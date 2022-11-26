«Все еще представляет значительную угрозу». Россиянам напомнили об опасности свиного гриппа

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил об активном распространении свиного гриппа в этом сезоне. Вместе с ним распространяются риносинцитиальный вирус и аденовирусная инфекция. Глава Минздрава посоветовал россиянам пройти вакцинацию против гриппа, COVID-19 и пневмококковой инфекции. По его словам, сейчас применяется интраназальная вакцина «Спутник», которая действует и против аденовирусной инфекции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В этом сезоне нарастает активность свиного гриппа H1N1, а вместе с ним распространяются риносинцитиальный вирус и аденовирусная инфекция. Об этом в субботу, 26 ноября, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Поэтому профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — все это имеет значение»,

— отметил он, выступая на Армянско-Российском форуме по здравоохранению.

Людям, которые еще не сделали прививку от гриппа, глава Минздрава посоветовал скорее пройти эту процедуру. А тем, кто прививался от коронавируса более шести месяцев назад, Мурашко напомнил о необходимости ревакцинироваться.

По его словам, сейчас применяется интраназальная вакцина «Спутник», которая действует и против аденовирусной инфекции, передает РИА Новости.

На прошлой неделе в Минздраве предупредили, что с наступлением осенне-зимнего сезона в России активизировался эпидпроцесс по гриппу, ОРВИ и коронавирусу.

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Что такое грипп H1N1...

H1N1 — серотип вируса гриппа А (наиболее распространенный тип гриппа, который вызывает самые масштабные эпидемии), может вызвать заболевание как у людей, так и у многих животных. Выделен и идентифицирован в 1931 году американским ученым Ричардом Шоупом.

Данный серотип был причиной пандемий 1918 года (Испанский грипп), 1977-го («Русский грипп») и 2009-го (Свиной грипп).

11 июня 2009 года Всемирная организация здравоохранения официально сообщила о начавшейся пандемии гриппа A(H1N1/09).

У подавляющего большинства людей во всем мире болезнь протекает в виде гриппоподобного заболевания без осложнений при полном выздоровлении через неделю даже без медикаментозного лечения. Тем не менее, тяжелая форма течения болезни характеризуется быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонией, которая, в отличие от бактериальной пневмонии, не чувствительна к антибиотикам и при отсутствии правильного лечения способна привести к летальному исходу в течение 24 часов после появления первых признаков осложнения.

Самый высокий риск развития тяжелой формы болезни угрожает трем группам пациентов: беременным женщинам (особенно во время третьего триместра), детям до 2 лет и людям с хроническими болезнями легких, в том числе с астмой.

Риск развития тяжелой болезни у детей могут повысить неврологические расстройства. Несмотря на плохое понимание на сегодняшний день точной роли ожирения, оно в значительной мере присутствует в тяжелых и смертельных случаях заболевания — особенно это касается патологического ожирения. Ожирение не считалось фактором риска ни во время прошлых эпидемий, ни во время сезонного гриппа.

Симптомы гриппа А(H1N1) в большинстве случаев сходны с симптомами сезонного гриппа и включают в себя лихорадку (повышение температуры), кашель, боль в горле, насморк, миалгию (боль в мышцах), тахикардию, головную боль, озноб и слабость.

В отдельных случаях симптомы также включают тошноту, рвоту или диарею. Температура чаще всего выше, чем при ОРВИ и других простудных заболеваниях, не вызванных вирусом гриппа. В редких случаях у больных гриппом А (H1N1) наблюдаются симптомы респираторного заболевания без повышения температуры.

...и как его лечить

Пациенту следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если на фоне заболевания гриппом или ОРВИ у него появляется одышка или затрудненное дыхание, посинение губ, упорная тошнота или рвота, признаки обезвоживания, судороги, спутанность сознания, а также если температура очень высока и не снижается при приеме жаропонижающих средств, либо остается повышенной дольше 4-5 дней.

Родители заболевших гриппом детей также должны немедленно обратиться за медицинской помощью, если у ребенка на фоне заболевания появляются, в частности, следующие симптомы: учащенное или затрудненное дыхание, посинение или бледность кожных покровов, отказ от питья, отсутствие слез при плаче, упорная, непроходящая тошнота или рвота, крайняя вялость и сонливость, крайняя степень возбуждения, внезапное головокружение, обморок и др.

При обычной форме течения заболевания госпитализация не требуется. Полное выздоровление наступает в течение недели.

Детям не рекомендуется давать в качестве жаропонижающего содержащие ацетилсалициловую кислоту препараты из-за риска развития синдрома Рея. Предпочтительнее препараты, содержащие парацетамол и ибупрофен, а также нестероидные противовоспалительные препараты. В остальном профилактика и лечебные меры не отличаются от таковых при сезонной эпидемии гриппа.