Сбившую мать с двумя детьми женщину отправили в СИЗО. Данные о наркотиках подтвердились

Хорошевский суд Москвы отправил до 27 января в СИЗО женщину, которая сбила мать с двумя детьми на северо-западе столицы в воскресенье. Мама со старшим сыном погибли, десятимесячную девочку удалось спасти. Результаты экспертизы подвердили, что сидевшая за рулем кроссовера Kia Наталья Украинская употребляла каннабиоиды. Теперь ей грозит до 15 лет колонии. Выяснилось, что в прошлом году Украинскую уже лишали водительских прав за ДТП в центре Москвы.

Мосгорсуд отправил под арест Наталью Украинскую, которая вечером 27 ноября сбила на тротуаре мать с двумя детьми. В результате женщина и ее сын погибли на месте. Об избрании меры пресечения во вторник сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

«Хорошевским районным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу виновнице смертельного ДТП на улице Свободы в городе Москве в минувшие выгодные, Натальи Украинской», — говорится в сообщении.

В Мосгорсуде уточнили, что 37-летняя Украинская обвиняется по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) сроком на два месяца. Таким образом, автомобилистка останется в следственном изоляторе до 27 января 2023 года.

За последние сутки выяснилось еще несколько подробностей произошедшей на северо-западе столицы трагедии. Так, по данным «112», ранее Украинскую уже лишали водительского удостоверения.

Год назад женщина устроила ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице, столкнувшись с Mercedes. Тогда мировой суд признал ее виновной и назначил административное наказание в виде лишения прав управления транспортными средствами на четыре месяца. Второй участник ДТП пытался взыскать с виновницы 2 млн рублей, но суд отказал в иске.

Кроме того, подтвердились предварительные результаты медосвидетельствования — в крови женщины действительно обнаружили следы наркотического вещества из каннабиноидной группы, сообщила прокуратура. Днем 29 ноября московский Следственный комитет ходатайствовал об аресте Украинской.

По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлии Ивановой, десятимесячная дочка погибшей на улице Свободы во вторник была выписана из больницы и сейчас находится с родственниками отца, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В СК уточнили, что Украинской может быть назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза, также планируется назначение автотехнической экспертизы. Употребила наркотики и села за руль. Новые подробности смертельного ДТП в Москве Вечером 27 ноября в Москве 37-летняя женщина на автомобиле Kia не справилась с управлением... 28 ноября 17:32

Украинская была за рулем кроссовера Kia Sportage, когда вечером в воскресенье потеряла управление и в районе дома №12 по улице Свободы сбила женщину, которая вместе с двумя детьми шла по тротуару. На кадрах с видеокамер видно, что автомобиль виновницы ДТП съезжает с дороги и без торможения двигается через трамвайные пути. Там кроссовер по касательной задел трамвай, вылетел на тротуар, сбил женщину с сыном и коляской, после чего перевернулся. Очевидцы аварии также подтверждали, что водитель не делал попыток затормозить и двигался «по накатанной» со скоростью около 50 км/ч.

Украинская серьезных травм не получила. Сбитая ей женщина, по словам свидетелей, умерла на месте, а лежавший в сугробе сын еще какое-то время подавал признаки жизни. Его забрала оперативно приехавшая скорая, однако ребенок скончался. Выжившую десятимесячную девочку откачивали около 15 минут.

СМИ писали, что Украинская после аварии сообщила полицейским, что ей стало плохо, и она потеряла сознание за рулем. Однако мужчина по имени Андрей, который присутствовал на месте происшествия, рассказывал, что автомобилиста сама выбралась из перевернувшейся машины и все время находилась рядом. «Ливан теперь самостоятельным государством не является» Ливан находился на периферии Арабской весны. По сравнению с соседями, на первый взгляд... 28 ноября 12:09

«Алкоголя никакого не чувствовалось запаха. Она была нормальная, на ногах стояла. Я ее спрашивал, употребляла ли она что-то, она говорила «нет». Единственное, я ее спросил, есть ли кто еще в машине. Она сказала, что есть маленькая собака. Ребята заглядывали в машину, и спасатели потом приехали – никакой собаки там не было», — рассказал очевидец.