«Борьба со всем русским»: в РПЦ прокомментировали обыски в Киево-Печерской лавре

Во время обысков в Киево-Печерской Лавре в Киеве, Украина, 22 ноября 2022 года

Обыски СБУ в Киево-Печерской лавре – грубейшая попытка вмешательства властей Украины в жизнь церкви — такое мнение выразил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Антоний. Ранее в РПЦ заявили, что обыски – акция устрашения. Скандал разразился из-за пения в лавре женского хора — во время литургии в Киеве была исполнена песня про «пробуждение матушки-Руси». К концу ноября в Верховную раду внесли законопроект о полном запрете деятельности Русской православной церкви на Украине. «Газета.Ru» разбиралась в происходящем.

Руководство Украины грубейшим образом пытается вмешаться в жизнь церкви, проводя обыски в Киево-Печерской лавре. Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний, передает ТАСС.

«Все это, конечно, грубейшие попытки вмешательства политического руководства страны в жизнь церкви, все это вписывается в контекст борьбы со всем русским, что сегодня происходит на Украине», — сказал митрополит.

По его словам, власти Украины пытаются таким образом «лишить нас того духовного единства, которое и может обеспечить православная церковь». Однако, добавил Антоний, «все эти годы и десятилетия» верующие демонстрируют единомыслие и борются за свободу своего вероисповедания и выбора церкви.

«Они не теряют свою веру, они имеют мощный духовный стержень. Эта сила верующего народа поможет противостоять и тем серьезным вызовам, которые испытывает православная церковь на Украине», — отметил представитель Русской православной церкви.

Антоний также осудил обыски, которые сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели у митрополитов УПЦ Московского патриархата.

В Раде хотят запретить РПЦ

23 ноября законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины был внесен в Верховную раду членом фракции «Европейская солидарность» Николаем Княжицким. Сопредседатель фракции Ирина Геращенко заявила, что цель запрета — обеспечить порядок и укрепить национальную безопасность страны.

«Освобождение Украины от РПЦ – это еще один шаг к свободной и независимой Украине», – отметила Геращенко. Парламентарий добавила, что в Киево-Печерской лавре, которая относится к ведению Украинской православной церкви (УПЦ), пока не отделившейся от РПЦ канонически, было создано «антиукраинское кремлевское гнездо, не имеющее ничего общего с религией и церковью».

На сайте Рады был опубликован текст законопроекта.

Обыски и допросы

22 ноября стало известно, что СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, Архангело-Михайловском Зверинецком монастыре в Киеве, двух монастырях в Ровенской области, а также в помещениях Сарненской епархии УПЦ. Спецслужба утверждает, что при обысках в храмах обнаружена «пророссийская литература и миллионы наличных».

В тот же день проведенные СБУ обыски прокомментировал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Как и многие другие случаи преследования верующих на Украине с 2014 года, эта акция устрашения верующих практически наверняка останется без внимания тех, кто называет себя международным правозащитным сообществом», — заявил он.

Легойда добавил, что «злоба в условиях эскалации выплескивается» на беззащитных. Кроме того, он напомнил, что в России и на Украине именно церковь остается «единственным местом, где едиными устами возносятся искренние молитвы о мире».

«Мы молимся о единоверцах в Киево-Печерской лавре, которые становятся жертвами беззакония, и призываем всех небезразличных людей сделать все возможное, чтобы преследования прекратились, а древняя святыня оставалась местом молитвы за мир», — подчеркнул представитель РПЦ.

Заявление МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила вскоре после следственных мероприятий СБУ, что этим действиям «нет объяснения или оправдания».

«Ведь, вы понимаете, это же просто какая-то тотальная безбожная вакханалия. У этого нету ни оправдания, ни объяснения. И не может быть», — сказала представитель российского МИД.

По словам Захаровой, подобные решения со стороны украинской стороны соответствуют «логике действий» Киева.

«Это еще один элемент, абсолютно органично вписывающийся в абсолютно аморальные, безнравственные, дикие действия киевского режима», — добавила она. Таким образом, позиции РПЦ и МИД РФ частично совпадают.

Не обыск, а мероприятие

При этом 23 ноября председатель Синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви митрополит Климент заявил, что СБУ проводила в Киево-Печерской лавре не обыски, а «мероприятия, связанные с безопасностью», все действия сотрудников были корректными и «замечаний со стороны монахов и верующих посетителей лавры не вызывали».

В СБУ заявили, что «более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа».

«Пробуждается матушка-Русь»

13 ноября СБУ возбудила уголовное дело по факту пения на богослужении в одном из храмов Киево-Печерской лавры «песни о прославлении России».

Наместник лавры митрополит Павел заявил, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами «светской песни, не имеющей отношения к богослужению», запрещено совершать литургии и молебны.

В Сети также появилось видео, на котором женский хор поет песню «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь». Песня обращена к Богородице.

В тексте есть также и такие строки:

«Вся Святая Русь Тебе молится

<…>

По Московии, Белоруссии,

И по Киевской стороне,

По Уралу, Сибири, Кавказу,

Освящаются храмы Тебе.

Купола, купола в небо синее,

Колокольни считать не берусь,

Звон плывет, плывет над Россиею,

Пробуждается Матушка — Русь.

Матерь Божия спасет Россию,

Возрождается Матушка Русь!

Богородице, Богородице,

Матерь света...»

В СБУ заявили, что уголовное дело заведено по статье об «оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников». По версии следствия, в тот день во время богослужения звучали «тезисы пропагандистского характера, которые восхваляют «русский мир».

В мае Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата объявила о полной самостоятельности и независимости от Москвы и РПЦ. Собор УПЦ осудил спецоперацию ВС РФ на Украине как нарушение заповеди «Не убий». РПЦ не подтвердила получение данного заявления от УПЦ.