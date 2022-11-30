Основной приоритет: президент посовещался с членами кабмина

30 ноября Владимир Путин провел видеосовещание с представителями кабмина. Участники поговорили об исполнении президентских указов и дальнейших направлениях развития России.

Основной вектор развития страны, обозначенный на совещании, — повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан России. Президент Владимир Путин всегда отмечал, что главной целью России было и остается сбережение народа. Он регулярно поручал правительству и губернаторам реализовать решения, направленные на увеличение благосостояния граждан. Отдельно было подчеркнуто, что нужно добиваться роста реальных, а не статистических доходов граждан. При этом эффективность политики президента и его озабоченность проблемами людей граждане чувствуют и оценивают высоким уровнем доверия.

«Несмотря на все условия, в которых сейчас оказывается страна, федеральная власть и президент верны политическому курсу, и основной приоритет, заявленный еще раньше, до пандемии, касающийся качества жизни и уровня доходов, остается одним из основных и в президентской повестке, и в правительстве. В нынешних условиях выполнение этих обязательств требует особого внимания органов власти. Сейчас это более сложная задача, чем раньше», — отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Как заметила исполнительный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин, президент последовательно настраивает работу всей государственной вертикали на выполнение одной из своих главных задач, — качественного повышениея уровня жизни людей. Прошедшее совещание одно из подтверждений, примеров такой комплексной работы, подчеркнула эксперт.

«При этом Владимир Путин действительно акцентирует внимание правительства и губернаторов на том, что необходимо добиваться роста реальных доходов жителей. Несмотря на сегодняшнюю ситуацию в экономике, на благополучии граждан это никак не должно отражаться, а все сегодняшние социальные выплаты должны индексироваться, как минимум на рост инфляции. Очень важно, что это касается и заработных плат работников бюджетной сферы. Именно такой подход в политике президента люди чувствуют и оценивают стабильно высоким уровнем доверия», — прокомментировала Наталья Линдигрин.

Принимаемые президентом России решения носят фундаментальный характер для строительства устойчивой экономики и эффективной системы, которая легла в основу государства, считают эксперты. Именно он был автором идеи национальных проектов и государственных программ – механизмов достижения приоритетных целей развития России. При этом нацпроекты показали себя не только эффективными способами решения среднесрочных проблем, но инструментами выстраивания долгосрочной политики государства в разных отраслях экономики и общества. Эти и другие отечественные политические и управленческие практики, инициатором которых выступает Владимир Путин, вносят серьезный вклад в укрепление суверенной модели управления государством.

«Один из критериев оценки нацпроектов, — это, конечно же, их целевой характер: ресурсы используются исключительно для достижения конкретных показателей. Поэтому нацпроекты, на мой взгляд, показали себя достаточно эффективными инструментами как для достижения поставленных целей в различных отраслях, так и для строительства крепкой экономики и эффективной государственной системы. Надо сказать, что принимаемые президентом решения практически всегда носят фундаментальный характер, так было и в случае с нацпроектами», — отметила Наталья Линдигрин.

Помимо прочего, благодаря инициативам президента укрепляется интеллектуальный суверенитет России. Владимир Путин считает, что интеллектуальный суверенитет — важнейшая составляющая национальной безопасности и залог не только развития, но и независимости страны.

Именно поэтому он выступил инициатором многовекторной работы государства и общества в развитии технологий, образования, науки, инноваций. Президент уверен, что укрепление интеллектуального суверенитета позволит решать актуальные проблемы. С ним соглашаются эксперты:

«Интеллектуальный суверенитет – достаточно широкое понятие, включающее в себя самодостаточность страны в технологической, промышленной отраслях, различных видах интеллектуальной деятельности. Страна с нашими возможностями и ресурсами, и я имею в виду сейчас, в первую очередь, человеческий ресурс просто обязана быть лидером в этом направлении. Поскольку потенциал отечественной интеллектуальной среды огромный», — подчеркнула Линдигрин.

«Укрепление интеллектуального суверенитета — это вызов, связанный с той действительностью, с которой столкнулась страна. Это, в первую очередь, касается наукоемких направлений, которые требуют высокой компетенции кадров, и это на самом деле очень важный приоритет с точки зрения экономики и развития страны. И здесь можно говорить о безусловной компетентности федеральной власти и президента», — резюмировал Виктор Потуремский.