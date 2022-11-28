В анализах Саакашвили нашли ртуть, висмут и мышьяк. Эксперты говорят об отравлении

В организме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нашли следы мышьяка, сообщил адвокат Шалва Хачапуридзе. Ранее глава консилиума врачей, нанятых семьей Саакашвили, Мариам Джишкариани заявила, что у политика «обнаружены в крови металлы» и он, возможно, был отравлен. Адвокаты бывшего главы государства сообщали о стремительном ухудшении состояния его здоровья. Они просят перевести его в берлинскую клинику Charite.

Медицинские анализы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего шестилетний срок в тюрьме, показали содержание мышьяка в его организме, сообщил адвокат Шалва Хачапуридзе телеканалу Мtavari.

«Мы пока не получали анализов ногтей, они придут сегодня, но по телефону выяснилось, что в результате исследования было выявлено еще одно [отравляющее] вещество — мышьяк», — рассказал он.

Сегодня, 28 ноября, впервые за долгое время ожидается присутствие Саакашвили на заседании суда по делу о незаконном пересечении границы, сообщил адвокат. «Чтобы мы не становились причиной срыва судебного процесса, его переноса, он решил, что сегодня явится на процесс», — сказал защитник.

Для этого Саакашвили потребуется специальное кресло, поскольку он находится в тяжелом состоянии и не может перемещаться самостоятельно.

Отравление тяжелыми металлами

Ранее стало известно о возможном отравлении Саакашвили тяжелыми металлами, в частности ртутью. Адвокат Валерий Гелбахиани и мать экс-президента Гиули Аласания сообщили, что об отравлении свидетельствует медицинское заключение неправительственной организации «Эмпатия». Документ до сих пор не обнародован, хотя в «Эмпатии» еще неделю назад сообщали о его готовности. В то же время грузинские власти призвали воздержаться от преждевременных выводов о возможном отравлении бывшего главы государства.

Руководитель проводившей экспертизу НПО «Эмпатия» Мариам Джишкариани рассказала, что специалисты организации пришли к выводу о «вероятной интоксикации».

«С большой вероятностью Саакашвили является жертвой интоксикации, мы ожидаем последующих подтверждений этого. Он подвергся пыткам, нечеловеческому обращению, и возможно, была попытка его отравления... В волосах выявлено три тяжелых металла», — заявила Джишкариани.

Она отметила, что при составлении заключения учитывались данные проведенной в США экспертизы образца волос Саакашвили. В нем, по словам Джишкариани, были обнаружены висмут, ртуть и барий, причем концентрация висмута превышала предельно допустимую на 100%, ртути — на 42%, а бария — приблизительно на 20%.

«Какие еще есть агенты и химические соединения — это в Грузии сейчас никто не установит», — сказала руководитель «Эмпатии».

Она потребовала немедленно отправить своего пациента в берлинскую клинику Charite для дальнейшего исследования и лечения, поскольку «его жизнь в тюремной системе Грузии находится под угрозой».

Адвокаты и врачи экс-президента уже несколько месяцев настаивают на его переводе в зарубежную клинику для лечения, что по сути означает его освобождение из тюрьмы. И есть вероятность, что после этого Саакашвили не вернется в Грузию для отбытия наказания.

По словам адвоката, если в итоге интоксикация будет подтверждена, правозащитникам и членам семьи придется обратиться к дипкорпусу с просьбой отреагировать.

В свою очередь председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе ранее намекнул, что Саакашвили якобы сам «нанес себе увечье», имея в виду версию о том, что тот выпил некое металлосодержащее вещество. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение об отсрочке тюремного заключения для Саакашвили должен принять суд на основе медицинского заключения.

Состояние ухудшается

В середине ноября адвокаты Саакашвили сообщили об ухудшении его состояния, в том числе о том, что у политика атрофировалась правая рука. Еще раньше адвокаты утверждали, что врачи подозревают у Саакашвили более 35 заболеваний, включая деменцию и туберкулез.

21 ноября в соцсетях попросил не спекулировать на состоянии его здоровья и не распространять слухи об отравлении. Он признал, что его «здоровье действительно ухудшается, и оно ухудшилось за последние два месяца», однако врачи пытаются его вылечить.

О том, что Саакашвили был отравлен, 19 ноября заявила его мать. «Как попали [вещества в организм] неизвестно, согласно заключению, они есть, и это интоксикация, что также дает основания для немедленного освобождения», — говорила она. «Ливан теперь самостоятельным государством не является» Ливан находился на периферии Арабской весны. По сравнению с соседями, на первый взгляд... 28 ноября 12:09

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября 2021 года и сразу же был арестован. Его обвинили в незаконном пересечении границы, растрате бюджетных средств и разгроме телекомпании «Имеди». Кроме того, он заочно осужден по двум уголовным делам: о причастности к убийству банковского служащего Сандро Гиргвлиани в 2006 году и об организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году.

Политик назвал свое задержание незаконным, а обвинения в свой адрес сфальсифицированными. Он несколько раз объявлял голодовку.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. В 2015–2016 годах, получив украинское гражданство, он возглавлял администрацию Одесской области.