

Многие используют нумерологию, выбирая билеты со счастливыми числами или датами рождения — своего или близких. Другие, наоборот, в надежде на более крупный выигрыш пытаются найти комбинацию чисел, непопулярную у большинства, например, избегают чисел,

используемых в датах.

Среди победителей «Русского лото» есть те, кто, выбирая день для покупки билета сверялся с гороскопом. Нередки и магические приемы – амулеты, обряды заговоры на удачу. Участники числовых лотерей, в которых можно выбирать числа в билете самостоятельно, нередко ведут статистику выпадения чисел и ищут выигрышные стратегии, отталкиваясь от этих данных.

Но с научной точки зрения никаких закономерностей в лотереях быть не может и повлиять на результат с помощью кроличьей лапки тоже не получится. Всё абсолютно случайно, а значит выигрыш зависит лишь от удачи. И правда в том, что единственный способ повысить вероятность выигрыша — это купить лотерейный билет.

Знак судьбы или игра без проигрыша?

Участвовать ли в лотереях, решает за себя каждый человек. Но, покупая билет важно не забывать о том, что вероятность проигрыша выше вероятности выиграть очень крупный приз. И в то же время — сорвать куш может любой, это не обман, а реальность.

Однако точно не стоит рассматривать лотерейную игру как способ поправить свое финансовое положение. Лучше считать лотерею приятным способом провести досуг и получить новые эмоции, тогда проигрыш не станет разочарованием.

Такой подход, конечно, не исключает веры в чудо – именно такой мотив, согласно опросу «Анкетолога», и сподвигнул купить лотерейные билеты 53% респондентов, имеющих опыт участия в лотереях.

Это вполне разумно и не имеет отношения к глупости или недальновидности. Ведь если лотерея проходит честно, то возможность чуда в ней действительно есть для каждого, кто купил билет. И что есть крупный выигрыш как не знак отмеченности судьбой?

Главное помнить, что лотерея — это то, чем невозможно управлять, поэтому не стоит возлагать на нее большие надежды и тратить на билеты много денег.

А чтобы не расстраиваться из-за проигрыша, имеет смысл рассматривать российские лотереи в более широком контексте. Ведь с точки зрения общественного блага, проигравших в них нет. Да, в розыгрышах выигрывают не все. Но покупая лотерейный билет, мы делаем вклад в развитие физкультуры и спорта, так как часть средств от проведения лотерей по закону перечисляется государству и тратится на эти цели.

Таким образом, от проигрышных билетов мы тоже получаем отдачу, ведь в том числе на лотерейные деньги может быть построена спортплощадка в соседнем дворе или открыта детская спортивная секция.