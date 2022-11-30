В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Что известно

Сотрудник посольства Украины в Мадриде пострадал в результате взрыва. Испанская полиция сообщила, что украинский гражданин был госпитализирован с легким ранением в правую руку. Самодельная бомба находилась в конверте с письмом, адресованном послу Сергею Погорельцеву.

Пострадавший в результате взрыва в посольстве Украины в Мадриде является украинским гражданином. Об этом со ссылкой на источники в полиции Испании сообщает агентство Europa Press.

Дипломат был легко ранен в правую руку, он самостоятельно обратился за медицинской помощью в госпиталь Нуэстра-Сеньора-де-Америка. Украинец был госпитализирован.

Источник газеты La Vanguardia в правоохранительных органах сообщил, что самодельное взрывное устройство находилось в конверте с письмом на имя посла Украины – Сергея Погорельцева.

Посол Украины в свою очередь сообщил, что взорвался не конверт, а бандероль.

«На пакете не было обратного адреса, это не было похоже на диппочту и этот факт изначально вызвал подозрения у сотрудников посольства», — сообщает издание «Страна».

Сотрудница посольства, получившая посылку, передала пакет сотруднику, ответственному за безопасность, который открывал коробку.

«Он сам, чтобы никого не было рядом, вышел с этой «почтой» во двор перед тем, как ее открыть. А как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил и уже тогда услышал взрыв», — добавил Погорельцев.

У сотрудника, открывшего бандероль, врачи зафиксировали не просто ранение, а серьезную контузию и различные повреждения рук.

Инцидент произошел около 13:00 по местному времени (15:00 мск), посольство находится на улице Ронда де ла Абубилья, 52, на северо-востоке города. На месте происшествия работают криминалисты, кинологи, саперы из подразделения TEDEX. Район около посольства оцеплен полицией, введен в действие локальный антитеррористический режим.

Власти Испании рассматривают взрыв в украинском посольстве как теракт.

Поручение Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил в срочном порядке усилить безопасность всех украинских посольств.

После взрыва в Мадриде Кулеба обратился к министру иностранных дел Испании Хосе Мануэлю Альбаресу по поводу расследования. В настоящее время на месте инцидента работают испанские правоохранители.

«Министр [Кулеба] также подчеркнул, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить их ежедневную работу над укреплением Украины и противодействием российской агрессии», — написал в соцсетях представитель МИД Украины Олег Николенко.

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