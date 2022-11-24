Доброта без границ: как волонтеры помогают людям в период СВО

Волонтерство в последние годы превратилось из увлечения отдельных групп в массовое движение, ставшее по-настоящему важным социальным явлением. Переломным моментом стала пандемия, когда отношение к волонтерам изменилось по всему миру. В 2020 году вместе с соцработниками они вошли в топ-10 героев года согласно опросу ВЦИОМ и, безусловно, заслуженно. Сейчас волонтеры активно помогают участникам СВО и семьям мобилизованных, оставшихся дома без поддержки мужей, отцов или сыновей. Добровольцы – это очень разные люди со всех концов страны, от Ямала до Крыма, но всех их объединяет неравнодушное отношение к нуждам других людей, желание творить добро и делать этот мир лучше. Их истории показывают, что помочь может каждый – нужно только захотеть.

Количество добровольцев в России увеличилось с 2013 года в восемь раз и в настоящее время насчитывает около 3 млн официально зарегистрированных волонтеров, говорила в начале декабря 2021 года директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

«Бум, с одной стороны, социальной инициативы снизу, с другой стороны, поддержки на государственном уровне поспособствовал значительному, практически кратному увеличению числа волонтеров по сравнению с 2013 годом», — цитирует ее ТАСС.

Вероятно, подходящий к концу 2022 год принесет новые рекорды в этой области, так как о волонтерстве и необходимости сплотиться для решения общей задачи в условиях СВО задумались многие люди, ранее не представлявшие себя добровольцами. Одним из масштабных проектов в этой области стала Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. На сайте проекта и в его социальных сетях собрано такое количество историй о совершенных добрых делах, что, кажется, волонтеры успевают все и помогают всем. Во многом так и есть, ведь помощь может быть самой разной, но при этом одинаково необходимой и важной.

Надежный тыл

После объявления частичной мобилизации 21 сентября многие семьи проводили своих мужчин на фронт, и им потребовалась помощь для решения самых разных задач, от бытовых сложностей до более серьезных жизненных ситуаций. Например, на Ямале волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ помогают семье Оксаны Анисимовой с обустройством быта в новой квартире, которую она с супругом взяла в ипотеку незадолго до того, как мужа мобилизовали.

«Я, наверное, так воспитан, что всю жизнь старался делать добро, протягивать руку помощи, помогать людям. В данной ситуации тем более нельзя бросать без помощи тех, кто в ней нуждается – мужчины ушли защищать нашу Родину, им там не просто, а те, кто остался, должны обеспечить надежный тыл. Все мы знаем историю и понимаем, что тыл тоже кует победу. Поэтому те, кто остался в тылу, должны помогать друг другу, сплотиться и консолидироваться. И мы обязаны помогать всем, кто остался без мужчин - девушкам, женщинам, мамам, сестрам, женам, всем. По крайней мере, попытаться помочь всем, чем можем», — рассказывает волонтер Максим Солодов.

Ему пришла в голову мысль запустить телефон помощи — Солодов собрал мужской коллектив и предложил им добровольно принять участие в таком благотворительном проекте, и к настоящему моменту инициативу поддержали более 40 человек.

«Запросы поступают постоянно, и они могут быть самыми разными: починить колесо у коляски, повесить шкафчик или починить освещение, почистить снег, нарубить дров. Самый большой кейс – по ремонту квартиры для девушки, оставшейся с двухлетним ребенком на руках. У нее нет работы, они только-только купили квартиру, и он был мобилизован. Изначально она обратилась с просьбой вынести мусор и по возможности хоть как-то привести новую квартиру в состояние, пригодное для жилья», — говорит он.

По словам Солодова, в результате к решению вопроса подключились многие люди и организации, в том числе местная администрация. Кто-то дал линолеум, двери, обои, кто-то – стройматериалы, кто-то – деньги на их покупку, кто-то выделил людей, и в результате потихоньку было собрано все необходимое.

