Без света, воды и хлеба. Как живет столица Украины после ударов 23 ноября

В супермаркетах Киева и области раскупили весь хлеб, пишет украинское издание «Страна». В ряде регионов Украины люди выстраиваются в очереди к автозаправочным станциям. Они скупают топливо, чтобы заправить генераторы. В Киеве и Одессе продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Половина потребителей в Киеве до сих пор остаются без света. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян по возможности уехать за город в частные дома.

В Киеве и области с прилавков супермаркетов пропали все хлебобулочные изделия, сообщило украинское издание «Страна.ua». Это произошло после очередных ударов РФ по украинской энергетической инфраструктуре, которые наносятся регулярно с начала ноября.

«На полках отдельных магазинов вообще ничего нет, кроме лавашей, да и то не везде», — пишет издание.

По словам сотрудников продовольственных магазинов, люди начали массово скупать хлеб утром 24 ноября — на следующий день после ударов.

По данным украинских СМИ, в различных регионах страны выстроились длинные очереди к автозаправочным станциям. Люди скупают топливо, чтобы заправить генераторы, поскольку по всей стране действует режим веерных отключений, а в Киеве и Одессе электричество отключили в аварийном режиме. Это происходит при околонулевых температурах.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан переезжать в загородные дома или на дачи. Он заявил, что надо быть готовыми к «плохому сценарию», делать запасы воды, еды и теплой одежды. По его словам, эвакуация может коснуться детских домов и домов престарелых.

Власти Киева рассказали, что половина потребителей в городе остаются без света.

«50% жилищного фонда города работает в режиме аварийного отключения электроэнергии», — сообщили в городской военной администрации. 24 ноября вечером эта цифра составляла 70%.

Водоснабжение в городе восстановлено, теплоснабжение в процессе возвращения, добавили власти. По словам мэра Киева, треть города уже с теплом.

Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий пообещал, что через 1-2 дня всех абонентов переведут с аварийных отключений на плановые.

«Сложнейший этап после этой атаки наша энергосистема уже прошла. Все области заживлены, энергосистема снова соединена с энергосистемой Евросоюза. Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают. Через 1-2 дня они выйдут на свою нормальную плановую мощность», — объяснил он.

Киевляне — о жизни без света и воды

Особенно сложная ситуация с электроэнергией сложилась в столице Украины и Киевской области. В некоторых спальных районах люди в отдельные дни сидели без света по 10 часов и больше.

«Киев, похоже, становится непригодным для жизни. Если по 8-12 часов в сутки нет электричества и интернета, то работать и просто жить крайне сложно. А жаль, так хотелось быть полезным киевлянам здесь», — сказал изданию «Страна.ua» владелец оценочной компании «Дельта консалтинг» Роман Рябов, который переехал в столицу из Харькова.

«Люди ехали утром на работу немытыми и небритыми, так как нет воды. Те, кто раньше работал на удаленке, тоже не могли работать из дома, потому что не было электричества. Так что из дому уже не поработаешь. Не говоря уже о том, что и туалет без воды не работает… Сегодня я проезжал через город и увидел очередь из сотни человек с ведрами к бювету с грунтовой водой», — рассказал киевлянин Валерий корреспонденту израильской газеты «Вести».

Пенсионерка из Киева Нила Ворончук поделилась с изданием, что у жителей обесточенных городов «совершенно поменялись ценности в последнее время, и материальные блага отошли на второй план».

«Деньги, мода, благополучие — это все теперь неважно. Вот когда включают свет и воду в нашем доме — это настоящее счастье!» — сказала женщина.

Киевлянам уже пообещали давать свет не на два часа в день, а на три-четыре.

«Мощности на город очень мало… Но! Ее каждый час появляется больше. Если коротко, то идет запуск атомной генерации шаг за шагом. Это позволяет делать «обмены», — объяснил гендиректор оператора «Ясно» Сергей Коваленко.

Он уточнил, что пока нет возможности делать это по графику и на уровне конкретных адресов.

«Нам бы всем хотелось верить, что скоро все пройдет и все будет хорошо. Но зима близко, нагрузки растут и нужно готовиться, что она будет непростой. Со снижением температуры на улице на 5-7 градусов, потребление по стране растет на 10%. Которые еще нужно найти и доставить», — отметил Коваленко.

На Украине надеются на помощь стран Европы в преодолении кризиса. По информации «Укрэнерго», ЕС предоставит Украине по €1,5 млрд в месяц на восстановление энергетической инфраструктуры, а также технику и оборудование.

Нужны дизтопливо и газ

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным партнерам с просьбой предоставить стране дизельное топливо для аварийных генераторов и дополнительные объемы газа, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии, сообщила газета Financial Times.

Издание отметило, что Украине не хватает запасных трансформаторных блоков для своей электросети, существующей еще со времен Советского Союза. Запасные части Киев ищет в Литве и Польше, а также стремится наладить внутреннее производство. С ним могут возникнуть сложности, поскольку на сборку новых агрегатов уходит от четырех до восьми месяцев.

По данным FT, интервью c Зеленским проходило в здании офиса президента, где не было воды. Глава государства заявил, что Украина выдержит эти трудности. «Главный урок – нельзя слушать внешние голоса» Последствием неудавшейся революции в Бахрейне стало резкое ухудшение положения шиитского большинства... 23 ноября 15:47

23 ноября Украина оказалась на пороге полного блэкаута. После ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре страны от сети отключились три атомные АЭС, а также большинство гидро- и теплоэлектростанций. Одесская область полностью осталась без электроснабжения, частично остались без электричества Хмельницкий, Харьков, Киев, Львов, Николаев и город Запорожье.

Мэр Киева назвал отключения света необходимым шагом, позволяющим сбалансировать энергосистему и избежать аварий. Мэрия столицы также сообщила о планах развернуть около тысячи пунктов обогрева на случай полного отсутствия электричества, воды и тепла.

В Минобороны России 24 ноября сообщили, что массированный удар накануне наносился «высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики».

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорилось в сообщении российского оборонного ведомства.