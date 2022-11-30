Пожар на нефтехранилище на границе с Белоруссией. Что известно о ЧП

В Брянской области загорелся резервуар с нефтью. Произошло это, как пишут СМИ, из-за удара боеприпаса, сброшенного с беспилотника. Пожар на площади 4 тыс. кв. м удалось потушить спустя несколько часов. Для этого на место происшествия направили десятки пожарных и более 30 единиц техники.

Возгорание резервуаров с нефтепродуктами в Суражском районе Брянской области (на границе с Могилевской областью Белоруссии) полностью потушено, пишет РИА Новости. О том, что произошел пожар, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«В Суражском районе происходит горение резервуаров с нефтепродуктами. На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1800 кв. м. К тушению привлечено более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд», – говорится в посте от 6 утра мск.

Отмечается, что на место происшествия направлена и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области. Сведений о пострадавших нет.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал, что площадь пожара, который охватил резервуар с дизельным топливом, достигала 4 тыс. кв. м: «Тушение проводится по третьему рангу. Проводится охлаждение резервуаров, соседних с горящим».

Как пишет Telegram-канал «112», нефтяной резервуар загорелся из-за атаки беспилотника. Официального подтверждения нет.

Инцидент произошел на территории комбината «Слава» Росрезерва, где находятся четыре резервуара с нефтепродуктами.

Ситуация в Брянской области

Брянская область граничит с Белоруссией и Украиной. После начала российской военной спецоперации на Украине, территория региона подвергается обстрелам. В ночь на 30 ноября ВСУ ударили по территории Суземского района. В поселке Суземка из-за этого нарушено электроснабжение, сообщил губернатор Брянской области в своем Telegram-канале.

29 ноября, как пишет Telegram-канал Mash, были обстреляны деревня Ломаковка и поселок Марица Брянской области.

«Прилетели семь минометных мин 120 калибра. Предположительно, пострадал пенсионер. Оба населенных пункта остались без света. На месте работают экстренные службы», – говорится в сообщении.

Незадолго до этого без света остался населенный пункт Белая Березка Трубчевского района. Во время обстрела было повреждено электроснабжение.

«В поселке отсутствует электричество. Ремонтные бригады приступят к восстановительным работам после прекращения обстрелов и работы оперативных служб», – сообщил губернатор.

В связи с ситуацией в регионе власти решили запретить запускать фейерверки и салюты в Новый год. «Не та обстановка, чтобы пугать людей, взрывая петарды и запуская салюты, особенно когда это делается ночью. Вместе с прокурором Брянской области, начальником ГУ МЧС региона, руководителями УМВД и управления Росгвардии выработаем совместное решение о запрете на использование пиротехники и вынесем его на обсуждение оперативного штаба», – заявил глава региона Александр Богомаз. «Страну просто сломали. Через колено» После 2011 года Ливан уже не напоминает себя прежнего: страна погрузилась в пучину тяжелейшего... 30 ноября 09:43

Богомаз отметил, что украшать регион будут, но деньги на это из бюджета тратить не станут — подойдут и старые украшения. «Для создания праздничного настроения в муниципальных образованиях украсим ели, установим инсталляции, которые были приобретены в предыдущие годы», – подчеркнул чиновник.

Утренники в школах и детсадах состоятся, но шумных гуляний, корпоративов, песен и танцев впервые за многие годы не планируется.