«Плюс очень большую помощь, в том числе физически, оказывают коллеги мужа хозяйки квартиры из «Энерго-Газ-Ноябрьск» - один из них проложил всю новую проводку, другие полностью выровняли и оштукатурили стены. Дальше подключается другая строительная компания: они дадут людей, которые помогут постелить линолеум. Я в данном случае выступаю как куратор или бригадир, беру на себя организационные вопросы и сам принимаю посильное участие в ремонте. Я думаю, что к концу ноября девушка с ребенком уже смогут переехать в свою квартиру», — полагает волонтер.

Забрасывать этот проект Максим Солодов не собирается – телефон помощи будет работать столько, сколько нужно.

«Если чего-то мы не можем сделать сами, то начинаем искать возможности так или иначе решить возникшие вопросы. Мы помогаем и самим мобилизованным: постоянно принимаем участие в сборах гуманитарной помощи, и продолжим это делать», — отметил он.

Необходимо отметить, что есть и единый для всех регионов России телефон горячей линии 8 800 200 34 11, дающий возможность получения помощи мобилизованным и их семьям.

Помощь может быть и другой: так, в Ленинградской области волонтер Кристина из штаба #МЫВМЕСТЕ вызвалась помочь жене мобилизованного, которая из-за проблем с ногами не может часто выгуливать собаку. В Курской области военнослужащий оставил свою собаку на попечение знакомого, но тот плохо ухаживал за животным – добровольцы перевезли питомца в ветеринарную клинику, и на данный момент состояние пса стабилизировалось. Решение вопросов, связанных с четвероногими друзьями, может быть и более масштабным. Например, в Волгоградской области волонтеры приюта «Дино» берут на передержку домашних животных мобилизованных местных жителей.

Все для фронта

По всей стране возникло множество проектов разного масштаба, чьи создатели стремятся обеспечить российских военнослужащих в зоне СВО самым необходимым. Многодетная мать из Нижегородской области Алисия Мурс, например, руководит благотворительным ателье по пошиву одежды для недоношенных детей и детей с ограниченными физическими возможностями, а сейчас начала шить и хирургические повязки для госпиталей.

«По совету врачей были приобретены именно те материалы, которые прошли исследование в автоклаве – это марля и вата, которые так просто не купить в аптеке. После этого мы постепенно приступили к пошиву хирургических повязок. На данный момент пошито более 1000 повязок – в последний раз их забирали в Белгородскую область около недели назад. Я думаю, что в связи со сложившейся ситуацией прекращать этот вид деятельности я не буду. В ателье соблюдаются все необходимые условия: мы стерилизуем инструменты, санитарно обрабатываются поверхности, так как для пошива одежды для недоношенных детей предъявляются аналогичные требования. Кроме этого, мы больше ничего не шьем, и посторонних людей в ателье не бывает», — рассказала она «Газете.Ru».

Сейчас в регион на реабилитацию приехал участник СВО, который рассказал, в чем нуждаются солдаты и что им необходимо, говорит Алисия Мурс. Поэтому сейчас она разрабатывает несколько вариантов балаклав, которые будут более удобны для участников боевых действий. Также ее ателье шьет флисовые кофты и трикотажные майки – то, в чем солдаты нуждаются именно в данный момент, потому что наступают холода.

Вернувшийся из зоны СВО Дмитрий, о котором говорила Алисия Мурс, стал волонтером, который доставляет в Белгородскую область гуманитарную помощь, в том числе хирургические повязки. «Вожу гуманитарную помощь бойцам, в госпиталь, веду сбор денежных средств а также вещей, медикаментов и многое другое, опираясь на свой опыт прохождения контракта в зоне СВО», — рассказал он.

Истории о том, как вернувшиеся из зоны СВО бойцы стараются помочь оставшимся там ребятам – далеко не единичный случай. На Ямале волонтер #МЫВМЕСТЕ из Ханымея Дмитрий Скоклев совместно с поисковым отрядом «Следопыт» начали изготавливать печки-буржуйки для солдат. Весной он вместо своего отпуска добровольцем принимал участие в специальной военной операции.

