«Умылся кровью, в глаз попало, щипало. Мне можно доверить огнестрельное оружие»

Сын министра цифрового развития Чувашии Кристины Майниной, ученик 10-го класса «М» гимназии №5 в Чебоксарах, напугал одноклассников, пообещав устроить бойню в школе, сообщают местные СМИ. Подросток также опубликовал в соцсетях несколько видео, на которых он ест сырое мясо и откусывает голову лягушке. К нему домой уже пришли с обысками.

«Попробовал обмазать лицо кровью»

Telegram-канал Mash опубликовал несколько видеороликов, на которых, по информации канала, запечатлен сын министра цифрового развития Чувашии Кристины Майниной. На первой записи подросток ест кусок сырого мяса, на второй – откусывает голову лягушке, выплевывает ее и сообщает, что ему не понравился вкус. «Главный урок – нельзя слушать внешние голоса» Последствием неудавшейся революции в Бахрейне стало резкое ухудшение положения шиитского большинства... 23 ноября 15:47

«Сегодня впервые попробовал обмазать лицо кровью. Я и раньше хотел, да крови не было. А сегодня в банке с мясом натекла пара чайных ложек. Вот ими и умылся. Ощущение не очень. Кровь засохла и стянула мое личико, но цвет нравится и запах. В глаз попало, щипало», — подписал школьник третье видео.

По информации Mash, все эти ролики мальчик выложил в Telegram-канале своего класса. Кроме того, он пообещал устроить в гимназии массовое убийство 25 ноября, сообщил Telegram-канал «Чувашия без цензуры».

«Уверяю вас — мне можно доверить огнестрельное оружие», — цитирует издание пост подростка.

А до этого, согласно данным канала, он «включил» счетчик часа «Х», до которого «осталось 9 дней». Отмечается, что на этот день было запланировано школьное мероприятие.

По информации «Чувашии без границ», после угроз в квартире подозреваемого прошли обыски.

«Среди находок следователей столовые приборы и кружка со свастикой, символом «арийской расы» и нацизма, а также специфическая литература. Например, книга Эдуарда Лимонова «Будет ласковый вождь». Эдуард Лимонов — основатель Национал-большевистской партии (организация запрещена в России), которая признана экстремистской организацией», — говорится в сообщении.

Как уточняет Mash, оружия при обыске у подростка не нашли.

«Много вопросов к родителям»

Согласно данным «Чувашии без границ», «возмущенные родители» учеников жаловались на неадекватное поведение сына министра, на «руководство гимназии всячески пытается замять конфликт». Теперь «дети отказываются посещать гимназию и не ходят на занятия, потому что это небезопасно», сообщается в посте канала «Чувашия без границ».

Мать одной из учениц гимназии написала под постом, что ей, «конечно, очень жалко» Роберта. Кроме того, у нее возникло «много вопросов к его родителям», она хочет выяснить, «как можно было довести ребенка до подобных интересов».

«За эти несколько дней успела узнать и от других родителей, и от детей гимназии, что он, оказывается, распивал алкоголь в школе. Говорят, еще в сентябре родителям рекомендовали «присмотреть за ребенком» — вот к чему привел «присмотр». То ли родители проигнорировали просьбы, то ли сделали только хуже», — пожаловалась женщина.

Она подчеркнула, что в сложившейся ситуации для нее важнее всего «безопасность дочери и спокойствие».

«У меня глаз уже дергается, не сплю нормально два дня, а дочь боится в школу идти. Очень надеюсь получить комментарий от директора на собрании в четверг (оно было запланировано ранее)», — написала мать ученицы.

Бывшая одноклассница Роберта рассказала «Газете.Ru», что он «показался» ей «довольно тихим, замкнутым».

«Говорил не особо много, кажется, ни с кем не общался, друзей не завел, всегда был один. Насчет ментальных проблем не знаю, я тогда думала, что он просто очень стеснительный», — сказала девушка.

По ее словам, подросток перешел в другую школу в прошлом году. В ее учебном учреждении у него не было проблем с учителями.

«Хулиганом он не был, иногда учителя даже хвалили», — заключила бывшая одноклассница.

Мать подростка, министр Кристина Майнина, прокомментировала ситуацию, которая развернулась вокруг ее сына, на своей странице «ВКонтакте».

«Обращаюсь к вам как мать <...> Сообщения о том, что он планировал совершить преступление не соответствуют действительности. Да, с подростком непросто, серьезную роль здесь сыграл переезд в другой город — смену места жительства он воспринял болезненно», — написала Майнина.

По ее словам, в поведении сына не было «злого умысла». По ее мнению, «таким образом он хотел привлечь к себе внимание». Женщина признала, что это — ее «упущение».

«Друзья, одноклассники, многие здесь знают Роберта как доброго, отзывчивого парня. На текущий момент моя семья взаимодействует с правоохранительными органами. Психологи ведут разъяснительную работу. И я искренне надеюсь, что ситуация будет исчерпана», — отметила она.

Майнина также призвала всех отнестись к ситуации «с пониманием» и «воздержаться от травли» ее сына.