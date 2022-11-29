«У нас такая демократия и такая толерантность, что, думаю, пора с ней заканчивать»

Депутат Госдумы Елена Драпеко в интервью заявила, что пора заканчивать с демократией и толерантностью в стране. Сенатор Александр Карелин назвал эти слова «неуклюжими», сама Драпеко — вырванными из контекста. В КПРФ в свою очередь заявили, что депутат не разбирается в вопросе, не знает российского общественного строя, а демократии в стране — и вовсе нет.

Что не так с толерантностью

Депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Елена Драпеко заявила, что ее слова в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» про необходимость заканчивать с демократией и толерантностью в России вырваны из контекста.

«Это отрывок, вырванный из контекста», — сказала Драпеко «Газете.Ru». На просьбу разъяснить свой ответ депутат посоветовала пересмотреть полностью эту часть интервью.

28 ноября на YouTube-канале «Эмпатия Манучи», где актер и телеведущий Вячеслав Манучаров берет интервью у известных людей, был опубликован выпуск с Драпеко. В интервью депутат сказала: «У нас такая демократия и такая толерантность в России, что, я думаю, пора с ней заканчивать».

Депутат употребила эти слова в контексте обсуждения возможности донести до либеральных оппонентов и противников проведения специальной военной операции на Украине искреннюю позицию государства по этому вопросу. По мнению Драпеко, взгляды таких людей невозможно изменить.

«Это как вера. Им говоришь — они не слышат. Им показываешь — они не видят. Я им говорю: если вы мне не верите, то поезжайте, посмотрите своими глазами», — пояснила актриса. Она рассказала, что когда СССР подвергся международному остракизму из-за войны в Афганистане, то она ездила в эту страну, чтобы Драпеко все своими глазами. И точно так же ездила в Донбасс, поэтому уверена в правоте государства.

«И я им (сегодняшним оппонентам — «Газета.Ru») говорю — поезжайте. Нет, зачем? А вдруг меня переубедят? Но я абсолютно уверена, что победа будет за нами. Потому что мы можем говорить правду. Я свободна, потому что говорю правду. У меня есть, что показать — у меня это в телефоне. Я это видела своими глазами, я — свидетель времени. В этом наша сила. А мы еще как-то стесняемся, как бы не обидеть, не затронуть его право мыслить свободно. У нас такая демократия и такая толерантность в России, что, я думаю, пора с ней заканчивать», — резюмировала депутат.

Сенатор Александр Карелин в беседе с News.ru заявил, что его коллега по парламенту неудачно выразила свою мысль.

«Я думаю, что просто, видимо, от переизбытка, каких-то эмоций неуклюже выразила свою мысль, только и всего, и не надо на это так бурно реагировать», — сказал Карелин.

В то же время пресс-секретарь главы КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко после слов Драпеко заявил, что в России нет демократии в принципе.

«Как таковой демократии у нас нет в принципе. Но если говорить о Елене Григорьевне Драпеко и о ее заявлениях о необходимости «заканчивать с демократией», то она, как минимум не разбирается в вопросе, который взялась комментировать», — сказал Ющенко.

О чем еще говорила Драпеко

Кто такая Елена Драпеко Елене Драпеко — 74 года, она советская и российская актриса театра и кино, снявшаяся более чем в 60 лентах. С начала 1990-х годов занимается политической деятельностью. Читать дальше

Большая часть интервью с Драпеко на канале «Эмпатия Манучи» посвящена деятелям культуры, которые покинули Россию после начала специальной военной операции.

«Люди, которых ценил, оказываются по другую сторону баррикад. Это горько. Это надо пережить. Они проникновенно рассказывали о родине, а сейчас оказалось, что они никому ничего не должны», — выразила свое мнение Драпеко.

Она посчитала, что отъезд из страны многих артистов — например, Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) или Аллы Пугачевой — является потерей для них самих. «Они потеряли своего зрителя. Они потеряли всенародную любовь. Думали, что они вершина айсберга. Если нет основания, народа, который их возносит, ничего не будет. Чтобы быть вершиной, нужно иметь прочное основание внизу», — объяснила депутат. «Ливан теперь самостоятельным государством не является» Ливан находился на периферии Арабской весны. По сравнению с соседями, на первый взгляд... 28 ноября 12:09

Без внимания не остался и актер и телеведущий Иван Ургант. Драпеко рассказала, что всю жизнь дружила с его отцом Андреем Ургантом, для которого, как она полагает, поступок сына стал большой неожиданностью.

«Папа Андрюша нормальный, а Ваня решил, видимо, на этой волне спасти свое финансовое благополучие, вывезти отсюда подальше семью. <...> Народ не простит. Даже если он вернется, у него больше никогда не будет всенародной любви», — полагает депутат.