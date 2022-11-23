«Эхо сирены звучало по всему городу». Что известно о двойном теракте в Иерусалиме

Рано утром в Иерусалиме один за другим прогремели два взрыва. Первый — у центральной автобусной станции, а второй – через несколько минут на севере города. По предварительным данным, в результате происшествий погиб подросток, еще 19 человек были ранены. Полиция Израиля считает, что это были скоординированные террористические атаки. Правоохранительные органы задержали троих палестинцев, которых подозревают в причастности к взрывам. Что известно о трагедии – в материале «Газеты.Ru».

Два утренних взрыва

Подросток погиб, еще девятнадцать человек были ранены в результате двух взрывов в Иерусалиме, сообщает Jerusalem Post. Согласно данным издания, все произошло около семи часов утра. «Главный урок – нельзя слушать внешние голоса» Последствием неудавшейся революции в Бахрейне стало резкое ухудшение положения шиитского большинства... 23 ноября 08:46

«Причины взрывов не были установлены сразу, но израильская полиция заявила, что взрыв возле Центрального автовокзала, по-видимому, произошел из-за бомбы, заложенной в сумку рядом с автобусом. Автобус был изрешечен дырами, что указывает на рассеивании осколков. Еще один взрыв прогремел через несколько минут возле перекрестка Рамот на севере Иерусалима», — говорится в статье.

По информации правоохранительных органов, взрывное устройство у Центрального вокзала было приведено в действие дистанционно. Бомбы были «начинены гвоздями и болтами».

«Полиция рассматривает два взрыва как скоординированную совместную атаку палестинских террористов», — отмечается в материале.

Начальник полиции города прибыл на место происшествия. По его словам, «каждый автобус в Иерусалиме будет обыскан полицейскими, и все обученные собаки Израиля будут задействованы для поиска взрывных устройств». Он добавил, что полиция расследует, сколько террористов были причастны к атакам.

Согласно данным Jerusalem Post, причины второго взрыва пока неясны. ПО предварительным данным, бомба бала заложена в оставленной сумке. Предположительно, ее специально подорвали саперы, поэтому уже при втором взрыве никто не был ранен.

Однако в заявлении израильской полиции сообщается, что на перекрестке Рамот три человека все же получили легкие ранения, пишет ТАСС.

Премьер-министр Яир Лапид после взрывов проведет совещание в Министерстве обороны в Тель-Авиве, сообщает издание.

«Пятеро раненых были эвакуированы в медицинский центр Шааре Цедек, двое в критическом состоянии, двое в тяжелом состоянии, еще один человек получил ранения средней тяжести. Еще пятеро были эвакуированы в медицинский центр университета Хадасса в Эйн-Керем», — уточняет Jerusalem Post.

По информации издания, несколько факультетов Еврейского университета в Иерусалиме заявили, что после нападений для обеспечения безопасности студентов посещение занятий в среду не будет обязательным.

Телеканал i24news сообщил, что в связи с прогремевшими взрывами были задержаны трое палестинцев.

Волна атак

«В последние месяцы Израиль переживает волну терроризма, хотя до сих пор нападения в основном происходили на Западном берегу и совершались палестинцами с использованием либо автоматов, либо ножей. На прошлой неделе трое израильтян были убиты в результате поножовщины на въезде в поселение Ариэль в районе Шомрон на Западном берегу», — отметили авторы материала.

Они также напомнили, что на прошлой неделе автомобиль взорвался недалеко от поста ЦАХАЛа возле поселения Мево Дотан на Западном берегу.

После утренних взрывов главная дорога, ведущая в Иерусалим, была закрыта для въезжающего транспорта со стороны Тель-Авива, уточняется в статье.

Бывший премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху написал в своем Twitter, что «молится о здоровье пострадавших в результате двойного теракта в Иерусалиме». Он также выразил свою поддержку силам безопасности, которые действуют на местах трагедии.

Обстановка после теракта

Корреспондент Jerusalem Post побывал на месте первого взрыва. Он написал в статье, что стоял в пробке, когда все произошло.

«По всему городу были слышны сирены, а поскольку он расположен среди холмов, эхо и звук разносится. Одна сирена. Затем вторая. Затем полицейские машины. Затем полиция на мотоциклах. Затем машины скорой помощи. Это обычная рутина города, который десятилетиями подвергался террористическим атакам», — рассказал журналист.

Он уточнил, что первый взрыв произошел в многолюдном месте в час пик.

«Целью нападения был вход в религиозный квартал с детской площадкой прямо через дорогу. Через час после взрыва осколки бомбы все еще были разбросаны по дороге. Там был поврежденный скутер, брошенный автомобиль с открытыми дверцами, как будто пассажиры внезапно сбежали. Также было много осколков разбитого стекла», — написал корреспондент.