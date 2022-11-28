Основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб при авиакатастрофе в Монако

В Монако в авиакатастрофе погиб основатель и бывший гендиректор Forex Club Вячеслав Таран, сообщили местные СМИ. Соучредитель одного из лидеров российского форекс-рынка погиб при крушении вертолета. По данным журналистов, бизнесмен жил в Монако последние 10 лет. Вячеслав Таран летел домой из Швейцарии, где находился с рабочей поездкой. «Газета.Ru» вспомнила историю основанной Тараном компании.

Основатель компании Forex Club и президент инвестиционной компании Libertex Group Вячеслав Таран погиб в Монако при крушении вертолета. Об этом сообщает Monaco Daily News со ссылкой на «надежный официальный источник».

В Libertex Group подтвердили, что Таран разбился 25 ноября, он был пассажиром разбившегося вертолета, летевшего из швейцарской Лозанны. Там бизнесмен был по делам — в Лозанне находится штаб-квартира компании YouHodler SA, членом правления которой был предприниматель.

Вертолет принадлежал местной компании Monacair, за его штурвалом был «очень опытный 35-летний пилот», отметили в местных СМИ. Авиакомпания не раскрывает подробности крушения. Погиб экс-владелец «Эльдорадо» чешский миллиардер Петр Келлнер Пятеро лыжников, в том числе чешский бизнесмен Петр Келлнер, погибли на Аляске в результате крушения... 29 марта 12:47

Вячеслав Таран последние 10 лет жил в Монако с женой и тремя детьми.

Он родился в 1969 году, образование получил в Дальневосточном государственном техническом университете. В 1997 году Таран основал Forex Club, до 2015 года был главой компании. Сейчас компания известна под брендом Libertex Group — как онлайн-платформа для сделок в сфере цифровых валют и инвестиций.

Фирма Тарана насчитывает более 100 офисов в различных странах мира, в том числе представительства Libertex открыты в большинстве стран постсоветского пространства, в Европе и Латинской Америке, а также в Малайзии.

Компания Forex Club к 2015 году была одной из трех ведущих участниц российского форекс-рынка. В 2016 году ЦБ РФ было принято решение о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера ООО «Форекс Клуб». «Ливан теперь самостоятельным государством не является» Ливан находился на периферии Арабской весны. По сравнению с соседями, на первый взгляд... 28 ноября 12:09

В конце декабря 2018 года Банк России на своем сайте сообщил об аннулировании лицензии пяти форекс-дилеров. В частности, были аннулированы лицензии таких форекс-дилеров, как «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп» и «Форекс Клуб». Были также аннулированы лицензии форекс-дилера компаний «Фикс Трейд» и «Трастфорекс»

В качестве причины Центробанк РФ назвал «неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах».

Решение ЦБ об отзыве лицензий у форекс-дилеров связано с тем, что они использовали их для агрессивной рекламы, заявил в ЦБ.

Регулятор предписал компаниям прекратить деятельность на рынке ценных бумаг и вернуть имущество клиентам. «Ведомости»: ЦБ запретит банкам работу с гражданами на рынке форекс Банки будут вынуждены прекратить предоставление форекс-услуг гражданам, пишут «Ведомости» со ссылкой на... 20 ноября 11:06

По словам директора департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Ларисы Селютиной, «жесткость решения регулятора обусловлена озабоченностью в связи с рисками для граждан».

Селютина добавила, что клиенты таких компаний обычно уходили с договором, заключенным не с российским лицензированным форекс-дилером, а с одной из зарубежных компаний, работающих под аналогичным брендом.

В 2020 году Роскомнадзор заблокировал сайт Forex Club.