Желание творить добро: как бизнес помогает людям

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что бизнес – это в первую очередь история про деньги, и работают коммерческие структуры ради прибыли, а не чего-то другого. Но также несомненно, что у бизнеса как у объединения людей есть и важная социальная функция. Она может воплощаться в жизнь по-разному, в том числе – путем благотворительности, помощи своим сотрудникам и их семьям, а может быть и просто согражданам, которым сейчас труднее, чем другим. В рамках проходящей СВО оказывать самую разнообразную помощь оказались готовы очень разные компании, но будь то огромное предприятие или небольшое частное дело, у них есть важная общая черта – желание помогать и творить добро.

Бизнес помогает

В октябре текущего года лидеры делового сообщества России подписали Декларацию солидарности российского бизнеса в рамках Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. В совместном пресс-релизе организаций-участников, в число которых вошли Торгово-промышленная палата, «Опора России», Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Россия» и другие, говорится, что главной целью объединения российского бизнеса станет сохранение трудовых коллективов и рабочих мест, оказание поддержки мобилизованным работникам и членам их семей и обеспечение должного качества производимой продукции и услуг.

«Российский бизнес в полной мере осознает свою ответственность за обеспечение социально-экономического развития нашей страны. Принятие этой декларации стало результатом стремления предпринимателей показать: мы готовы прилагать все усилия для сохранения устойчивости российской экономики и оказывать материальную и социальную поддержку своим коллективам, мобилизованным работникам и их семьям», – отметил председатель «Деловой России» Алексей Репик.

Участники декларации выступят партнерами Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, который в данный момент специализируется на поддержке мобилизованных и их семей. Российский бизнес сможет поддержать инициативы проекта, в том числе опеку над родственниками мобилизованных, оказание психологических и юридических услуг, гуманитарную помощь.

Безусловно, подписание декларации – это важная и нужная инициатива, однако важно понимать, что помощь бизнеса россиянам началась не в этот момент, а много раньше, и продолжает идти своим чередом. Документ позволил отчасти объединить разрозненные инициативы, однако не подменяет их собой. Многие компании начали помогать ближним еще в период пандемии, а затем скорректировали направления поддержки для нужд СВО.

Основатель и генеральный директор ООО «Здоровый хлеб» Виктория Долгих рассказывает, что компания производит полезные хлебобулочные белково-полбяные изделия с повышенным содержанием белка и пониженным содержанием углеводов (даже меньше, чем в ржаном хлебе).

«Мы всегда представляли свой проект масштабным, государственным, по здоровому питанию и снижению высокоуглеводной, сахарной нагрузки в рационе взрослых и детей. Мы стали призерами Премии #МЫВМЕСТЕ по треку «Бизнес», так как решили в пандемию поддержать врачей нашим хлебом – он сытный, дающий много энергии и полезный, причем этой сытости хватает надолго. Мы подумали, что это будет очень актуальным для медиков в условиях колоссальной нагрузки», — вспоминает она.

Однако на этом компания не остановилась, продолжая нести свою миссию по обеспечению россиян здоровым питанием. За последнее время у «Здорового хлеба» расширилась ассортиментная линейка: теперь компания также производит полезные кексы из полбы с семенами чиа.

«До нас дошла информация, что мобилизованные в период до отправки на боевые позиции проходят двухэтапные тренировки под Петербургом – всего около 600 человек. Поскольку все обеспечение в основном идет на линию фронта, что легко понять, захотелось поддержать молодых людей в учебных центрах чем-то вкусным. Поэтому мы решили по мере возможности отправлять им кексы. С волонтерами мы отправляем каждому мобилизованному по кексу и теплому письму с благодарностью, где говорится, что они для нас уже герои, и этот кекс – символ их возвращения живыми, здоровыми и с победой. Закладываем в свой продукт именно такую энергию, чтобы они вернулись и знали, что мы их ждем», — заключила Долгих.

