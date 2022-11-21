Пособия объединят, центробанки упразднят: какие новые законы подписал Путин

Президент Владимир Путин 21 ноября подписал ряд законов, связанных с социальными выплатами, мониторингом состояния автомобильных дорог, статусом участников спецоперации на Украине, банками на территории републик Донбасса. «Газета.Ru» рассказывает о нововведениях.

Единое детское пособие

Основным нововведением стали подписанные главой государства поправки в Федеральный закон «О государственном пособии гражданам, имеющим детей».

Это пособие начнут оформлять с 1 января 2023 года, оно должно обобщить и заменить существующую с 2018 года систему «детских» выплат. В частности, единое пособие заменит:

— ежемесячное пособие беременным, на раннем сроке вставшим на учет;

— пособие по уходу за ребенком в связи с материнством;

— ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им трех лет;

— ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет и от восьми до 17 лет.

Объединение всех этих пособий в одно для семей с детьми и низкими доходами анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин. В Минтруда сообщали, что новое универсальное пособие коснется 10 млн российских детей.

В ведомстве отмечали, что объединение позволит не только избавить семьи от бюрократической волокиты (когда нужно было подавать документы на каждую выплату отдельно), но и закроет вопрос с пособиями на весь период — от начала беременности до совершеннолетия ребенка.

При назначении выплаты будет проводиться комплексная оценка нуждаемости семьи. Сможет семья получать пособие и в каком размере, зависит от того, насколько удельный месячный доход ниже прожиточного минимума в регионе. Размер выплаты может составить 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума в конкретном регионе. Если в семье несколько детей — мера назначается на каждого из них. В среднем суммы выплат составят 7 тысяч, 10,5 тысячи или 14 тысяч руб. в зависимости от нуждаемости семьи. Выплаты нуждающимся беременным женщинам в среднем по России увеличатся до 15,7 тысячи руб.

Подать заявление на единое пособие с 1 января можно будет через портал Госуслуг. Те семьи, которые хотят сохранить существующую раздельную систему выплат, могут не подавать заявку.

Ветераны и участники СВО

Согласно еще одному закону, теперь на добровольцев, участвующих в специальной военной операции на Украине, распространяются статусы ветерана боевых действий и инвалида боевых действий. Они будут присваиваться тем россиянам, которые по собственному желанию поступили на службу в добровольческие военные формирования, созданные властями и решающие боевые задачи в зоне СВО. Таким гражданам будут положены все соответствующие льготы и меры социальной поддержки.

Кроме того, участникам СВО и членам их семей (речь идет о контрактниках, добровольцах и мобилизованных) больше не нужно будет платить налоги с безвозмездных выплат и безвозмездной передачи имущества. «Сегодня никто не помнит даже их имен» На события в Бахрейне более всего повлияли волнения в Египте. Даже Жемчужную площадь... 21 ноября 08:43

От налогообложения освободили и командировочные выплаты работникам, которые приезжают в новые ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области для восстановления объектов инфраструктуры.

В законе также прописаны налоговые льготы для работодателей, оказывающих материальную поддержку своим мобилизованным сотрудникам.

Дороги и банки Донбасса

Владельцам дорог (муниципальным, региональным властям или федеральным хозяйствующим субъектам) теперь грозят штрафы за отказ передавать данные о ремонтах, ограничениях движения, жалобах граждан в систему контроля дорожных фондов (СКДФ). Часть новых требований вступает в силу с 2024 года, часть — с 2025-го. Это связано с тем, что СКДФ, которая сейчас создается по поручению Путина, должна полноценно заработать и стать открытой для граждан только через два года.

Размер штрафов зависит от статуса автомобильной дороги — местного, регионального или федерального значения — и статуса виновного в правонарушении. Минимальная санкция — 1 тысяча рублей. Максимальная — 200 тысяч.

Кроме того, президент упразднил центральные банки вошедших в состав России Луганской и Донецкой народных республик. Их преобразуют в акционерные общества и передадут связанному с оборонной отраслью Промсвязьбанку вместе со всеми правами и обязательствами. Функцию финансового регулятора на территориях ЛНР и ДНР будут выполнять новосозданные местные учреждения ЦБ РФ.