В Москве умерла девушка, которую сбил подросток без прав

22-летняя девушка, которую накануне вечером сбил несовершеннолетний, скончалась в больнице. Она переходила пешеходный переход, выйдя из автобуса. На нее налетела машина, за рулем которой был 17-летний подросток без прав. Как рассказала «Газете.Ru» очевидица произошедшего, виновник ДТП был трезв.

В московской больнице скончалась 22-летняя девушка, которую накануне на пешеходном переходе сбил подросток без прав, сообщает в своем Telegram-канале столичная прокуратура.

По данным ведомства, 17-летний юноша сбил девушку накануне примерно в 23 часа. «Он, не имея права управления транспортными средствами, сел за руль автомобиля «Тойота Королла» и при движении по ул. Красноярская совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – говорится в сообщении.

На видео, опубликованном Департаментом транспорта Москвы, видно, что девушка вышла из автобуса и стала переходить пешеходный переход. Она почти пересекла дорогу, когда ее сбила машина. От удара девушка упала на стоявшую рядом Kia Sportage, ударившись головой.

Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии — с подозрением на перелом основания черепа, пишет МК.

Как рассказала «Газете.Ru» очевидица трагедии, виновник ДТП не покидал место происшествия. «Водитель сразу вернулся, работает со следствием. Насколько я знаю, [водитель] был трезв», – добавила она.

Несовершеннолетний сообщил правоохранителям, что купил машину в начале ноября, не сообщив продавцу о своем возрасте. «МК» сообщает, что он ехал на летней резине.

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Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что подросток приобрел автомобиль 1992-го года выпуска у частника за 140 тыс. руб. Машину сняли с учета, она подлежала утилизации.

По словам собеседника агентства, в ПТС машины указаны не менее десяти бывших владельцев, автомобиль «поездил» как минимум в двух регионах: в Красноярском крае и Нижегородской области. На него поступал всего один штраф (за превышение скорости), но он уплачен два года назад.

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Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Молодому человеку грозит от 5 до 12 лет колонии.

Им будут заниматься следователи территориального органа столичного Следственного комитета, так как это преступление относится к категории тяжких. Решение о передаче уголовного дела принял прокурор Восточного административного округа.