Поддержка с Севера

Организатор акции «От чистого сердца из Арктики» в рамках акции #МЫВМЕСТЕ, сотрудник службы по связям с общественностью и СМИ «Газпром добыча Надым» Александр Сердитов говорит, что их акция не была чем-то спланированным – ее первый этап, прошедший с 25 по 31 марта, был подготовлен буквально за неделю.

«Мы просто решили, что необходимо поддержать людей, которые лишились буквально всего. Тогда мы собрали более 5,5 млн рублей и привезли в пункт временного размещения беженцев в Белгороде, которому мы помогаем, свыше 10 тонн груза. В основном это были вещи для детей и взрослых, средства гигиены и постельное белье. У нас было несколько точек дозагрузки: первоначально мы загрузили в машину всё, что собрали сотрудники ООО «Газпром добыча Надым» и жители Надыма, второй точкой стал Екатеринбург, а третьей – Иваново, где мы загружали текстиль и постельные принадлежности», — рассказывает он.

Одна из отличительных особенностей акции «От чистого сердца из Арктики» состоит в том, что всю собранную помощь компания доставляла собственными силами и лично передавала адресатам. Все процессы от момента сбора до передачи гуманитарной помощи нуждающимся освещались в корпоративных СМИ, чтобы все было максимально прозрачно.

«Второй этап проходил с 11 по 18 мая по такому же принципу: мы бросили клич о сборе помощи среди сотрудников нашей компании и жителей Надымского района. В результате удалось собрать более 3 млн рублей, а общий груз, доставленный в Белгород на этом этапе, достиг 12 тонн. Мы закупали одежду, средства гигиены и детские наборы для школы, потому что в пункте временного размещения беженцев находилось большое количество детей. Отличительной особенностью второго этапа стали не только наборы для детей, но и мероприятия для них – спортивные, подвижные игры, чтобы они чувствовали себя на территории пункта временного размещения максимально комфортно», — продолжает Сердитов.

Наконец, третий этап, в результате которого удалось собрать более 7 млн рублей, проходил с 17 по 25 октября. На эти средства волонтерам удалось в тех же точках докупить вещей более чем на 10 тонн, а затем доставить этот груз в Белгород. В этот раз акцент был сделан на необходимых вещах: закупили тепловые пушки, сезонную одежду, спальные мешки, термобелье и предметы гигиены. Часть груза была передана пункту временного размещения беженцев, а часть предназначалась для защитников Отечества. Также был сформирован груз для госпиталя, в него вошли медикаменты и другие нужные средств.

«Мы не закрываем наш проект – все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации и происходящих событий. В любом случае, мы всегда находимся на связи с руководством пункта временного размещения в Белгороде, делаем запросы о потребностях и остатках товаров, привезенных ранее», — резюмировал представитель компании.

Поделиться теплом

В Оренбургской области в штаб #МЫВМЕСТЕ Многофункционального молодежного центра представители компании «Оренбургские зерновые технологии» и Молодежного парламента Оренбургской области привезли 6 печей для мобилизованных солдат.

«Первые шесть из пятнадцати печей отправятся обогревать палатки для мобилизованных ребят. Печи оренбургские производственники сделали по собственной инициативе, а молодые парламентарии Оренбуржья предложили помощь в организации доставки. Многофункциональные печи пригодятся, как для обогрева, так и для приготовления пищи, сушки вещей», — рассказала «Газете.Ru» председатель молодежного парламента Оренбургской области Яна Подлужная.

Глава «Оренбургских зерновых технологий» Евгений Студенов, в свою очередь, отмечал, что в компании решили помочь ребятам на передовой сразу после начала частичной мобилизации.

«Мы считаем, что сила нашего народа в единстве, а значит каждый так или иначе должен внести свой вклад в общее дело! У нас сильная и огромная страна, которая всегда должна оставаться такой», — уверен он.

Дальше в планах Молодежного парламента Оренбургской области – создание фонда помощи тем, кто сейчас на передовой. Тогда возможностей помочь оренбургским ребятам будет значительно больше.