«Я простой работяга, работаю сварщиком на предприятии «Ямалкоммунэнерго», живу в небольшом поселке на Ямале – обыкновенный человек. Я сам был в зоне СВО, мне пришлось вернуться из-за состояния здоровья жены, но я хорошо представляю, что требуется солдатам. Тем более сейчас на Украине слякоть, грязь, сырость, и бойцам где-то нужно сушиться. Многие люди помогают, чем могут – собирают вещи, и так далее, а у меня возникла идея делать печки-буржуйки. У меня были возможность и железо для изготовления, и я подумал – почему бы и нет. В основном занимался этим в выходные, и получалось изготовить 3 печки за 1,5-2 дня. Я работаю на улице и сильно завишу от погоды, потому что специального помещения у меня нет. Мороз не особо мешает, где-то до -25 можно спокойно работать, главное, чтобы не было снега, так как это чревато поломкой оборудования», — говорит волонтер.

Помощь федерального масштаба

Некоторые проекты, начинавшиеся как индивидуальные небольшие истории, за короткое время приобрели популярность и сторонников по всей стране – в том числе благодаря популярности самой акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Например, в Симферополе стараниями Марии Варламовой зародился проект по заготовке домашних супов, борщей, каш и полезных питательных перекусов для участников СВО. Сейчас же география проекта охватывает многие регионы России, в том числе Иркутскую и Воронежскую области, Ставрополье и Ямал.

«Я родительница проекта «Сухие супы, борщи и каши от МамыМаши». МамаМаша – это мое ласковое прозвище, причем оно родилось не сейчас, а преследует меня всю сознательную и взрослую жизнь. Наш проект 2 октября отметил первый юбилей – нам исполнился 1 месяц. У нас большая дружная команда, много девочек-сушильщиц. На прошлой неделе я расфасовала и отправила в 3 места около 500 порций супов и борщей. Сублиматами я занимаюсь 18 лет, с тех пор как у меня появилась моя первая сушилка. За это время я побывала во многих археологических экспедициях в роли повара и кое-что сушила под их задачи. Летом я работаю вторым поваром в пансионатах, так что опыт приготовления пищи огромен», — рассказала «Газете.Ru» Мария Варламова.

У МамыМаши, по ее словам, много уникальных рецептов - кроме супов и борщей она может готовить специальные каши из крупяных хлопьев, мяса и овощей для снайперов или разведчиков. Кроме того, в монастырях она научилась варить целебные бальзамы, которые заживляют раны, защищают от обморожений зимой и при пронизывающем ветре. Все это Мария Варламова планирует при необходимости готовить и посылать на фронт.

«С идеей своего проекта первоначально я обратилась сразу в 3 группы – одна крымская группа отказалась сразу, так как не хотят связываться с пищей, приготовленной в домашних условиях, вторая группа взяла мою идею и начала изготавливать борщи, а третья группа взяла технологии только для собственного пользования, чтобы отправлять своим близким. Первую партию овощей и первые сушилки полностью оплатили мои близкие друзья. Через какое-то время благодаря девочкам из своей команды я обратилась к организатору группы «Волонтеры Крыма» Лере Петрусевич, и она взяла нас под крыло. Благодаря ей о нас узнали, пришли спонсоры и дело стало расширяться, присоединяются девочки и из других городов и регионов, от Ямала до Севастополя. Я мечтаю о том, что когда-нибудь наша армия питалась именно такой домашней едой», — делится планами и надеждами МамаМаша.

Еще одним масштабным проектом #МЫВМЕСТЕ стало движение «Шьем для наших», объединяющее около 6 тысяч человек в 60 городах России.

