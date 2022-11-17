«Политического контекста нет». Собчак извинилась перед Чемезовым за «своих коллег»

Телеведущая Ксения Собчак публично извинилась перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым и фактически признала вину своих коллег в инкриминируемых им преступлениях. В своем посте в Telegram она написала, что и она сама, и обвиняемые «искренне сожалеют о произошедшем». По ее мнению, в деле «нет политического контекста», и судьбу ее коммерческого директора Кирилла Суханова, а также журналистов Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева «будет решать суд». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Журналистка Ксения Собчак принесла извинения главному исполнительному директору «Ростеха» Сергею Чемезову после обвинений ее сотрудников в вымогательстве, фактически признав их вину. «У египтян не в традициях признавать свои ошибки» Не успело население Египта «отметить» отставку Хосни Мубарака и его последующий арест, как страна... 16 ноября 09:18

«Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — написала телеведущая в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Собчак подчеркнула, что «политического контекста тут нет», а обвиняемые (ее коммерческий директор Кирилл Суханов, экс-главред Tatler Ариан Романовский и журналист светской хроники Тамерлан Бигаев) тоже «искренне сожалеют».

«Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения. Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение»,

— заключила журналистка.

Накануне ТАСС со ссылкой на окружение Собчак сообщал, что 15 ноября она приезжала в офис госкорпорации «Ростех» в Москве, чтобы встретиться с Чемезовым. Журналисты заметили ее микроавтобус, въезжающий на территорию офиса «Ростеха». Через сорок минут Собчак уже уехала назад.

Собеседники агентства отмечали, что переговоры были направлены на «улаживание конфликта».

Адвокат Романовского Дмитрий Малютов прокомментировал пост Собчак, отметив, что «не согласен с ее поступком». «Потому что она уже как бы поверила в то, что ребята в чем-то виноваты. Да? Что их… Конечно, они ни в чем не виноваты, никакого преступления по факту не было. Вот и все», — сказал он каналу Shot. Юрист Собчак Сергей Бадамшин от комментариев отказался.

Дело «Тушите свет»

26 октября стало известно о задержании Суханова и Романовского. Им предъявили обвинения в вымогательстве 11 млн руб. за удаление поста с порочащими сведениями о Чемезове и непубликации таких материалов в будущем (ч. 3 ст. 163 УК, до 15 лет лишения свободы). В начале ноября по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере) был арестован и Бигаев.

ТАСС сообщал, что Собчак стала подозреваемой по той же статье — п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).

Журналистка заявила, что никогда не писала посты в канал «Тушите свет» и не имеет к нему никакого отношения.

«У меня там ни доступа, ни какого-то вмешательства в их редакцию», — подчеркнула она.

Тем не менее адвокат Романовского Малютов заявил о наличии документов, доказывающих связь Собчак с Telegram-каналом. «Защита получила достаточное количество документов, свидетельствующих о том, что между Собчак Ксенией Анатольевной и Кузьминым (Романовским) Арианом Александровичем, Бигаевым Тамерланом Маирбековичем и Рамазановой Замирой Шевкетовной были заключены гражданско-правовые договоры, предметом которых является выполнение работ, связанных с созданием на основании заданий Собчак материалов для проекта «Тушите свет», — цитировал РБК письмо юриста к матери его подзащитного. Коммерческий директор Собчак Суханов не признал вину в вымогательстве Кирилл Суханов — коммерческий директор российской журналистки Ксении Собчак — не признал вину... 27 октября 13:44

Адвокат Бигаева, Кристина Цыпкало также заявила, что Собчак выступала в качестве заказчика, а ее подзащитный — исполнителя, это прописано в договоре.

По словам Малютова, пост «Тушите свет», из-за которого возбудили дело, был посвящен дню рождения миллиардера Андрея Бокарева, другу детства Чемезова.

Отъезд Собчак

Сразу после задержания Суханова и Романовского стало известно, что Собчак уехала из России, въехав через Белоруссию в Литву. Как указывали в правоохранительных органах, журналистка купила авиабилеты через интернет в Дубай, а затем в Турцию, «чтобы запутать оперативников». У оперативников якобы было на руках постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться. В загородном доме телеведущей в Подмосковье прошли обыски.

Тогда же Собчак опубликовала пост в Telegram, в котором заявила, что она сама и вся ее редакция расценивают задержание Суханова и Романовского «как очередное давление на журналистику в стране». «К нам не за что докопаться, и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело. Адвокат с ним на связи», — писала она.

7 ноября источник ТАСС во властных структурах СЗФО сообщил, что Собчак пересекла границу на пропускном пункте «Бурачки» в Псковской области и уже находится в России.