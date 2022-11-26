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Общество

«Еще вчера обсуждали планы на неделю». Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей

Захарова заявила, что потрясена сообщением о смерти главы МИД Белоруссии Макея

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Владимир Макей

Владимир Макей

Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Ему было 64 года. Он занимал пост больше 10 лет — с августа 2012 года. В МИД Белоруссии отметили, что еще вчера Макей обсуждал рабочие планы на неделю и ничего не предвещало его внезапной смерти. 28 ноября у него должна была состояться встреча с Сергеем Лавровым. О причинах смерти официальной информации пока нет, нет данных и об обстоятельствах.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей умер в возрасте 64 лет, сообщило белорусское государственное агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза.

«Несколько часов назад скоропостижно скончался… Ничего не предвещало. Еще вчера обсуждали планы на неделю… Большая потеря для всех нас», — сказал пресс-секретарь МИД Белоруссии.

Причины смерти дипломата и обстоятельства не уточняются. Как утверждает белорусское издание «Наша Нива», у Макея случился инфаркт. Это произошло у него дома в поселке Дрозды, а Макей вовремя не обратился к врачам, так как «не воспринял свое состояние всерьез». Официального подтверждения этой информации нет.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве «потрясены сообщениями о смерти» Владимира Макея.

Посольство России в Белоруссии также выразило свои соболезнования, отметив, что Макей «внес большой вклад в дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений, построение и поступательное развитие Союзного государства».

«Будучи признанным профессионалом и искренним патриотом своей страны, он твердо и эффективно отстаивал интересы Республики Беларусь на международных площадках. Это тяжелая, невосполнимая утрата», — подчеркнули в дипмиссии.

Свои соболезнования выразило и представительство Евросоюза в Белоруссии.

«Искренние соболезнования. Наши мысли с семьей, коллегами и друзьями министра Макея в это сложное для них время», — заявили в дипмиссии. 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также выразил соболезнования родным и близким Макея.

Последняя встреча

На сайте белорусского министерства иностранных дел указано, что министр провел последнюю встречу 25 ноября с Апостольским нунцием (дипломат Святого Престола) архиепископом Анте Йозичем.

В ходе встречи по случаю 30-летия со дня установления дипотношений между Белоруссией и Ватиканом стороны подтвердили стремление к «укреплению межконфессионального диалога, а также активизации сотрудничества в различных сферах».

На понедельник, 28 ноября, у Макея были запланированы переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Глава МИД РФ должен 27–28 ноября прибыть с визитом в Минск.

Жизненный путь и карьера

Владимир Макей родился в деревне Некрашевичи Гродненской области в 1958 году. В 1980 году окончил Минский государственный педагогический институт, а в 1993 году — Дипломатическую академию МИД Австрии. В 1990-х годах занимал различные посты в МИД Белоруссии, в том числе был вторым секретарем секретариата министерства, заместителем начальника Службы государственного протокола, представлял страну при Совете Европы и выступал советником белорусского посольства во Франции.

С 2000 по 2008 год работал помощником президента Белоруссии Александра Лукашенко, а в 2008 году возглавил президентскую администрацию и руководил ей на протяжении четырех лет.

Стал главой МИД в 2012 году и заняла этот пост чуть больше 10 лет. Макей женат, у него трое детей: сыновья Виталий и Артем и дочь Мария.

Макей позитивно оценивал отношения Белоруссии и России. «Между нашими странами существуют самые тесные дружеские братские отношения. Это никакая не бравада, не заявление ради заявления. Это действительно так», — говорил он в 2017 году.

После выборов президента Белоруссии в 2020 году Макей признал, что они не прошли «идеально». Комментируя массовые протесты, последовавшие за объявлением результатов выборов, глава ведомства потребовал, чтобы все сотрудники МИД, не согласные с политикой Лукашенко, подали заявления об увольнении.

Макей также рассказывал, что после начала митингов в стране его коллега из Евросоюза через СМС предлагал ему «перейти на сторону народа». «Точно так же было сказано и некоторыми оппонентами здесь: если вы перейдете, то это будет как эффект домино. За вами последуют и другие члены правительства. И тогда власть рухнет», — утверждал глава МИД.

С 2010 года Макей находился под санкциями ЕС, с июня 2022 года — под санкциями Канады. В марте 2022 года, когда против Белоруссии были введены санкции со стороны ЕС, Макей заявил, что они «направлены на тотальное разрушение суверенитета и независимости Беларуси, на подрыв ее государственности».

По данным Русской службы «Би-би-си», Макей принимал активное участие в переговорах Белоруссии со странами Запада во время миграционного кризиса 2021 года. Кроме того, дипломат помогал организовать переговоры России и Украины после начала боевых действий в конце февраля.

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