«Гуманитарное направление при Молодежном парламенте работает постоянно, сейчас мы собираем у обычных людей все, чем они хотят помочь. Из последних обратившихся — бабушка из а. Карачи, которая связала носки, варежки и хочет передать 9 кг чеснока. Передаст нам, а мы на передовую. Наша задача — донести до каждого человека, что любая помощь сейчас значима! Также у нас есть связь с военными с передовой, сейчас будем открывать сбор на квадрокоптер. Каждый, кто будет помогать рублем, по желанию сможет получить доступ к образовательным курсам по цифровым профессиям. В ближайшее время у нас появится фонд «Линия Добра», который будет работать как для военных, мобилизованных, их семей, так и после окончания СВО. Также при Молодежном парламенте есть бесплатная юридическая помощь от профессиональных юристов и адвокатов», — рассказала Подлужная.

Пожалуй, отдельная важная роль в деле оказания помощи нуждающимся принадлежит женским объединениям, в том числе при различных предприятиях. Председатель общественного движения «Мир женщины» ППО АО АЗ УРАЛ, председатель профкома Технической дирекции АО АЗ УРАЛ Евгения Ялолитдинова рассказала «Газете.Ru», что их «женсовет» объединяет всех женщин в различных мероприятиях.

«Пришло то время, когда мы обратились к женщинам за помощью – отозвались очень многие. Первым делом мы собрали пакеты для тех ребят, которые уже находятся на передовой. До этого я приглашала на встречу девчонок, женщин, матерей, у которых в спецоперации уже задействованы мужья или сыновья. Мы встречались в психологом, я записывала их нужды и пожелания, таким образом, был составлен план работ. Женщины, в частности, рассказали, что действительно нужно их мужчинам, и после этой встречи мы понимали, что необходимо отправить парням на передовую. Мы написали объявление и стали собирать конкретные, необходимые вещи», — говорит она.

И поскольку уже сформировался круг женщин, которые непосредственно имеют к этому отношение, они стали сообщать о приезде бойцов домой – например, сын повредил ногу и приехал на операцию. Чтобы отправлять помощь не большими партиями с помощью грузовиков или самолетов, «Мир женщин» отправлял ее с такими парнями, которые приезжали сразу на передовую, и груз оказывался у адресатов.

«Когда началась мобилизация, круг расширился, его участниц стало больше, и объем необходимой помощи также увеличился. Первая посылка из 100 пакетов была направлена на передовую в 90-ю танковую дивизию, которая базируется рядом, примерно в 20 километрах. Затем пошла волна мобилизации, запросов на помощь стало больше, и мы бросили клич о сборах для мобилизованных – за неделю люди принесли столько, сколько мы до этого и не надеялись собрать. Мужчины узнали, когда по графику будут отправки в военкомате, и ходили туда на отправку с пакетом для каждого призванного», — вспоминает Ялолитдинова.

Потом мобилизация закончилась, но сбор продолжается. На данный момент все готово для отправки следующих 100 наборов.

«На прошлой неделе мне позвонил бывший сотрудник завода, который ушел добровольцем на фронт, а сейчас ненадолго приехал в город в отпуск. Он попросил о помощи, и я не могла отказать – они вместе с ребятами обещали сами забрать 12 больших коробок со 100 лежащими в них пакетами. Так что, думаю, следующие посылки будут отправлены уже в другую сторону, но тоже на передовую. Отправляя на передовую наши посылки, мы покупаем нашим ребятам флаг – они устанавливают его, например, на танк. Кроме того, поскольку сейчас зима, у нас приготовлены вязаные носки, а из принесенных людьми свитеров, например, женских, собираемся сделать теплые чулки под ботинки», — заключила глава «Мира женщин».

Эти истории – лишь некоторые из сотен примеров помощи и поддержки со стороны бизнеса. Компании со всех уголков страны от Сахалина до Краснодара стараются помочь, чем могут, и важно не только количество собранных денег и грузов, но и само по себе желание не оставаться в стороне, сплотиться для решения общей задачи и вместе прийти к лучшему будущему.