«Один из инициаторов движения, Наташа Солнце, еще летом начала шить, вязать, и увидела Сергея, который организовал ресторанчик для наших ZVO. Он находится на границе с Украиной – Сергей поехал туда, и стал бесплатно готовить ребятам вкусную, домашнюю еду. В какой-то момент Наташа с ним связалась и предложила помощь по части обеспечения собственноручно сшитыми и вязаными вещами. До начала мобилизации желающих помогать было мало, ни до кого было не достучаться, но, когда это коснулось многих семей, многие «проснулись» и поняли, что нужно что-то делать», — рассказывает куратор московского отделения движения Анна Родичева.

Поскольку наплыв был большой, и все жили в разных местах, было решено разделить движение по городам. В каждом городе был создан свой чат, и самые инициативные люди, имеющие для этого достаточно времени, стали кураторами.

«В самый нужный момент появилась девушка, которую зовут Элина Потыкова – она сама делает выкройки на компьютере, и стала помогать. Нужно понимать, что в основном наши волонтеры – это работающие люди, много мам, в том числе многодетных, которые шьют по ночам. Люди, которые никогда раньше не шили, изготавливают мешочки для сухариков, полотенца, простыни, то, что может сделать любой. То есть каждый человек вносит какую-то свою лепту в общее дело. Я попала в это движение примерно на третий день создания московского чата, и на данный момент в организаторах нас 5 человек. Главный куратор Московской группы Куаныш Батыр», — говорит Родичева.

По ее словам, волонтеры – это люди, которые любят отдавать себя, и многие участники нашего движения помогали нуждающемся в этом и раньше, кто чем мог, в разных областях.

«Наташа Солнце и все города отправляют помощь именно через ресторанчик СВО, о котором я говорила. Москва же, где группа самая большая, немного обособлена в этом плане, потому что наша продукция попадает на фронт через героя ДНР Екатерину Панфилову, спасшую более 300 бойцов. Мы передаем то, что отшиваем и собираем именно через нее, потому что мы точно знаем – все вещи попадут по назначению, что тоже очень важно», — подчеркивает Анна Родичева.

Ткань, закупленная на пожертвования, доставляется на склад в Мытищах, который был бесплатно предоставлен движению. Далее благодаря неравнодушным людям рулоны ткани развозятся по Москве, в основном на производственные площадки, так как там есть столы и ножи для раскроя. Поначалу были женщины, которые делали это вручную, но это неоправданно тяжелый и медленный труд. Затем крой развозится по домам, и женщины-участницы в свободное время шьют вещи, выбирая посильный для себя объем. По Москве есть 5 точек сбора готовых вещей – за месяц москвички сшили и отправили на фронт более 1700 изделий.

От студентов до пенсионеров

Говоря о волонтерстве, трудно выделить какую-то социальную или возрастную группу, которая участвовала бы в нем больше остальных. Тем не менее, не вызывает сомнений активность молодежи и людей пожилого возраста, старающихся оказывать ближним посильную помощь.

По состоянию на 10 ноября штабы акции #МЫВМЕСТЕ были развернуты на базе 347 вузов, а в работу оказались вовлечены более 70 тысяч студентов. На сегодняшний день вузы уже обеспечили сбор и отгрузку более 146 тонн гуманитарной помощи.

Масштабы акции складываются из маленьких, но конкретных дел. Например, активисты Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ), по просьбе выпускников-добровольцев, пригнали 2 автомобиля высокой проходимости в воинскую часть. Студенты Северо-Кавказской государственной академии на регулярной основе помогают в реабилитации военнослужащих. Студентка Костромского госуниверситета (КГУ) разработала серию открыток для мобилизованных. Ребята из Уральского государственного лесотехнического университета (УЛГТУ) собрали и сдали несколько тонн макулатуры, а на полученные деньги приобрели вещи для нужд военных.

Гуманитарные центры #МЫВМЕСТЕ Кубанского государственного аграрного университета, Владимирского государственного университета на постоянной основе оказывают гуманитарную помощь участникам СВО.

Московский государственный институт активно работает с Центральным Военным госпиталем имени Вишневского. Для раненых и проходящих реабилитацию проводят творческие встречи с бойцами, которые проходят лечение в госпитале.

Пожилые граждане также стараются помочь всем, что в их силах. В штаб #МЫВМЕСТЕ в Ульяновске пришла 82-х летняя Зинаида Семеновна и передала 300 тысяч рублей на покупку квадрокоптеров для военных. Женщине попытались вернуть деньги или хотя бы их часть, но она была непреклонна, заявив, что хочет оказать реальную помощь бойцам.

«Мы в кратчайшие сроки принялись искать поставщиков, чтобы исполнить волю такой важной для нас благотворительницы. Настал день «X», в дружественной атмосфере попили чай, Зинаида Семеновна пришла снова не с пустыми руками, а принесла еще теплые носки для военных. После чаепития мы показали квадрокоптеры и спросили почему именно их, ответ был прост: «Желание было и бинокли, и бронежилеты или каски, но по телевизору очень много вижу, что квадрокоптеры нужны, они им очень помогают спасти свою жизнь. Поэтому хотелось что-то существенное», — вспоминают в штабе движения.

Хватает и других примеров. В Кизляре волонтерами акции стали пенсионеры, супруги Патимат и Абдураким. Их сын Мурад участвует в специальной военной операции на Украине с самого начала, а его родители оказывают помощь российским военнослужащим из дома. Серебряные волонтеры из Волжского в Волгоградской области вяжут для военнослужащих теплые вещи. В Донбасс уже отправили несколько тысяч пар носков.

Бывает, что для помощи другим объединяются и люди, не связанные ничем, кроме места жительства. Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе главы Нижнекамского муниципального района Рамиля Муллина, ряды волонтеров Нижнекамска пополнили активы многих жилых домов. Как только было объявлено о частичной мобилизации, многие жители объединились и сами выступили инициаторами различных благотворительных акций.

«Так, например актив дома Менделеева 26 решили собраться деньгами и перечислить их на благотворительный фонд по поддержке мобилизованных, их семей, а также добровольцев, открытый Нижнекамским волонтерским центром. Их примеру последовали и другие дома – как например, Шинников, 48, 64/29, жители дома ветеранов, также не остались в стороне и собрали средства для перечисления на благотворительный фонд. Часть жителей на собранные средства закупили теплые вещи, продукты и передали их на общий склад в Нижнекамске, где собирается благотворительная помощь», — отметили в пресс-службе.

Там также отметили, что активы жилых домов, СТОСов помогают армии волонтеров и на сортировке, погрузке гуманитарной помощи, которая периодически направляется из города в разные точки.

«Наши бабушки, например, вяжут теплые носки, воротники и передают их Боевому братству, добровольцам, которые организовывают поездки в зону СВО. Также много теплых подарков было направлено и в Казань, где проходят боевое слаживание нижнекамские парни», — рассказали в администрации.

Глава микрорайона 12,21 Альфия Хуснутдинова в беседе с «Газетой.Ru» сообщила, что в микрорайоне в центре чтения и общения «Заман» был организован пункт приема гуманитарной помощи от населения, откуда в общегородской пункт сбора было отправлено порядка 50 коробок продовольствия и вещей первой необходимости.

«Надо сказать, что со времен пандемии одним из видов взаимодействия с населением остаются общедомовые чаты – там-то и родилась идея сбора вещей и продуктов, а позже и наличных средств от населения. Наши помощники, старшие по домам, предложили эту идею своим жителям, а последние живо откликнулись на это предложение. Особо хочу выделить активных старших по домам и жителей дома 26 по улице Менделеева – ими было собрано 73 000 рублей (здесь всего 3 подъезда), дом 64/29 по проспекту Шинников собрал 22 000 рублей (6 подъездов), дом 48 по проспекту Шинников – 10 200 рублей (2 подъезда). Также неравнодушными жителями в вышеуказанный пункт были принесены наличными купюрами различного номинала порядка 4400 рублей. Хочу еще раз сказать большое спасибо всем неравнодушным жителям. Сейчас главное, чтобы наши ребята вернулись с победой, живые и здоровые, а деньги заработаем еще», — уверена она.